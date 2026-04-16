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サウジ・プロリーグの試合中、クリスティアーノ・ロナウドが腹痛で嘔吐した。
試合中にCR7が体調不良に見舞われる
41歳の伝説的フォワードは、水曜夜のサウジ・プロリーグ戦で100％のコンディションではなかった。試合の大半をプレーしたが、体調が悪化しアディショナルタイムに交代。
アル・ナスのホルヘ・ジェズス監督は試合後、キャプテンの苦境を明かし、記者団に語った。「起用を迷った。腹痛と倦怠感があり、交代直後にロッカールームで吐いた」。
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痛みに耐えながら、ロナウドが与えた影響
病気にもかかわらず、ロナウドはアル・ナスルの攻撃を牽引した。30分過ぎ、彼の強烈なロングシュートはGKロダクに弾かれたが、コマンがこぼれ球を押し込み決勝点となった。
自身もポスト直撃弾やゴールライン上でクリアされたシュートなど、あと少しで得点を奪う場面があった。体調を崩しながらもピッチに立ち続けた彼の粘り強さは、タイトルへのかたくなな執念を示していた。
サウジアラビア初タイトル目前
アル・ナセルはサウジ・プロリーグでクラブ新記録となる15勝目を挙げ、タイトルへ前進した。 この勝利でチームは2018-19シーズン以来のリーグ優勝、また1月に加入したロナウドにとって初の主要タイトルへ王手をかけた。ロナウドは得点を挙げられなかったが、SNSで「+3。スタンドのエネルギーが素晴らしい」と投稿し、団結力を強調した。
試合後、彼はSNSに「+3。スタンドのエネルギーが素晴らしかった」と投稿した。この3ポイントでアル・ナスルは首位の座を8ポイント差で守ったが、アル・ヒラルは1試合未消化である。シーズン終盤へ、チームは勢いを維持した。
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ゴールデンブーツを狙って
ロナウドは現在、サウジ・プロリーグで24得点を挙げ、得点ランキング3位。ゴールデンブーツ賞ではアル・アハリのイヴァン・トニーに3点差をつけられている。過去2年連続得点王の元レアル・マドリード選手は、早期回復を目指し、アル・ナスルの残り5試合で逆転を狙う。