41歳の伝説的フォワードは、水曜夜のサウジ・プロリーグ戦で100％のコンディションではなかった。試合の大半をプレーしたが、体調が悪化しアディショナルタイムに交代。

アル・ナスのホルヘ・ジェズス監督は試合後、キャプテンの苦境を明かし、記者団に語った。「起用を迷った。腹痛と倦怠感があり、交代直後にロッカールームで吐いた」。