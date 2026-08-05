マンチェスター・シティは、有望な10代DFサシャ・ルイスの長期的な将来を正式に確保した。同選手はクラブと自身初のプロ契約を締結した。18歳のフルバックで、ベリー出身かつクラブの生涯サポーターでもあるルイスは、下部組織を通じて目覚ましい歩みを遂げてきた。

もともとU-14カテゴリーで加入したルイスは、シティ・フットボール・アカデミーで着実に階段を上ってきた。これにより、ガールズ・アカデミーから生まれた新たな成功例となり、同じくDFのグレイシー・プライアーが最近トップチームのプロ選手へと昇格した流れにならう形となった。ルイスはトップチームの環境へ恒久的に移行するにあたり、背番号47を引き続き着用する。

この節目の契約は、2025-26シーズンにおける同選手の見事な個人シーズンを受けて実現した。ルイスはシティのネクスト・ジェンチームで年間最優秀選手に選ばれ、チームが初年度に5位でフィニッシュする原動力となった。