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「サッカーは私にすべてを与えてくれた」 元バルセロナのウインガー、クリスティアン・テージョが現役引退を発表。プロ通算512試合に出場
スペイン人ウインガーが現役引退
ラ・マシア出身のこの選手は、プロ通算512試合出場を記録した末、9月6日に長いキャリアに正式に幕を下ろした。キャリア序盤にバルセロナで頭角を現すと、その後はポルト、フィオレンティーナ、ベティスで全盛期を過ごし、最高レベルの舞台でプレーした。ウイングとしてプレーした同選手は、直近では中東でプレーしており、2025年10月からUAE3部のパーム・シティFCに所属していた。
- Cordon Press/Miguelez Sports
FWが感情あふれる別れのメッセージを共有
このスペイン人選手は、自身のサッカー人生における栄光と苦難を振り返る心のこもった声明を発表し、家族、チームメート、そしてサポーターへの感謝を表した。
公式インスタグラムアカウントを通じて、テージョは次のように綴った。「今日、人生の一部に別れを告げる時が来た。長年にわたり、数多くの試合、数多くのロッカールーム、多くの喜び、そして困難な時期も経験してきたが、プロサッカーに終止符を打つ時が来た。
「サッカーは私にすべてを与えてくれた。かつては不可能に思えた夢をかなえることを可能にし、これからも永遠に心に刻まれる人々と出会わせてくれた。そして、一生の記憶として残る瞬間を経験させてくれた。私にとってかけがえのない意味を持つユニフォームを着る幸運に恵まれ、チームメート、監督、クラブスタッフ、友人、そして何より家族とこの道のりを分かち合うことができた。」
輝かしいキャリアに幕が下りる
各地を渡り歩く中で、テージョはうらやむべきタイトルの数々を手にした。バルセロナでのラ・リーガ優勝、ベティスでのコパ・デル・レイ制覇、そしてロサンゼルスFCでのMLSカップ制覇である。
別れのメッセージを続けたテージョは、こう付け加えた。「これまで僕に声援を送ってくれたすべての人、支えてくれた人、批判してくれた人、あるいはただそばにいてくれた人へ、ありがとう。心の底から感謝している。僕はこのスポーツのためにすべてを捧げたという穏やかな気持ちと、歩んできた道のりへの大きな誇りを胸に去る。
「今日でプロサッカー選手としての僕の時間は終わりを迎えるが、フットボールが僕に教えてくれたすべては永遠に残り続ける。ありがとう、フットボール」
- Pressinphoto
ベテランに新たな地平が広がる
現役生活に終止符を打つことで、このウインガーはスペイン、ポルトガル、イタリア、アメリカ、サウジアラビア、そしてUAEでプレーした流転のキャリアに幕を下ろすことになった。テージョは今後、プロとして10年以上を過ごした末に、ピッチを離れた場所で自身の選択肢を見極めていくことになる。複数の欧州トップリーグや世界各国のリーグで培った豊富な経験は、指導者やスポーツマネジメントへの転身につながる可能性がある。
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