Manchester City
翻訳者：
サシャ・ルイスとは何者か マンチェスター・シティ女子アカデミー出身選手が、ネクスト・ジェンチームで年間最優秀選手級の活躍を見せ、初のプロ契約にサイン
マンチェスターでかなえた夢
マンチェスター・シティは、有望な10代DFサシャ・ルイスの長期的な将来を正式に確保した。同選手はクラブと自身初のプロ契約を締結した。18歳のフルバックで、ベリー出身かつクラブの生涯サポーターでもあるルイスは、下部組織を通じて目覚ましい歩みを遂げてきた。
もともとU-14カテゴリーで加入したルイスは、シティ・フットボール・アカデミーで着実に階段を上ってきた。これにより、ガールズ・アカデミーから生まれた新たな成功例となり、同じくDFのグレイシー・プライアーが最近トップチームのプロ選手へと昇格した流れにならう形となった。ルイスはトップチームの環境へ恒久的に移行するにあたり、背番号47を引き続き着用する。
この節目の契約は、2025-26シーズンにおける同選手の見事な個人シーズンを受けて実現した。ルイスはシティのネクスト・ジェンチームで年間最優秀選手に選ばれ、チームが初年度に5位でフィニッシュする原動力となった。
「自分はシティを応援しているので、その意味はさらに大きい」
トップチームに食い込むことは常に非常に困難な課題だが、2025-26シーズンにバークレイズ・ウィメンズ・スーパーリーグ優勝と女子FAカップ制覇の国内2冠を達成したばかりのクラブでそれを成し遂げたことは、この10代選手が持つ計り知れないポテンシャルを際立たせている。
キャリアの始まりにおけるこの記念すべき瞬間について語ったルイスは、マンチェスター・シティ男子チームのスターであるリコ・ルイスの妹でもあり、クラブとの深い結びつきがこの出来事をとりわけ感情的なものにしたと認めた。
「素晴らしいことだ。たくさんの努力を積み重ねてきたし、本当に大きな成果だ」と、発表後に語った。「誇りに思う。私にとって大きな意味があるし、シティを応援しているからこそ、その意味はさらに大きい。アカデミーでここまで来られているけど、誰もがこの機会を得られるわけではないので、本当に感謝している」
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シェーグラン、若手選手にとっての「輝く手本」を称賛
また一人、下部組織出身の才能がトップチームへと羽ばたいたことは、クラブの育成ルートにとって大きな追い風であり、その思いはマンチェスター・シティのフットボールディレクター、テレーズ・シェーグランも強く共有している。
シェーグランは18歳の成熟ぶりを称賛するとともに、トップレベルのフットボールで求められるものに対応できる選手を育てるには、連携した取り組みが必要だと強調した。
「これはサシャにとって特別な瞬間であり、彼女が十分に勝ち取るに値するものだ」とシェーグランは説明した。「彼女の成長は、私たちの若い選手たちにトップチームまでの素晴らしい道筋があることを改めて示している。それに、まだ18歳でありながら、チームメートたちにとって輝かしい模範となってきた」
またフットボールディレクターは、ルイスをネクスト・ジェンの各カテゴリーで育て上げるうえで重要な役割を果たした女子アカデミー部門責任者ハンナ・ディングリーと、リードコーチのイジー・クリスチャンセンも称賛した。「彼女の才能と姿勢を見れば、この競技で明るい未来があるのは間違いない」とシェーグランは付け加えた。
トップチームで定期的にプレーするための道筋
これがルイスにとって初のプロ契約ではあるが、アンドレー・イェグルツ率いるトップチームの緊張感ある環境は、すでに決して未知のものではない。10代のルイスは昨季、重要な試合でメンバー入りを任されており、シティがタイトル争いのライバルであるチェルシー、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンと戦ったWSL開幕2試合も含まれていた。また、1月に行われたチェルシーとの緊迫したリーグカップ準決勝でもメンバーに名を連ね、貴重な経験を積んだ。
さらに、イングランドU-19代表のルイスは、すでに海外でトップチームでの出場も経験している。シティの2024年オーストラリア・プレシーズンツアーでは、パースで途中出場し、レスター・シティ相手のPK戦勝利に貢献した。
マンチェスター・シティが来季のWSL連覇に向けて準備を進める中、ルイスのようなアカデミー出身選手を正式に組み込むことは、現在の強さを維持しながら未来に向けたチーム作りにもクラブが揺るぎなく取り組んでいることを示している。
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