サッカーは人生！エルパソ・ロコモーティブが、ドラマ『テッド・ラッソ』でダニ・ロハス役を演じたクリスト・フェルナンデスを獲得。

フェルナンデスは一時期、プロ選手として活躍すると思われた。当時、彼は強豪テコスFCのユースでプレーしていたが、怪我でキャリアが途絶えた。その後、俳優に転身し人気サッカー選手役を演じ、完全に現役を引退するつもりだった。

フェルナンデスは声明でこう語った。「サッカーはいつも私の人生とアイデンティティの大半を占めてきた。どこへ導かれようとも、プロとしてプレーする夢は消えなかった。

エルパソ・ロコモティブFCのクラブ、コーチ、スタッフ、そして特にチームメイトに感謝しています。彼らは私に扉を開き、初日からプレーする機会を与えてくれました。この復帰の旅は、自分を信じ、リスクを取り、予想外の道でも夢を追い続けることでした。メキシコで言うように：「hay que seguirle echando ganas（全力を尽くし続けよう）」 いつも私を信じてくれた神様、家族、友人に感謝しています。私はただクレイジーな夢を抱いた男かもしれません…だからこそ、「ロコス（狂人たち）」と一緒なのは当然なのです。」