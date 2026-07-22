「サッカーにはもっと暴力的な側面もある」――ガビは、スペインがワールドカップ決勝で勝利した後の乱闘でアルゼンチン選手が出場停止になることを望んでいないと語った。

騒動の焦点となっているのは、ボカ・ジュニアーズのMFパレデスの行動だ。彼はエリック・ガルシアの喉元を突いた後、ガヴィをピッチに投げ倒した。発端は試合終了直後、ナウエル・モリーナがロドリを殴ったことで、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が介入する混乱となった。

批判が高まる中、パレデスは依然として強硬な姿勢を崩していない。最近のSNS投稿では、チームの団結を称え自国代表としての誇りを強調したが、謝罪や騒動への言及はなかった。



