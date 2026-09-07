各地を渡り歩く中で、テージョはうらやむべきタイトルの数々を手にした。バルセロナでのラ・リーガ優勝、ベティスでのコパ・デル・レイ制覇、そしてロサンゼルスFCでのMLSカップ制覇である。

別れのメッセージを続けたテージョは、こう付け加えた。「これまで僕に声援を送ってくれたすべての人、支えてくれた人、批判してくれた人、あるいはただそばにいてくれた人へ、ありがとう。心の底から感謝している。僕はこのスポーツのためにすべてを捧げたという穏やかな気持ちと、歩んできた道のりへの大きな誇りを胸に去る。

「今日でプロサッカー選手としての僕の時間は終わりを迎えるが、フットボールが僕に教えてくれたすべては永遠に残り続ける。ありがとう、フットボール」