「サッカーの知識がまったくない！」――ポルトのフランチェスコ・ファリオリ監督は、デビューシーズンで好結果を残しながらもアヤックスを去った理由を説明し、同クラブの指導陣を痛烈に批判した。

ファリオリはアヤックス内部の雰囲気について率直に語った。元監督は、クラブ内の権力闘争が長期的な展望を損なっていると主張した。また、このイタリア人監督は、スポーツ面の意思決定を担う者たちの専門性を疑問視した。

「大きなクラブだが、政治的な駆け引きや利害、内紛が蔓延している」と述べ、「これでは前進できず、競争力も戻らない。サッカーを知らない人々が多くの決定を下し、すべてが遅れている」と指摘した。