2011-12シーズン、マンチェスター・ユナイテッドの一員として、最終節のセルヒオ・アグエロによる象徴的な土壇場のゴールでマンチェスター・シティに優勝をさらわれたオーウェン。タイトル剥奪について問われた際、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を見つけられるCasino.orgのアンバサダーとして取材に応じたオーウェンは、GOALにこう語った。「もちろん、有罪と認定されるなら、何について有罪と認定されるかによる」

「これまでのところ有罪と認定されているが、もちろん控訴がある。考えられるシナリオは6つ、7つ、8つとあり得るので、何とも言い難い。タイトル剥奪もあれば、罰金、補強禁止、降格、勝ち点剥奪もある。処罰の方法は非常に多い」

「伝えられているほどの規則違反があったなら、当然、非常に重い処分が下されるだろう。規則を破っておとがめなしというわけにはいかない。報じられているような規則違反を犯して、軽い処分だけで済むはずがない。重大な処分になるだろう」

「そうなれば、自分にはリーグ優勝メダルをもう1つ受け取る権利があると思う。でも、優勝したという実感は湧かないだろう。自分にとってサッカーは思い出であって、10年、15年、20年後に何かを手渡されることではない。その瞬間があってメダルを受け取る。メダルは、その瞬間と、そのときの気持ちを思い出させてくれるものにすぎない」

「自分はそう感じる。考え方は人それぞれだ。自分が得をするために、他人に悪いことが起きるのを願うような人間ではない。自分の中では、勝ち取ったものは勝ち取った。それ以外のことは今、気にしていない」

「残念な状況だが、まだしばらく長引くと思う。誰もが浮き立ったり、落ち込んだりしているが、決着までには非常に長い時間がかかるだろう。自分の考えでは長引く。だから、待って見守るしかない」