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「サッカーの素晴らしいすべてが詰まっている」――バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、歴史的なヨーロッパリーグ決勝進出を果たしたドイツのライバルチームを称えた。
フライブルクが初の欧州大会決勝進出
フライブルクは木曜日の準決勝第2戦でスポルティング・ブラガを3-1で下し、クラブ史上初めて欧州大会の決勝に進出した。5月20日、イスタンブールで行われるプレミアリーグのアストン・ヴィラとの決勝で、同クラブは初タイトルを狙う。
一方、パリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグ決勝進出を逃したバイエルン・ミュンヘンとは対照的に、コンパニは国内ライバルの活躍をこう称えた。「フライブルクの戦いは素晴らしい。多くのクラブの模範だ」と40歳のベルギー人は語った。ブラックフォレストで続く番狂わせの物語に、彼は心を動かされていた。
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サッカーの究極の青写真
コンパニーの称賛は、フライブルクの台頭を支える組織的・文化的な要因にも及んだ。元マンチェスター・シティ主将は、ヨーロッパリーグでの成功の原動力として、同クラブの自然な成長と長期計画を挙げた。
バイエルンの指揮官は熱く語り、「今シーズンのフライブルクの活躍は、サッカーのポジティブな要素の集大成だ。小さなクラブが自力で成長し、哲学とビジョンを持ち続けている」と語った。
写真提供：ジュリアン・シュスター
2024年に就任し、クリスティアン・シュトライヒの後任としてチームを率いる41歳の監督、ユリアン・シュスターはこの快進撃に欠かせない。コンパニは、シュスターの成果を称えつつ、数シーズンにわたるクラブの方針と組織全体の努力が成功の要因だと強調した。
「ユリアンは尊敬に値するが、成功は彼だけではない。シュトライヒ前監督や、選手たちのために決断したスタッフたちの努力も大きい」とコンパニは語った。「私は何度も、フライブルクの選手たちに輝かしい未来があると話してきた。今、この舞台でそれが証明されている」
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イスタンブールでのドイツの栄光への期待
トルコでフライブルクが勝てば、ブンデスリーガにとって大きな意味を持ち、来季のチャンピオンズリーグにドイツ勢がもう1チーム加わるのが確実になる。コンパニは、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラと対戦するシュスター監督のフライブルクを、多くのドイツサッカーファンが力強く応援すると明言した。
イスタンブールでの決勝を前に、コンパニは「ドイツサッカーのためにも、フライブルクにトロフィーを」と語り、来季バイエルンと並んで欧州トップリーグで戦う可能性に言及した。