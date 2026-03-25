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「サッカーは厳密な科学ではない」――ブラジルが2026年ワールドカップに向けた準備を本格化させる中、カルロ・アンチェロッティ監督がネイマールの代表選出を巡るプレッシャーに言及
アンチェロッティは選手起用について揺るがない姿勢を示している
ボストンで行われるブラジル対フランスの親善試合を前に、アンチェロッティ監督は、ネイマールが引き続き代表招集から外されていることに関する執拗な質問に答えた。代表監督就任以来、サントスのFWを一度も招集していないこのイタリア人指揮官は、世間の議論を認識しつつも、自身の焦点はチーム全体にあると強調した。
「私はあらゆることを観察し、あらゆる声に耳を傾けている。しかし、私の役割は決断を下すことだ。誰もが意見を持つのは当然のことだ。サッカーは大学ではないし…サッカーは厳密な科学ではないからだ。誰もがそれぞれの意見を持っており、私はそのすべてを尊重しなければならない」と、アンチェロッティ監督はESPNの取材に対し語った。
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ロマーリオとロナウドがネイマールの先頭に立つ
ブラジルのレジェンドたちによる率直な発言を受け、アンチェロッティ監督へのプレッシャーはさらに高まっている。1994年ワールドカップの英雄ロマーリオは、この状況について特に辛辣な評価を下し、監督に対し、厳格なフィットネス指標よりも才能を優先するよう強く求めた。「スター選手は出場させなければならない」と彼は述べた。 代表チームは、最高で最も才能ある選手たちのための場所だ。ワールドカップに向けた準備期間は1ヶ月あり、アスリートが身体的にも技術的にも回復し、試合のリズムを取り戻し、チームとの連携を深めるには十分な時間だ。ネイマールのようなスター選手は、たとえ100％のコンディションでなくても、他の選手を招集するよりはるかにましだ。」
ロナウド・ナザリオはさらに次のように付け加えた。「もしネイマールが身体的に万全なら、私は彼をワールドカップに連れて行く。ネイマールが体調良好であることを願っている。もしそうなら、アンチェロッティ監督が彼を招集するだろうと確信している。彼はチームに貢献できる。」
「今なおブラジルで最も才能のある選手」
3月の合宿でアンチェロッティ監督の招集メンバーに名を連ねたブラジル代表のベテラン、ファビーニョもネイマールを擁護している。「私にとって、彼は今でもブラジルで最も才能のある選手だ」と、元リヴァプール所属のスター選手は今週語った。「彼はいつでも試合の流れを変えることができる。だからこそ、ワールドカップでは非常に重要な存在になり得る。コンディションが良く、フィジカル面でも万全であれば、彼は最高だ」
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ネイマールに対する時間
アンチェロッティ監督がワールドカップに向けた最終調整を進める中、ブラジル代表の当面の焦点はフランス戦、そして続くクロアチアとの親善試合へと移っている。アンチェロッティ監督が大会の代表メンバーを発表するまでに、ネイマールがサントスでプレーできる試合はあと8試合しか残されていない。その最初の試合は、4月2日に行われるセリエAのレモ・PA戦となる。