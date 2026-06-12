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「サッカー史上最高の選手」――ウスマン・デンベレは、リオネル・メッシにとって年齢は問題ではなく、このレジェンドがアルゼンチンを再びワールドカップ優勝へ導くと断言している。
フランスのスター、デンベレが優勝候補を分析する
パリ・サンジェルマンで2度目のチャンピオンズリーグ制覇を遂げたばかりのバロンドール受賞者デンベレ。彼はフランス代表の攻撃陣の要として、火曜日のセネガル戦に向け準備を進めている。大会連覇を狙うチームには大きなプレッシャーがあるものの、デンベレは現世界王者とその象徴的な主将が依然として大きな脅威だと強調した。
- AFP
PSGのヒーローが、不朽のメッシを称賛
『マルカ』の取材でデンベレは、大会の優勝候補や38歳になったメッシがカタール2022の活躍を再現できるか問われ、こう絶賛した。 「もちろん、彼はどんなトロフィーでも取れる。バルセロナ時代に彼の力を目の当たりにした。」
4歳年を取ってもパフォーマンスは変わらない。彼は私が見た中で最高であり、サッカー史でも最高の選手だ。今も非常に危険で、38歳でも止めるのは難しい。彼には常にその資質がある。 だから、彼には十分注意しなければならない」と語った。
フランス代表チームには厳しい視線が注がれている
デンベレは、再び大会での快進撃を目指す「レ・ブルー」の肩に重くのしかかるプレッシャーを十分に認識しており、大会序盤でチームメイトが集中力を保つ必要性を強調した。彼は「優勝候補は多いが、サッカーではそのレッテルは何の意味も持たない」と語った。
「この大会には優勝候補が多数いる。フランス代表は過去2大会連続で決勝に進んだため、今回も注目されるだろう。しかし、我々は目標に集中する。ベスト16や準々決勝を考える前に、まずはグループステージを突破することが大切だ。」
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強豪たちが戦いに備える
セネガルと初戦を終えたフランスは、6月22日にイラク、26日にノルウェーと対戦する。アルゼンチンは17日にアルジェリア、その後オーストリアとヨルダンとグループJで戦う。両強豪は拡大した大会で厳しい日程を過ごす。