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ライブ
Michael Owen Manchester United City titleGetty/GOAL
Chris Burton
翻訳者：

「サッカーは思い出が大切」ミカエル・オーウェンが2つ目のプレミアリーグ優勝メダルを望まない理由。FFPをめぐる一件でマンチェスター・シティの優勝剥奪が議論に

マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
M. Owen

元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、マイケル・オーウェンが、2個目のプレミアリーグ優勝メダルを受け取りたくない理由をGOALに語った。マンチェスター・シティを巡る長期にわたるファイナンシャル・フェアプレー（FFP）違反疑惑が、タイトル剥奪の議論を呼んでいる。同クラブには114件の容疑がかけられており、複数のタイトル獲得が公式記録から抹消される可能性も指摘されている。

  • マンチェスター・シティ、FFP問題での有罪判定に異議申し立て

    シティは、本業への集中を妨げる騒動が3年半以上続く中、不正は一切していないと主張し、有罪裁定に対して不服を申し立てている。裁定を下したのは独立委員会だ。

    しかし、プレミアリーグはシティが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の取引を行ったと告発している。エティハド・スタジアムで現代のスポーツ界を代表する強豪の礎が築かれたのは、この期間だった。

  • Sergio Aguero 2012 Manchester CityGetty

    マンチェスター・シティの優勝記録が歴史から抹消される可能性

    主要タイトル獲得の味を知ったマンチェスター・シティは今や、プレミアリーグ優勝8回、チャンピオンズリーグ優勝1回に加え、国内カップ戦でも複数回の優勝を果たした輝かしい実績を誇る。こうした成功は合法的な手段で達成されたのか。そして、最も厳しい処分が下されるのか。

    その答えはまだ出ていないが、今後の展開について推測を続ける人は多い。トップリーグからの追放、勝ち点剥奪、移籍禁止まで、さまざまな制裁が科される可能性がある。夢の実現を目指して巨額を投じてきたクラブに対してだ。

    シティが規則違反を犯し、ある種の「不正行為」によってオープントップバスでのパレードをたびたび実現させていたと判断されれば、その実績が歴史から抹消される可能性がある。

    そうなれば、過去の優勝が他クラブに振り替えられる可能性もある。ただし、そのような展開になる可能性は低い。過去にさかのぼって栄誉を得る可能性のあるクラブも、いわば譲り受ける形でトロフィーが増えることには、さほど乗り気ではない。

  • オーウェンが過去にさかのぼるタイトル授与に反対する理由

    2011-12シーズン、マンチェスター・ユナイテッドの一員として、最終節のセルヒオ・アグエロによる象徴的な土壇場のゴールでマンチェスター・シティに優勝をさらわれたオーウェン。タイトル剥奪について問われた際、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を見つけられるCasino.orgのアンバサダーとして取材に応じたオーウェンは、GOALにこう語った。「もちろん、有罪と認定されるなら、何について有罪と認定されるかによる」

    「これまでのところ有罪と認定されているが、もちろん控訴がある。考えられるシナリオは6つ、7つ、8つとあり得るので、何とも言い難い。タイトル剥奪もあれば、罰金、補強禁止、降格、勝ち点剥奪もある。処罰の方法は非常に多い」

    「伝えられているほどの規則違反があったなら、当然、非常に重い処分が下されるだろう。規則を破っておとがめなしというわけにはいかない。報じられているような規則違反を犯して、軽い処分だけで済むはずがない。重大な処分になるだろう」

    「そうなれば、自分にはリーグ優勝メダルをもう1つ受け取る権利があると思う。でも、優勝したという実感は湧かないだろう。自分にとってサッカーは思い出であって、10年、15年、20年後に何かを手渡されることではない。その瞬間があってメダルを受け取る。メダルは、その瞬間と、そのときの気持ちを思い出させてくれるものにすぎない」

    「自分はそう感じる。考え方は人それぞれだ。自分が得をするために、他人に悪いことが起きるのを願うような人間ではない。自分の中では、勝ち取ったものは勝ち取った。それ以外のことは今、気にしていない」

    「残念な状況だが、まだしばらく長引くと思う。誰もが浮き立ったり、落ち込んだりしているが、決着までには非常に長い時間がかかるだろう。自分の考えでは長引く。だから、待って見守るしかない」

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  • Manchester United Premier League title 2011Getty

    マンチェスター・シティには、何らかの制裁が科されるのか？　科されるとすれば、どのような制裁か？

    元リヴァプール、レアル・マドリーのストライカーであるオーウェンは、2010-11シーズンにマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ優勝を果たした。現役時代にはFAカップ、リーグカップ、UEFAカップ、バロンドールの受賞も経験しており、振り返るべき幸せな思い出は十分にある。

    一方、マンチェスター・シティを巡る件は、今後も活発な議論を呼ぶだろう。同クラブの過去、現在、未来がどのようなものになるかは、まだ定まっていない。最終的な裁定は2027年1月末までに下される見込みだが、その段階でさらに不服申し立てが行われる可能性もある。

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