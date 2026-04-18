「サッカーの精神に反する」。BVBとニコ・コヴァチは、TSGホッフェンハイム戦で物議を醸したPK判定に不満を露わにした。

その直前、ズーレは重傷を負った。 右膝を捻った30歳は倒れ込みながら腕を引っ込められず、手にボールが当たった。VARのベンジャミン・コルタスが介入し、ジーベルト主審が映像を確認してPKを宣告。アンドレイ・クラマリッチが沈め、1－0とした。

「あの場面で我々の選手が怪我をした。そこでPKが与えられるのはサッカーの精神に反する。 我々にとっては腹立たしい」とBVBのコヴァチ監督がDAZNに語った。試合後、コヴァチは再びジーベルトと話し合った。「話し合ったが、結局彼はその場面を見ていなかった。VARから連絡があり、それに応じて彼はピッチに出て、PK、つまりハンドだと判断した」

その一方で、コヴァチ監督は「自分たちなら喜んだだろうが、それがルールなのかは不明だ。ニキは倒れ込み、片手で体を支え、もう片方も重力でいずれ地面につく。信じられない不運だが、ルール上はPKだ」と語った。

ドルトムントはセルジュ・ギラシーが同点弾を奪ったが、終盤にクラマリッチが2度目のPK（ユリアン・ライアーソンが犯したハンド）を決め、ホッフェンハイムが勝利した。 「2つのPKで負けた。2つ目は明らかな判定だ。ライアーソンは背を向けてボールが手に当たった」とコヴァチ監督は語った。