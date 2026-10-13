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「サッカーは思い出が大切」ミカエル・オーウェンが2つ目のプレミアリーグ優勝メダルを望まない理由。FFPをめぐる一件でマンチェスター・シティの優勝剥奪が議論に
マンチェスター・シティ、FFP問題での有罪判定に異議申し立て
シティは、本業への集中を妨げる騒動が3年半以上続く中、不正は一切していないと主張し、有罪裁定に対して不服を申し立てている。裁定を下したのは独立委員会だ。
しかし、プレミアリーグはシティが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の取引を行ったと告発している。エティハド・スタジアムで現代のスポーツ界を代表する強豪の礎が築かれたのは、この期間だった。
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マンチェスター・シティの優勝記録が歴史から抹消される可能性
主要タイトル獲得の味を知ったマンチェスター・シティは今や、プレミアリーグ優勝8回、チャンピオンズリーグ優勝1回に加え、国内カップ戦でも複数回の優勝を果たした輝かしい実績を誇る。こうした成功は合法的な手段で達成されたのか。そして、最も厳しい処分が下されるのか。
その答えはまだ出ていないが、今後の展開について推測を続ける人は多い。トップリーグからの追放、勝ち点剥奪、移籍禁止まで、さまざまな制裁が科される可能性がある。夢の実現を目指して巨額を投じてきたクラブに対してだ。
シティが規則違反を犯し、ある種の「不正行為」によってオープントップバスでのパレードをたびたび実現させていたと判断されれば、その実績が歴史から抹消される可能性がある。
そうなれば、過去の優勝が他クラブに振り替えられる可能性もある。ただし、そのような展開になる可能性は低い。過去にさかのぼって栄誉を得る可能性のあるクラブも、いわば譲り受ける形でトロフィーが増えることには、さほど乗り気ではない。
オーウェンが過去にさかのぼるタイトル授与に反対する理由
2011-12シーズン、マンチェスター・ユナイテッドの一員として、最終節のセルヒオ・アグエロによる象徴的な土壇場のゴールでマンチェスター・シティに優勝をさらわれたオーウェン。タイトル剥奪について問われた際、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を見つけられるCasino.orgのアンバサダーとして取材に応じたオーウェンは、GOALにこう語った。「もちろん、有罪と認定されるなら、何について有罪と認定されるかによる」
「これまでのところ有罪と認定されているが、もちろん控訴がある。考えられるシナリオは6つ、7つ、8つとあり得るので、何とも言い難い。タイトル剥奪もあれば、罰金、補強禁止、降格、勝ち点剥奪もある。処罰の方法は非常に多い」
「伝えられているほどの規則違反があったなら、当然、非常に重い処分が下されるだろう。規則を破っておとがめなしというわけにはいかない。報じられているような規則違反を犯して、軽い処分だけで済むはずがない。重大な処分になるだろう」
「そうなれば、自分にはリーグ優勝メダルをもう1つ受け取る権利があると思う。でも、優勝したという実感は湧かないだろう。自分にとってサッカーは思い出であって、10年、15年、20年後に何かを手渡されることではない。その瞬間があってメダルを受け取る。メダルは、その瞬間と、そのときの気持ちを思い出させてくれるものにすぎない」
「自分はそう感じる。考え方は人それぞれだ。自分が得をするために、他人に悪いことが起きるのを願うような人間ではない。自分の中では、勝ち取ったものは勝ち取った。それ以外のことは今、気にしていない」
「残念な状況だが、まだしばらく長引くと思う。誰もが浮き立ったり、落ち込んだりしているが、決着までには非常に長い時間がかかるだろう。自分の考えでは長引く。だから、待って見守るしかない」
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マンチェスター・シティには、何らかの制裁が科されるのか？ 科されるとすれば、どのような制裁か？
元リヴァプール、レアル・マドリーのストライカーであるオーウェンは、2010-11シーズンにマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ優勝を果たした。現役時代にはFAカップ、リーグカップ、UEFAカップ、バロンドールの受賞も経験しており、振り返るべき幸せな思い出は十分にある。
一方、マンチェスター・シティを巡る件は、今後も活発な議論を呼ぶだろう。同クラブの過去、現在、未来がどのようなものになるかは、まだ定まっていない。最終的な裁定は2027年1月末までに下される見込みだが、その段階でさらに不服申し立てが行われる可能性もある。
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