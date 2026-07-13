「すでに選手を2人獲得したが、まだ不足していることは分かっている」と44歳の同氏は月曜日、イングランドで20回優勝したクラブでの就任後初の記者会見で語った。
翻訳者：
「サッカーはそんな簡単じゃない」：アンドニ・イラオラがリヴァプールFCに補強を要求し、契約の“秘密”を明かした。
現在、レッズの戦力は大幅に手薄だ。W杯敗退後に休暇中の選手は、フロリアン・ヴィルツ、ヴィルジル・ファン・ダイク、GKアリソン・ベッカーなど8人。新加入のビクター・ムニョスはスペイン代表として大会に残り、火曜日の準決勝でフランスと対戦する。
イブラヒマ・コナテ、アンディ・ロバートソン、モハメド・サラーも不在で、ヒューゴ・エキティケ、コナー・ブラッドリー、ジオヴァンニ・レオニは負傷中だ。
イラオラ監督は「監督としてはプレシーズンの初日から選手を揃えたいが、サッカーはそういかない」と語り、「クラブは必要な補強に全力で取り組んでいる」と続けた。
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1億で新加入2人、無償復帰1人
過去3年間AFCボーンマスで成功を収めたイラオラ氏は、幅と厚みのある選手層の重要性を強調した。
2つのカップ戦とチャンピオンズリーグで試合が重なるため、ほぼ毎週「週中の試合」が組まれる。しかしそれは「より多くの選手を起用する絶好の機会」とも語った。「15人の選手だけでこのようなシーズンを乗り切ることは不可能だ。適切な戦力が必要だ」
ムニョス以外の補強はDFジェレミー・ジャケのみで、20歳のセンターバックはレンヌから6000万ユーロ超で加入した。ウイングのムニョスにはオサスナに4000万ユーロを支払った。
移籍の噂には言及しなかったが、ハーヴィー・エリオットについては明確に語った。前任者のスロットから戦力外とされ、昨季ヴィラへレンタルされた23歳のMFは、成果を残せなかったものの、今夏リバプールに戻っている。
イラオラ監督は「ハーヴィーは意欲的に準備を進めている。プレシーズンでチャンスを与え、彼を必要としている」と期待を語った。
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イラオラ：「2年、あるいはそれ以上、ここに残りたい」
この夏、バイエル・レバークーゼンの有力候補にも挙げられたバスク出身の監督は、リヴァプールと2028年までの契約を結んだ。どのクラブでも「わずか」2年契約を結んできた彼。月曜日、その理由を明かした。
「監督契約に大きな意味はない。有効な契約があっても、そのクラブに残りたいとは限らない」と説明した。「2年契約を結んだが、実質は毎年評価される仕事だ」
監督は毎年残留の権利を勝ち取らねばならず、リヴァプールのようなクラブでは特にそうだ。それでもイラオラは「2年、あるいはそれ以上残りたい。それができれば良い仕事をした証拠だ」と語った。
米国遠征が迫る――レッズには多くの名前が浮上している。
リヴァプールは7月末、米国でサンダーランド、レックサム、リーズと親善試合3連戦を行う。プレミアリーグは8月23日、アウェイでニューカッスル戦が開幕。その前にイラオラ監督は数名の新戦力を加える見込みだ。
噂される補強候補には、W杯で好パフォーマンスを見せるフランス代表MFマヌ・コネ、モロッコの若手アユブ・ブアディ、サラーの後継者と目されるウイングらが名を連ねる。1.FCケルンのサイード・エル・マラ、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデもその一人だ。
ただし、2人とも移籍は難航している。ディオマンデはPSGが有力で、エル・マラは母親の反対が壁となっている。
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