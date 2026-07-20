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「サッカーが勝った」――スペインがワールドカップ決勝で勝利したあと、トニ・クロースがアルゼンチンを批判。
- Getty
「ラ・ロハ」が王座を確定
スペインはニューヨークでの試合で、10人となったアルゼンチンを延長戦で破り、2度目のW杯制覇。フェラン・トーレスが106分に決勝弾をマーク。直前にエンツォ・フェルナンデスが2枚目のイエローで退場した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインは、90分間ペースを支配し、アルゼンチンに枠内シュート0本に抑えた。
クロースが痛烈な皮肉を浴びせる
元レアル・マドリードのMFクロースは、南米チームの消極的な戦術と荒いプレーに苦言を呈した。試合直後、Xに「サッカーが勝った」と投稿し、相手の傷口に塩を塗った。
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試合後に醜い騒動が起きた
アルビセレステの苛立ちは攻撃の精彩欠如にとどまらず、試合終了のホイッスル後に乱闘へ発展。スペインの祝賀ムードの中、レアンドロ・パレデスがエリック・ガルシアやガビと揉み合い、リオネル・スカローニ監督が介入して引き離した。この敗戦でアルゼンチンは、ワールドカップ決勝90分間シュート0本という不名誉な史上初記録を残した。
新たな世界秩序が確立された
この歴史的勝利で「ラ・ロハ」の新世代はユーロとW杯の2冠を達成し、世界王者の座を確固たるものにした。一方、タイトル防衛に失敗したアルゼンチンは規律と戦術の両面で厳しい批判に直面している。スカローニ監督は次の予選が始まるまでにチーム再建と士気向上という大仕事を果たさなければならない。
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