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Goal.com
ライブ
imago-sport-38589210.jpgPro Shots
Adhe Makayasa

翻訳者：

「サッカーは私にすべてを与えてくれた」 元バルセロナのウインガー、クリスティアン・テージョが現役引退を発表。プロ通算512試合に出場

クリスティアン・テーロ
バルセロナ
ラ・リーガ
ベティス
フィオレンティーナ
ポルト
ロサンゼルスFC
アル・ファトフFC
Al Orobah

元バルセロナのウインガー、クリスティアン・テージョが、6カ国で512試合に出場したキャリアを終え、35歳でプロサッカー選手からの引退を正式に発表した。ラ・マシア出身のテージョは、レアル・ベティスやポルトで印象的な時期を過ごし、UAE3部のパーム・シティFCでの短い在籍を最後に現役生活に終止符を打った。

  • スペイン人ウインガーが現役引退

    ラ・マシア出身のこの選手は、プロ通算512試合出場を記録した末、9月6日に長いキャリアに正式に幕を下ろした。キャリア序盤にバルセロナで頭角を現すと、その後はポルト、フィオレンティーナ、ベティスで全盛期を過ごし、最高レベルの舞台でプレーした。ウイングとしてプレーした同選手は、直近では中東でプレーしており、2025年10月からUAE3部のパーム・シティFCに所属していた。

    • 広告
  • imago-sport-15250342.jpgCordon Press/Miguelez Sports

    FWが感情あふれる別れのメッセージを共有

    このスペイン人選手は、自身のサッカー人生における栄光と苦難を振り返る心のこもった声明を発表し、家族、チームメート、そしてサポーターへの感謝を表した。

    公式インスタグラムアカウントを通じて、テージョは次のように綴った。「今日、人生の一部に別れを告げる時が来た。長年にわたり、数多くの試合、数多くのロッカールーム、多くの喜び、そして困難な時期も経験してきたが、プロサッカーに終止符を打つ時が来た。

    「サッカーは私にすべてを与えてくれた。かつては不可能に思えた夢をかなえることを可能にし、これからも永遠に心に刻まれる人々と出会わせてくれた。そして、一生の記憶として残る瞬間を経験させてくれた。私にとってかけがえのない意味を持つユニフォームを着る幸運に恵まれ、チームメート、監督、クラブスタッフ、友人、そして何より家族とこの道のりを分かち合うことができた。」

  • 輝かしいキャリアに幕が下りる

    各地を渡り歩く中で、テージョはうらやむべきタイトルの数々を手にした。バルセロナでのラ・リーガ優勝、ベティスでのコパ・デル・レイ制覇、そしてロサンゼルスFCでのMLSカップ制覇である。

    別れのメッセージを続けたテージョは、こう付け加えた。「これまで僕に声援を送ってくれたすべての人、支えてくれた人、批判してくれた人、あるいはただそばにいてくれた人へ、ありがとう。心の底から感謝している。僕はこのスポーツのためにすべてを捧げたという穏やかな気持ちと、歩んできた道のりへの大きな誇りを胸に去る。

    「今日でプロサッカー選手としての僕の時間は終わりを迎えるが、フットボールが僕に教えてくれたすべては永遠に残り続ける。ありがとう、フットボール」

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  • imago-sport-1011474325.jpgPressinphoto

    ベテランに新たな地平が広がる

    現役生活に終止符を打つことで、このウインガーはスペイン、ポルトガル、イタリア、アメリカ、サウジアラビア、そしてUAEでプレーした流転のキャリアに幕を下ろすことになった。テージョは今後、プロとして10年以上を過ごした末に、ピッチを離れた場所で自身の選択肢を見極めていくことになる。複数の欧州トップリーグや世界各国のリーグで培った豊富な経験は、指導者やスポーツマネジメントへの転身につながる可能性がある。