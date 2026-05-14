フランス人監督の解任は、セルティックが慣れたスタイルから3-4-3への急激な変更が原因とされる。ナンシー氏は「クラブは私の革新的なアイデアを買って招聘した」と語る。だが、クラブを取り巻く大きなプレッシャーが結局は運命を左右したと認めた。

彼は「セルティックは私を雇い、スタイルを変えようとした。私は保守的な監督ではない。計画もあり、下調べも十分だった。しかしプレッシャーが掛かった。それでも状況をコントロールできると思っていた。すべてを一気に変えるつもりはなかった。それは不可能だからだ。 来てすぐにすべてを変えようとするほど私は馬鹿ではない。新しい要素を段階的に導入するのが狙いだった。しかし、その後、巨大なプレッシャーが襲ってきた。だからこそ、ああいう結果になってしまったのだ。」