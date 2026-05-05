水曜日に開催されるドイツ最多優勝クラブ対パリ・サンジェルマンのCL準決勝第2戦を前に、FCB会長はDAZNのインタビューでヴィンセント・コンパニー監督の資質を称えつつ、トゥヘル監督へ再び皮肉を放った。
翻訳者：
「サッカーとは何の関係もない話」：ウリ・ヘーネスが再びFCバイエルンの元監督を批判
ホーネス氏によると、このベルギー人監督が前任者と異なるのは優れた「対人スキル」だ。「彼は誰も見捨てない。メディアで選手を批判せず、試合がうまくいかなかった後も悪口を言わない。」
新戦力や移籍を問われても公の場で不平を漏らさず、手持ちの選手を成長させることを最優先する。74歳のホネッスは「左サイドバックが足りないなどと決して言わない。その目標を彼は果たした」と結んだ。
- Getty Images
ウリ・ヘーネスはトーマス・トゥヘルにたびたび皮肉を言っていた。
ホーネスが特に気に入っているのは、「ミュンヘンのジャーナリストたちが再び仕事をするようになった」点だ。以前、トゥヘルをはじめとする一部の監督の下では、記者会見の後にサッカーとは無関係の話題が提供された。しかしヴィンセント・コンパニーの下では、彼らは再びサッカーそのについて書かざるを得なくなった、とFCBオーナーは語った。
トゥヘルやナーゲルスマンもミュンヘンで通用する知性を持っていたが、ホーネスはコンパニーと比べると「人間的な要素」が少し欠けていたと語る。このベルギー人については「ほぼ完璧だ。4、5カ国語を流暢に話し、難なく切り替える」と絶賛した。
- Getty Images Sport
ホーネスはトゥヘルについて「多くの点で考え方が全く異なる」と語った。
ホーネスは、2023～2024年にFCバイエルンを率いたコンパニーの前任者トゥヘルを、たびたび皮肉交じりに批判していた。 例えば、バイエルン州首相マルクス・ゼーダー氏とのポッドキャスト「Auf eine weiß-blaue Tasse」では、トゥヘルが選手ヨシップ・スタニシッチのドイツ語能力を知らなかったと暴露した。
さらに2025年初頭のt-onlineインタビューでは、トゥヘルが「移籍を多く望んだ」と明かし、クラブ上層部が難色を示したと語った。ホーネスは「個人的な関係は最後まで問題なかったが、チーム運営の考え方が大きく異なっていた」と述べた。
スポーツ面では、2023年にドルトムントをかわしてリーグ優勝したものの、翌年はレバークーゼンに大差をつけられた。
チャンピオンズリーグでは2024年準決勝でレアル・マドリードに敗れ、決勝進出を逃した。