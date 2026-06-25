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Jose Mourinho Beast Mode On GFXGOAL
Stephen Darwin

翻訳者：

「サッカーの神々を信じろ」――ジョゼ・モウリーニョはリオネル・メッシのワールドカップ優勝を喜び、将来代表監督になる意向を示した。

ジョゼ・モウリーニョ
リオネル・メッシ
アルゼンチン
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ジョゼ・モウリーニョ監督は、リオネル・メッシがワールドカップで優勝し、唯一足りなかったタイトルを得たことを喜んだ。2022年カタール大会でアルゼンチン代表を率いて優勝したメッシは、北米大会でも同じ快挙を狙う。リオネル・スカローニ監督の下、アルゼンチン代表は今回も勝ち進むと期待されている。

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    メッシがサッカーを完成させた

    4年前、メッシは初めてワールドカップを制し、アルゼンチンに優勝をもたらした。大会では7得点を挙げ、ゴールデンボール賞も獲得した。

    この偉業について、モウリーニョ監督はポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワ氏にこう語った。「（2022年の）メッシのワールドカップ……サッカーの神々を信じろ。彼はそのタイトルなしでは今のキャリアを築けなかったはずだ。つまり、彼にワールドカップを勝ち取らせたのは、何か超越した力だと感じる」

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  • 「ごめんね、イングランド」――モウリーニョがワールドカップの思い出を振り返る

    モウリーニョは過去のワールドカップでも圧巻の瞬間を振り返った。1986年メキシコ大会で輝いたマラドーナ、2002年に優勝したブラジルのロナウド、リバウド、ロナウジーニョの攻撃トリオなどが印象的だ。

    「ワールドカップには「うわっ」と驚く思い出が山ほどあります。1970年のメキシコ大会のとき、私は7歳でしたが、父と観た決勝の光景や、ブラジル代表カルロス・アルベルトの最終ゴール、ペレの見事なアシストを鮮明に覚えています。

    それ以来、思い出は尽きない。私はマラドーナ派だった。イングランドの皆さん、ごめんなさい。メキシコ大会で彼が成し遂げたこと――良いことも悪いことも含めて――特にベルギー戦とイングランド戦のゴールは凄まじかった。 ロナウド・ナザリオ、リバウド、ロナウジーニョも大好きだ。彼らは同じチームでプレーし、僕たちポルトガル代表が成し遂げたすべてを細部まで覚えている。あと一歩のところだった。だが、結局は回ってしまっていたんだ。」

  • Adebayo Akinfenwa Jose MourinhoGOAL

    モウリーニョに国際的なマネジメントの道が開ける

    チェルシー、レアル・マドリード、インテル、マンチェスター・ユナイテッドなど、約30年にわたりトップクラブを率いてきたモウリーニョ。代表チームを指揮した経験はないが、将来はその「かゆみ」を掻きむしると語っている。

    代表監督への意欲を問われた指揮官はこう語った。「私はクラブサッカーが合っている。毎日練習し、週3試合を戦い、選手を理解し、共に闘い、抱きしめ、キスし、時には蹴り飛ばす。 それが私の居場所だ。だが、ワールドカップやユーロの熱を見ると、やってみたいと思う。いつか必ずやる」

  • ホセ・モウリーニョ出演の「Beast Mode On」ポッドキャスト、ぜひご覧ください。

    「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

    Spotifyでも全エピソードを配信中。

    ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinhoプロジェクトでは、彼をモデルにした2体のAIがワールドカップ決勝トーナメント期間中、毎日大会の話題を議論しています。

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