サッカーの巨匠ロドリ：記録とレアル・マドリード首脳陣の呼びかけ

ロドリは2027年にマンチェスター・シティとの契約が切れる。ここ数か月、レアル・マドリード移籍が噂され、チームリーダーも歓迎すると言われている。





6月初め、取材を受けたロドリは「レアル・マドリードの噂？サッカーの一部だ。 僕は代表で全力を尽くすだけ。噂に振り回されるつもりはない。ワールドカップ後に考えよう」。月曜日以降、スペイン16番の去就が明確になり、トロフィーを手にできるかも分かる。