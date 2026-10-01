オランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルは、シャビ・エルナンデス監督の下で代表での好調を維持しつつ、ヨーロッパ屈指のアタッカーとしての地位を確立したいという野心を語った。ウェストハム・ユナイテッドの元ウインガーである同選手は、欧州の強豪クラブからの関心があったにもかかわらず、サウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍したことで驚きを呼んだ。

サマーフィルはワールドカップに向けた準備期間中にA代表デビューを果たし、それ以降は毎試合のメンバーに名を連ねている。

同選手は日曜にベオグラードで行われたセルビア戦の2-1の勝利で、メックス・メールディンクの先制点につながる重要なPKを獲得した。