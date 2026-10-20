物議を醸したそのゴールのわずか2分前、アウェーチームはCKから勝ち越していた。ロドリがGKアルバロ・バジェスの一瞬の迷いを突き、クラブでの初ゴールを決めた。これに先立ち、ラミン・ヤマルが序盤に約18メートルの位置からカーブをかけたシュートを決めたが、27分にバレンティン・ゴメスがパブロ・フォルナルスのクロスを頭で合わせ、同点に追いついていた。

ロ・セルソのシュートがジョアン・ガルシアを破ると、ヤマルとペドリはともにリカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェア主審のもとへ駆け寄った。主審のカメラが捉えた映像では、ペドリは自分の腕を指して「明らかにハンドだ。ここに当たっている」と訴えている。

主審は当初、「私の見解では、あの動きは反則に当たらない。いいか？」と返し、訴えを退けた。

その説明に納得できないスペイン代表MFは、「反則じゃないってどういうこと？ 明らかに手でコントロールしている！」と反論した。