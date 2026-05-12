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サッカーは人生！エルパソ・ロコモーティブが、ドラマ『テッド・ラッソ』でダニ・ロハス役を演じたクリスト・フェルナンデスを獲得。
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ロコモーティブが大型補強を発表
フェルナンデスがプロサッカー選手としてプレーするとの噂は以前からあった。35歳のフォワードは今年初め、シカゴ・ファイアー2とエルパソでトライアルを受けた。そして今回、USLで本格的にプレーする機会を得ることになりそうだ。契約条件は公表されていない。
ロコモーティブのジュニア・ゴンザレス監督は「クリストはフォワードラインに新たな脅威をもたらす」とコメントした。
充実したユース時代の経歴
フェルナンデスは一時期、プロ選手として活躍すると思われた。当時、彼は強豪テコスFCのユースでプレーしていたが、怪我でキャリアが途絶えた。その後、俳優に転身し人気サッカー選手役を演じ、完全に現役を引退するつもりだった。
フェルナンデスは声明でこう語った。「サッカーはいつも私の人生とアイデンティティの大半を占めてきた。どこへ導かれようとも、プロとしてプレーする夢は消えなかった。
エルパソ・ロコモティブFCのクラブ、コーチ、スタッフ、そして特にチームメイトに感謝しています。彼らは私に扉を開き、初日からプレーする機会を与えてくれました。この復帰の旅は、自分を信じ、リスクを取り、予想外の道でも夢を追い続けることでした。メキシコで言うように：「hay que seguirle echando ganas（全力を尽くし続けよう）」 いつも私を信じてくれた神様、家族、友人に感謝しています。私はただクレイジーな夢を抱いた男かもしれません…だからこそ、「ロコス（狂人たち）」と一緒なのは当然なのです。」
- AFP
『テッド・ラッソ』の他の出演者たちも参加
サッカー経験があるのはフェルナンデスだけではない。アイザック・マカドゥー大尉役のコラ・ボキニはセミプロとしてプレーし、変わり者のストライカー、ジェイミー・タート役のフィル・ダンスターも共演者にその技量を称賛されている。
好調なシーズンを送っている機関車
フェルナンデスの加入はエルパソにとって興味深いタイミングだ。USLのクラブは現在ウェスタン・カンファレンス4位でリーグ最多得点をマークしている。昨季も4位だったが準々決勝で敗退。ロハスの加入は攻撃をさらに強化するだろう。