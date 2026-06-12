「サッカー史上最高の選手」――ウスマン・デンベレは、リオネル・メッシにとって年齢は問題ではなく、このレジェンドがアルゼンチンを再びワールドカップ優勝へ導くと断言している。

『マルカ』の取材でデンベレは、大会の優勝候補や38歳になったメッシがカタール2022の活躍を再現できるか問われ、こう絶賛した。 「もちろん、彼はどんなトロフィーでも取れる。バルセロナ時代に彼の力を目の当たりにした。」

4歳年を取ってもパフォーマンスは変わらない。彼は私が見た中で最高であり、サッカー史でも最高の選手だ。今も非常に危険で、38歳でも止めるのは難しい。彼には常にその資質がある。 だから、彼には十分注意しなければならない」と語った。