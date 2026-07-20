「サッカーが勝った」――スペインがワールドカップ決勝で勝利したあと、トニ・クロースがアルゼンチンを批判。

この歴史的勝利で「ラ・ロハ」の新世代はユーロとW杯の2冠を達成し、世界王者の座を確固たるものにした。一方、タイトル防衛に失敗したアルゼンチンは規律と戦術の両面で厳しい批判に直面している。スカローニ監督は次の予選が始まるまでにチーム再建と士気向上という大仕事を果たさなければならない。