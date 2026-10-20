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「サッカーのために」エクトル・ベジェリン、バルセロナ戦でジオバニ・ロ・チェルソのスーパーゴールを認めるよう茶目っ気たっぷりに懇願。拡散された審判カメラ映像が捉える
ボディカメラがピッチ脇での笑いを誘うやり取りを捉える
ベジェリンがラ・カルトゥーハで古巣を相手に決まったチームメイトの鮮やかなゴールを認めてもらおうと、ユーモラスに訴える様子が審判のボディカメラに捉えられた。問題の場面は前半終了2分前、ロ・チェルソがペナルティーエリア外から回転しながら左足でボレーシュートを放ち、ゴール右上隅に決めた際に起きた。しかし、その直前のプレーでボールがクチョ・エルナンデスの手に当たっていたとして、バルセロナの選手たちはすぐに同点ゴールに異議を唱えた。
- Getty Images Sport
激怒したアウェー側、ハンドの判定を要求
物議を醸したそのゴールのわずか2分前、アウェーチームはCKから勝ち越していた。ロドリがGKアルバロ・バジェスの一瞬の迷いを突き、クラブでの初ゴールを決めた。これに先立ち、ラミン・ヤマルが序盤に約18メートルの位置からカーブをかけたシュートを決めたが、27分にバレンティン・ゴメスがパブロ・フォルナルスのクロスを頭で合わせ、同点に追いついていた。
ロ・セルソのシュートがジョアン・ガルシアを破ると、ヤマルとペドリはともにリカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェア主審のもとへ駆け寄った。主審のカメラが捉えた映像では、ペドリは自分の腕を指して「明らかにハンドだ。ここに当たっている」と訴えている。
主審は当初、「私の見解では、あの動きは反則に当たらない。いいか？」と返し、訴えを退けた。
その説明に納得できないスペイン代表MFは、「反則じゃないってどういうこと？ 明らかに手でコントロールしている！」と反論した。
VARの介入でアクロバティックなボレーが台無しに
ベンゴエチェア主審はVARルームに確認する前、「確認します」と述べて事態を落ち着かせようとしたが、ペドリはさらに主張した。「はい、ハンドです。クチョは手でボールをコントロールするために、意図的に動かしています」
主審は「私には、手は自然な位置にあるように見えます」と答え、ピッチ上での判定を維持。するとフェルミン・ロペス、カリム・アデイェミ、ロドリも抗議に加わり、ロドリは「明らかです」と訴えた。
ペドリがゴールの取り消しを求め続けるなか、ベジェリンは主審に歩み寄り、チームメイトのゴールを認めるべきだと冗談めかして擁護した。「彼が決めたゴールのためだけでも、認めるべきです。サッカーのためにも」
しかし、ベティスにとって残念なことに、VARによって最終的にゴールは取り消された。試合再開後、ガブリエウ・ジェズスがヤマルのクロスを決めて3-1に。アブデ・エザルズリが一時は点差を縮めたものの、その直後にファクンド・ベルナルがヤマルに向けて頭を動かしたことで退場となった。その後、途中出場のエリック・ガルシアとダニ・オルモが得点し、5-2の勝利を決定づけた。
- Getty Images Sport
記録に並ぶ大勝、次は大一番が続く１週間
10人となったホームチームを破ったハンジ・フリック監督率いるチームは開幕9連勝を飾り、1968-69シーズンにレアル・マドリーが樹立したラ・リーガ史上最高の開幕成績に並んだ。この快勝は、重要な試合が続く1週間に向けた理想的な弾みとなった。バルセロナは火曜夜にチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと対戦し、その後は来週末のレアル・マドリーとのエル・クラシコに目を向ける。
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