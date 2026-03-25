「サッカーは厳密な科学ではない」――ブラジルが2026年ワールドカップに向けた準備を本格化させる中、カルロ・アンチェロッティ監督がネイマールの代表選出を巡るプレッシャーに言及

ブラジルのレジェンドたちによる率直な発言を受け、アンチェロッティ監督へのプレッシャーはさらに高まっている。1994年ワールドカップの英雄ロマーリオは、この状況について特に辛辣な評価を下し、監督に対し、厳格なフィットネス指標よりも才能を優先するよう強く求めた。「スター選手は出場させなければならない」と彼は述べた。 代表チームは、最高で最も才能ある選手たちのための場所だ。ワールドカップに向けた準備期間は1ヶ月あり、アスリートが身体的にも技術的にも回復し、試合のリズムを取り戻し、チームとの連携を深めるには十分な時間だ。ネイマールのようなスター選手は、たとえ100％のコンディションでなくても、他の選手を招集するよりはるかにましだ。」

ロナウド・ナザリオはさらに次のように付け加えた。「もしネイマールが身体的に万全なら、私は彼をワールドカップに連れて行く。ネイマールが体調良好であることを願っている。もしそうなら、アンチェロッティ監督が彼を招集するだろうと確信している。彼はチームに貢献できる。」