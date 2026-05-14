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「サッカーは理屈では説明できない」――ウィルフリード・ナンシー、33試合の惨憺たる指揮の末にセルティックを解任されたことについて語る。
混乱の中でも、素晴らしい体験だった。
セルティックを率いたナンシーは、5週間足らずで解任された。それでも同クラブでの日々を「素晴らしい経験」と語った。前監督の後任としてコロンバス・クルーから招へいされた彼は、戦術革新を試みたがすぐに失敗した。
ポッドキャスト『Training Ground Guru』で彼はこう語った。「正直、素晴らしい経験でした。何よりも情熱があります。私は情熱を持って働き、情熱を持ってプレーする選手を求めています。このクラブ、ファン、街にはその情熱が感じられます。その点では本当に素晴らしい経験でした」
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戦術の転換とグラスゴーの圧力
フランス人監督の解任は、セルティックが慣れたスタイルから3-4-3への急激な変更が原因とされる。ナンシー氏は「クラブは私の革新的なアイデアを買って招聘した」と語る。だが、クラブを取り巻く大きなプレッシャーが結局は運命を左右したと認めた。
彼は「セルティックは私を雇い、スタイルを変えようとした。私は保守的な監督ではない。計画もあり、下調べも十分だった。しかしプレッシャーが掛かった。それでも状況をコントロールできると思っていた。すべてを一気に変えるつもりはなかった。それは不可能だからだ。 来てすぐにすべてを変えようとするほど私は馬鹿ではない。新しい要素を段階的に導入するのが狙いだった。しかし、その後、巨大なプレッシャーが襲ってきた。だからこそ、ああいう結果になってしまったのだ。」
パークヘッドへの移籍に後悔はない
在任期間は短かったが、ナンシーは謙虚に振り返る。グラスゴーのイースト・エンドに移籍する機会もあったが、あえて断ったという。33日間の在任期間はクラブ史上最短級。優勝争いが混沌とする中で急遽解任されたが、理事会やサポーターに恨みは無い。
彼はクラブのブランドについてこう語る。「セルティックのブランドは私がとても気に入っているものだ。だからこそ、他のクラブから多くのオファーがあり、謙虚な気持ちで臨める機会がいくつもあったにもかかわらず、私はここへ行きたかった。すべてを客観的に捉えていたが、プレッシャーはプレッシャーであり、彼らは考えを変えた。それでも私はそこで本当に素晴らしい時間を過ごした。 自分のスタイルを浸透させるには時間が足りなかったが、それは仕方のないことだ。あの経験について悪いことは何も言わない。私のキャリアの一部だ」
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ナンシーはもっと時間が欲しかった
退任の心境を締めくくる形でナンシーは語った。「会長や皆からの支援は計り知れない。だが、その先には結果が待っている。結果が出なければ厳しいのは当然だ。サッカーは時に理不尽で、時間が足りなかったとも言える。もっとうまくいく可能性もあったが、人生は一瞬の積み重ねだ。 今思えば、赴任のタイミングが最良ではなかったのかもしれない」
セルティックは現在スコットランド・プレミアシップ2位で、首位ハーツと1ポイント差。今週末の最終節を前にしている。