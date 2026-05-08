フライブルクは木曜日の準決勝第2戦でスポルティング・ブラガを3-1で下し、クラブ史上初めて欧州大会の決勝に進出した。5月20日、イスタンブールで行われるプレミアリーグのアストン・ヴィラとの決勝で、同クラブは初タイトルを狙う。

一方、パリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグ決勝進出を逃したバイエルン・ミュンヘンとは対照的に、コンパニは国内ライバルの活躍をこう称えた。「フライブルクの戦いは素晴らしい。多くのクラブの模範だ」と40歳のベルギー人は語った。ブラックフォレストで続く番狂わせの物語に、彼は心を動かされていた。