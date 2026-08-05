Manchester City
翻訳者：
サシャ・ルイスとは？マンチェスター・シティ女子アカデミー出身選手が、ネクスト・ジェン・チームでの年間最優秀選手級の活躍を経て初のプロ契約締結へ
マンチェスターでかなえた夢
マンチェスター・シティは、将来有望な10代のDFサシャ・ルイスの長期的な将来を正式に確保した。同選手はクラブと自身初のプロ契約を締結した。ベリー出身でクラブを幼い頃から応援してきた18歳のサイドバックは、下部組織を通じて見事な歩みを完結させた。
ルイスはもともとU-14年代でチームに加わり、その後はシティ・フットボール・アカデミーで着実に階段を上ってきた。これにより、同選手はガールズ・アカデミーから生まれた新たな成功例となり、同じDFのグレイシー・プライアーが最近トップチームのプロ選手へと昇格した流れに続く形となった。ルイスはトップチームの環境へ正式に移行するにあたり、背番号47を引き続き着用する。
この節目の契約は、2025-26シーズンにこの若手が素晴らしい個人シーズンを送ったことを受けて実現した。ルイスはシティのネクスト・ジェンチームでシーズン最優秀選手に選ばれ、チームが創設初年度に5位でシーズンを終える原動力となった。
「自分はシティを応援しているからこそ、その意味はさらに大きい」
トップチーム入りは常に極めて難しい課題だが、2025-26シーズンにバークレイズ・ウィメンズ・スーパーリーグ優勝とウィメンズFAカップ制覇の国内2冠を達成したばかりのクラブでそれを成し遂げたことは、この10代選手が持つ計り知れないポテンシャルを物語っている。
キャリアの門出におけるこの節目について語ったルイスは、マンチェスター・シティ男子チームのスター、リコ・ルイスの妹でもあり、クラブとの深い結び付きがこの瞬間をとりわけ感慨深いものにしたと認めた。
「最高の気分です。たくさんの努力を積み重ねてきましたし、本当に素晴らしい成果です」と、発表後に語った。「誇りに思います。私にとってすごく大きな意味がありますし、シティを応援しているので、その意味はさらに大きいです。アカデミーにいて、このチャンスを得られる人は多くありません。だから本当に感謝しています」
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ショーグラン、若手選手たちにとっての「輝かしい模範」を称賛
また一人、下部組織出身の才能がトップチームへ昇格したことは、クラブの育成ルートにとって大きな追い風であり、その思いはマンチェスター・シティのフットボール・ディレクター、テレーセ・シェーグラン氏も強く口にした。
シェーグラン氏は18歳の成熟ぶりを称賛するとともに、トップレベルのフットボールで求められるものに対応できる選手を育てるには、協力体制が欠かせないと強調した。
「これはサシャにとって特別な瞬間であり、彼女が十分に受けるに値するものだ」とシェーグラン氏は説明した。「彼女の成長は、若い選手たちがトップチームにたどり着くまでの素晴らしい道筋が私たちのクラブにあることを改めて示している。そして、まだ18歳でありながら、彼女はチームメートにとって輝かしい手本となってきた」
またフットボール・ディレクターは、ネクスト・ジェンのカテゴリーでルイスを育てるうえで重要な役割を果たしたガールズ・アカデミー部門責任者ハンナ・ディングリー氏と、リードコーチのイジー・クリスチャンセン氏の働きも称えた。「彼女は才能と姿勢を兼ね備えており、この世界で明るい未来が待っているのは間違いない」とシェーグラン氏は付け加えた。
トップチームで継続的にプレーするための道筋
これがルイスにとって初のプロ契約ではあるが、アンドレー・イェグレルツ監督率いるトップチームの緊張感ある環境は、すでに経験済みだ。昨季には大一番でメンバー入りを任されており、チェルシー、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとのWSL開幕2試合も含まれていた。さらに1月のリーグカップ準決勝、チェルシーとの緊迫した一戦でもメンバー入りし、貴重な経験を積んだ。
さらに、イングランドU-19代表のルイスは、すでに海外でトップチームの試合出場も経験している。シティの2024年オーストラリア・プレシーズンツアーでは、パースで途中出場を果たし、レスター・シティ相手のPK戦勝利に貢献した。
マンチェスター・シティが来季のWSL王座防衛に向けて準備を進める中、ルイスのようなアカデミー出身選手を正式にトップチームへ組み込むことは、現在の強さを維持しながら未来に向けたチーム作りにも揺るぎなく取り組んでいることの証しだ。
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