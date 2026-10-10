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「サッカーの国ではない！」 オリヴィエ・ジルー、LAFCからの突然の退団後にMLSを痛烈批判
短いアメリカでの冒険に終止符
ジルーがLAFCでの短い在籍期間を振り返り、その移籍は競技面での期待に応えられなかったと認めた。ベテランFWは2024年から2025年にかけてメジャーリーグサッカーで短期間プレーした後、リールでフランスサッカー復帰を果たした。
ワールドカップ優勝経験者のジルーは大西洋の向こうでの生活自体は楽しんでいたものの、実際のフットボール環境には物足りなさを感じていた。最終的には、より伝統的な環境を求めてアメリカでの挑戦を早めに切り上げる決断を下した。現在40歳のFWはリーグ・アンに戻り、新天地でピッチ上での価値を示し続けている。カリフォルニアを離れる決断は、より激しい競技的挑戦を求める思いのみによるものだった。
- Getty Images Sport
欧州ならではの熱狂
Ligue 1+の取材に応じたジルーは、北米でプレーする現実について語る際、遠慮はしなかった。ベテランFWは、自身が慣れ親しんできた試合日の体験と、ロサンゼルスで実際に目にしたものとの間に大きな違いがあったと強調した。
「フットボールという面では、本当に自分には合わなかった」とフランス人FWは認めた。「こうした情熱、この熱気、そしてヨーロッパと競争の沸き立つスタジアムが恋しかった」
アメリカの厳しい評価
自身の振り返りの中で最も印象的だったのは、かつて暮らした地における、より広いスポーツ文化に対する率直な評価だった。アメリカで競技が継続的に成長しているにもかかわらず、リールのFWは在籍期間中、本物のフットボールの伝統が明確に欠けていると感じていた。
「私にとって、アメリカはフットボールの国ではない」とジルーは端的に語った。
アメリカでの在籍期間は非常に短かったものの、LAFCをUSオープンカップ優勝に導くことには成功した。MLSクラブでの在籍中、このFWは38試合で5ゴール3アシストを記録した。
- AFP
再び得点を決めるようになった
アメリカでの挑戦に区切りをつけたジルーは、現在はリールでの自身の役割に完全に集中している。伝説的ストライカーはすでにチームに溶け込み、フランス1部でも存在感を示している。
今季ここまでのリーグ・アン5試合で1得点を記録。40歳のベテランは、国内シーズンを戦うチームにとって今なお貴重な戦力であり続けている。
今後、ジルーはこの堅実なスタートを足がかりに、リールのシーズン目標達成に貢献することを目指す。自身が求めていた欧州サッカーの熱狂的な文化に再び身を置くベテランは、まさに望んでいた場所にいる。
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