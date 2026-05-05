「サッカーとは何の関係もない話」：ウリ・ヘーネスが再びFCバイエルンの元監督を批判

ホーネスは、2023～2024年にFCバイエルンを率いたコンパニーの前任者トゥヘルを、たびたび皮肉交じりに批判していた。 例えば、バイエルン州首相マルクス・ゼーダー氏とのポッドキャスト「Auf eine weiß-blaue Tasse」では、トゥヘルが選手ヨシップ・スタニシッチのドイツ語能力を知らなかったと暴露した。

さらに2025年初頭のt-onlineインタビューでは、トゥヘルが「移籍を多く望んだ」と明かし、クラブ上層部が難色を示したと語った。ホーネスは「個人的な関係は最後まで問題なかったが、チーム運営の考え方が大きく異なっていた」と述べた。

スポーツ面では、2023年にドルトムントをかわしてリーグ優勝したものの、翌年はレバークーゼンに大差をつけられた。

チャンピオンズリーグでは2024年準決勝でレアル・マドリードに敗れ、決勝進出を逃した。