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「サッカーが人質に取られている」――ユルゲン・クロップ監督はワールドカップの水分補給タイムに怒り、米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督も公に不満を表明した。
クロップ監督、「宣伝ショー」と痛烈批判
北米3カ国では猛暑が続いており、各ハーフ開始22分後に3分の水分補給休憩が設けられている。しかしクロップ監督は、この措置に納得していない。
ドイツの放送局ZDFのインタビューでクロップ監督は「サッカーは冷房の効いたオフィスにこもる幹部の人質だ。ヒートブレイクで選手たちがただ立ち、テレビのタイムアウトがリズムを支配するのをみて、私は思った。ワールドカップは誰のためなのか。ファンか。選手か。広告主か」と語った。
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スポーツの精神より商業的利益が優先される
FIFAは以前、この休憩時間を擁護し、水分補給休憩の導入は、昨夏米国で開催されたクラブワールドカップなどの過去の大会の経験を踏まえ、選手たちに可能な限り最良の環境を確保するための意図的な取り組みの一環であると述べていた。それにもかかわらず、この休憩時間は、参加者への真の配慮というよりも、金銭的な動機によるものだと批判されている。
クロップ監督は「試合の自然な流れが止まる」と批判し、サッカーを「人為的に遮断された自然の力」と表現した。「ワールドカップの試合は川のように流れるべきだ。それなのに、コマーシャルを入れるために真ん中にダムを築いている」。 かつてサッカーはメインイベントだったが、今は広告ショーのBGMになりかねない」と語り、CMブレイクを「スポンサーのための金ぴかの檻」と表現したうえで、「暑さ対策という美名で飾られている」と指摘した。
ポチェッティーノも批判の輪に加わった
戦術やフィジカルに支障をきたすとの懸念を表明したのは、このドイツ人選手だけではない。ポチェッティーノ監督も公に不満を漏らし、気候が極限に達しない限り休憩は不要だと示唆した。米国代表監督は「極端な状況でのみ休憩は妥当だ。コンディションが良いなら不要だ」と語った。
水分補給の論争はピッチ外にも及ぶ。ファンは水筒持ち込み禁止など混乱する規制に直面した。FIFAは当初再利用可能水筒を禁止したが、最近方針を大幅に見直した。この迷走は、大会の運営決定に商業利益が優先されているとの疑念を強めた。
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CMの頂上決戦
放送局は休憩で生まれた追加の放送時間について不満を漏らしていない。米国ではFOXスポーツが休憩中に画面いっぱいの広告に切り替えたことで批判を受け、解説者が「この水分補給タイムはパワーエイドの提供でお送りします」とアナウンスする場面もあった。こうした休憩時間は放送局に莫大な収益をもたらす可能性がある。
ITVの商業担当マネジング・ディレクター、ケリー・ウィリアムズ氏はガーディアン紙に「当社にとって史上最も商業的に成功する大会になるでしょう。6週間にわたり大量の視聴者を集めるため、まるで6週間続く夏のスーパーボウルのようなものです」と語った。しかしクロップ監督は、この流れがサッカーの本質から逸脱すると警鐘を鳴らす。世界最大の試合の流れが、一つのCM枠のために犠牲にされているというのだ。