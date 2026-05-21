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「サッカーの知識がまったくない！」――ポルトのフランチェスコ・ファリオリ監督は、デビューシーズンで好結果を残しながらもアヤックスを去った理由を説明し、同クラブの指導陣を痛烈に批判した。
ファリオリ、アヤックス退団時の混乱について語る
元アヤックス監督ファリオリ氏は、就任1年でオランダ強豪を去った背景を明かした。ESPNの取材に、エールディヴィジ優勝目前だったにもかかわらず「舞台裏は機能不全だった」と語った。
内部の政治的駆け引きや権力争いがクラブの前進を阻んでいたという。優勝争いは終盤に崩れ、アヤックスは優位な立場を失った。その後、ファリオリはポルトガルへ移籍。ポルトの監督として初シーズンでリーグ優勝を果たした。
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ファリオリがアヤックス首脳陣を批判
ファリオリはアヤックス内部の雰囲気について率直に語った。元監督は、クラブ内の権力闘争が長期的な展望を損なっていると主張した。また、このイタリア人監督は、スポーツ面の意思決定を担う者たちの専門性を疑問視した。
「大きなクラブだが、政治的な駆け引きや利害、内紛が蔓延している」と述べ、「これでは前進できず、競争力も戻らない。サッカーを知らない人々が多くの決定を下し、すべてが遅れている」と指摘した。
アヤックスの不安定さは依然として批判されている。
内部の権力闘争と理事会のビジョン不足が重なり、ファリオリはアヤックスでの長期的な将来を見込めなくなった。実績があったものの、運営混乱に巻き込まれる前にプロジェクトから身を引く決断をした。
「私の見解では、あの状況下で仕事を続けることは不可能でした」と彼は付け加えた。「アヤックスで私に近い人々と共に、これほど大きなクラブの中で互いに良好な関係を築くことがいかに難しいかを実感しました」
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次は何があるのでしょうか？
ポルトをポルトガルリーグ優勝に導いたファリオリ監督は、夏の移籍市場で戦力補強に注力する。アーセナルのDFヤクブ・キヴィオルが完全移籍で加入。一方、スカイスポーツはポルトがバルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキの獲得に関心があると報じた。