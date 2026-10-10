ジルーがLAFCでの短い在籍期間を振り返り、その移籍は競技面での期待に応えられなかったと認めた。ベテランFWは2024年から2025年にかけてメジャーリーグサッカーで短期間プレーした後、リールでフランスサッカー復帰を果たした。

ワールドカップ優勝経験者のジルーは大西洋の向こうでの生活自体は楽しんでいたものの、実際のフットボール環境には物足りなさを感じていた。最終的には、より伝統的な環境を求めてアメリカでの挑戦を早めに切り上げる決断を下した。現在40歳のFWはリーグ・アンに戻り、新天地でピッチ上での価値を示し続けている。カリフォルニアを離れる決断は、より激しい競技的挑戦を求める思いのみによるものだった。