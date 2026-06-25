モウリーニョは過去のワールドカップでも圧巻の瞬間を振り返った。1986年メキシコ大会で輝いたマラドーナ、2002年に優勝したブラジルのロナウド、リバウド、ロナウジーニョの攻撃トリオなどが印象的だ。

「ワールドカップには「うわっ」と驚く思い出が山ほどあります。1970年のメキシコ大会のとき、私は7歳でしたが、父と観た決勝の光景や、ブラジル代表カルロス・アルベルトの最終ゴール、ペレの見事なアシストを鮮明に覚えています。

それ以来、思い出は尽きない。私はマラドーナ派だった。イングランドの皆さん、ごめんなさい。メキシコ大会で彼が成し遂げたこと――良いことも悪いことも含めて――特にベルギー戦とイングランド戦のゴールは凄まじかった。 ロナウド・ナザリオ、リバウド、ロナウジーニョも大好きだ。彼らは同じチームでプレーし、僕たちポルトガル代表が成し遂げたすべてを細部まで覚えている。あと一歩のところだった。だが、結局は回ってしまっていたんだ。」