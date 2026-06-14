「サッカーが人質に取られている」――ユルゲン・クロップ監督はワールドカップの水分補給タイムに怒り、米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督も公に不満を表明した。

FIFAは以前、この休憩時間を擁護し、水分補給休憩の導入は、昨夏米国で開催されたクラブワールドカップなどの過去の大会の経験を踏まえ、選手たちに可能な限り最良の環境を確保するための意図的な取り組みの一環であると述べていた。それにもかかわらず、この休憩時間は、参加者への真の配慮というよりも、金銭的な動機によるものだと批判されている。

クロップ監督は「試合の自然な流れが止まる」と批判し、サッカーを「人為的に遮断された自然の力」と表現した。「ワールドカップの試合は川のように流れるべきだ。それなのに、コマーシャルを入れるために真ん中にダムを築いている」。 かつてサッカーはメインイベントだったが、今は広告ショーのBGMになりかねない」と語り、CMブレイクを「スポンサーのための金ぴかの檻」と表現したうえで、「暑さ対策という美名で飾られている」と指摘した。



