過去3年間AFCボーンマスで成功を収めたイラオラ氏は、幅と厚みのある選手層の重要性を強調した。

2つのカップ戦とチャンピオンズリーグで試合が重なるため、ほぼ毎週「週中の試合」が組まれる。しかしそれは「より多くの選手を起用する絶好の機会」とも語った。「15人の選手だけでこのようなシーズンを乗り切ることは不可能だ。適切な戦力が必要だ」

ムニョス以外の補強はDFジェレミー・ジャケのみで、20歳のセンターバックはレンヌから6000万ユーロ超で加入した。ウイングのムニョスにはオサスナに4000万ユーロを支払った。

移籍の噂には言及しなかったが、ハーヴィー・エリオットについては明確に語った。前任者のスロットから戦力外とされ、昨季ヴィラへレンタルされた23歳のMFは、成果を残せなかったものの、今夏リバプールに戻っている。

イラオラ監督は「ハーヴィーは意欲的に準備を進めている。プレシーズンでチャンスを与え、彼を必要としている」と期待を語った。