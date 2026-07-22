AFP
翻訳者：
「サッカーにはもっと暴力的な側面もある」――ガビは、スペインがワールドカップ決勝で勝利した後の乱闘でアルゼンチン選手が出場停止になることを望んでいないと語った。
ニュージャージーでの混乱を受け、ガヴィは冷静さを呼びかけた。
ガビは、ワールドカップ決勝で起きたスペインとアルゼンチン間の衝突を受け、緊張緩和に動いた。21歳のガビは試合後、ニュージャージー州で発生した大乱闘の最前線に立ち、パレデスと対峙した。
故郷ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカの凱旋イベントでパリ・サンジェルマンのファビアン・ルイスと共に表彰されたガビは、アルゼンチン代表へのFIFA制裁について語った。 マルカ紙の取材に「正直、彼らを出場停止にする必要はないと思う」と語った。「子どもたちの良い手本ではないと理解しているが、サッカーにはより暴力的な側面もある。おそらく、試合中に退場させるのが最も理にかなっているが、結局のところ、それもサッカーの一部だ」と述べた。
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パレデスが攻撃的な振る舞いで注目を集める
騒動の焦点となっているのは、ボカ・ジュニアーズのMFパレデスの行動だ。彼はエリック・ガルシアの喉元を突いた後、ガヴィをピッチに投げ倒した。発端は試合終了直後、ナウエル・モリーナがロドリを殴ったことで、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が介入する混乱となった。
批判が高まる中、パレデスは依然として強硬な姿勢を崩していない。最近のSNS投稿では、チームの団結を称え自国代表としての誇りを強調したが、謝罪や騒動への言及はなかった。
ヤマルが茶目っ気のある皮肉で祝賀に加わった
ガビが地元祝賀で冷静だったのに対し、チームメイトのラミン・ヤマルはマドリードの優勝パレードでライバル関係を存分に楽しんだ。10代の新星は、2人の小競り合いをセレブリティボクシングに例えたファンメイドのプラカードを掲げ、笑いながら歩いた。 人気イベント「ヴェラーダ・デル・アノ」を引用したそのプラカードは、2010年以来となるスペインの初の世界タイトル獲得を祝う19歳のヤマルを明らかに楽しませた。
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ロス・パラシオスでの英雄的な歓迎
ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカでは、世界制覇に貢献した地元英雄ガビとファビアンを称え、伝統の「体重分のトマト」が贈られた。ガビには68.5キロ、ファビアンには84.5キロが贈られた。 町は2人の名を冠したサッカー場への改称を発表し、式典に出席したスペインのレジェンドDFヘスス・ナバスとともに記念碑を建立する予定だ。この催しは、国際大会の熱戦から離れた場所でのスターたちの素顔を示した。
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