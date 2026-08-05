マンチェスター・シティは、将来有望な10代のDFサシャ・ルイスの長期的な将来を正式に確保した。同選手はクラブと自身初のプロ契約を締結した。ベリー出身でクラブを幼い頃から応援してきた18歳のサイドバックは、下部組織を通じて見事な歩みを完結させた。

ルイスはもともとU-14年代でチームに加わり、その後はシティ・フットボール・アカデミーで着実に階段を上ってきた。これにより、同選手はガールズ・アカデミーから生まれた新たな成功例となり、同じDFのグレイシー・プライアーが最近トップチームのプロ選手へと昇格した流れに続く形となった。ルイスはトップチームの環境へ正式に移行するにあたり、背番号47を引き続き着用する。

この節目の契約は、2025-26シーズンにこの若手が素晴らしい個人シーズンを送ったことを受けて実現した。ルイスはシティのネクスト・ジェンチームでシーズン最優秀選手に選ばれ、チームが創設初年度に5位でシーズンを終える原動力となった。