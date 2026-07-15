スペインがフランスを2－0で破った準決勝で、ロドリは655本のパスを成功させた。これは1966年以降、1大会での最多記録だ。 1996年生まれのスペイン代表MFは、ダラス・スタジアムのピッチで中央MFとしての役割を存分に示した。 2024年バロンドール受賞者である彼は、ファビアン・ルイスやダニ・オルモのサポートを受け、チュアメニ、ラビオ、コネで構成されたフランス中盤を圧倒した。
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翻訳者：
サッカーの巨匠ロドリ：記録とレアル・マドリード首脳陣の呼びかけ
あとはワールドカップだけだ
マンチェスター・シティで多数のタイトルを獲得し、2019年から今年6月までペップ・グアルディオラ監督の下で中心選手として活躍したロドリ。代表では欧州選手権とネーションズリーグを制しており、残すはワールドカップのみだ。日曜にニューヨークで行われるイングランド対アルゼンチンの勝者との試合で、ロドリゴ・エルナンデス・カスカンテはタイトル獲得のチャンスを迎える。
ロドリは2027年にマンチェスター・シティとの契約が切れる。ここ数か月、レアル・マドリード移籍が噂され、チームリーダーも歓迎すると言われている。
6月初め、取材を受けたロドリは「レアル・マドリードの噂？サッカーの一部だ。 僕は代表で全力を尽くすだけ。噂に振り回されるつもりはない。ワールドカップ後に考えよう」。月曜日以降、スペイン16番の去就が明確になり、トロフィーを手にできるかも分かる。
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