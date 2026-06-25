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「サッカーの神々を信じろ」――ジョゼ・モウリーニョはリオネル・メッシのワールドカップ優勝を喜び、将来代表監督になる意向を示した。
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メッシがサッカーを完成させた
4年前、メッシは初めてワールドカップを制し、アルゼンチンに優勝をもたらした。大会では7得点を挙げ、ゴールデンボール賞も獲得した。
この偉業について、モウリーニョ監督はポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワ氏にこう語った。「（2022年の）メッシのワールドカップ……サッカーの神々を信じろ。彼はそのタイトルなしでは今のキャリアを築けなかったはずだ。つまり、彼にワールドカップを勝ち取らせたのは、何か超越した力だと感じる」
「ごめんね、イングランド」――モウリーニョがワールドカップの思い出を振り返る
モウリーニョは過去のワールドカップでも圧巻の瞬間を振り返った。1986年メキシコ大会で輝いたマラドーナ、2002年に優勝したブラジルのロナウド、リバウド、ロナウジーニョの攻撃トリオなどが印象的だ。
「ワールドカップには「うわっ」と驚く思い出が山ほどあります。1970年のメキシコ大会のとき、私は7歳でしたが、父と観た決勝の光景や、ブラジル代表カルロス・アルベルトの最終ゴール、ペレの見事なアシストを鮮明に覚えています。
それ以来、思い出は尽きない。私はマラドーナ派だった。イングランドの皆さん、ごめんなさい。メキシコ大会で彼が成し遂げたこと――良いことも悪いことも含めて――特にベルギー戦とイングランド戦のゴールは凄まじかった。 ロナウド・ナザリオ、リバウド、ロナウジーニョも大好きだ。彼らは同じチームでプレーし、僕たちポルトガル代表が成し遂げたすべてを細部まで覚えている。あと一歩のところだった。だが、結局は回ってしまっていたんだ。」
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モウリーニョに国際的なマネジメントの道が開ける
チェルシー、レアル・マドリード、インテル、マンチェスター・ユナイテッドなど、約30年にわたりトップクラブを率いてきたモウリーニョ。代表チームを指揮した経験はないが、将来はその「かゆみ」を掻きむしると語っている。
代表監督への意欲を問われた指揮官はこう語った。「私はクラブサッカーが合っている。毎日練習し、週3試合を戦い、選手を理解し、共に闘い、抱きしめ、キスし、時には蹴り飛ばす。 それが私の居場所だ。だが、ワールドカップやユーロの熱を見ると、やってみたいと思う。いつか必ずやる」
ホセ・モウリーニョ出演の「Beast Mode On」ポッドキャスト、ぜひご覧ください。
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
Spotifyでも全エピソードを配信中。
ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、彼をモデルにした2体のAIがワールドカップ決勝トーナメント期間中、毎日大会の話題を議論しています。