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サウジ行きから一転、欧州制覇へ！ サマービル、シャビ監督を感心させ大陸制覇を誓う
アル・ヒラル移籍にもかかわらず、サマーヴィルは欧州の頂点を目指す
オランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルは、シャビ・エルナンデス監督の下で代表での好調を維持しつつ、ヨーロッパ屈指のアタッカーとしての地位を確立したいという野心を語った。ウェストハム・ユナイテッドの元ウインガーである同選手は、欧州の強豪クラブからの関心があったにもかかわらず、サウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍したことで驚きを呼んだ。
サマーフィルはワールドカップに向けた準備期間中にA代表デビューを果たし、それ以降は毎試合のメンバーに名を連ねている。
同選手は日曜にベオグラードで行われたセルビア戦の2-1の勝利で、メックス・メールディンクの先制点につながる重要なPKを獲得した。
- DeFodi Images
シャビ、ウインガーの強度と試合を決める力を称賛
シャビはサマーヴィルのハードワークと戦術的柔軟性を絶賛し、背後への抜け出しでも足元でボールを受ける形でも脅威になれる能力を強調した。オランダ人指揮官は、サマーヴィルが国際サッカーの頂点に到達するために必要な資質をすべて備えていると断言した。
サマーヴィルは、シャビの率直なマネジメントスタイルを歓迎するとともに、アシスタントコーチのルート・ファン・ニステルローイと緊密に連携していることを明かした。
「彼は強度、ハードワークする能力、そしてチームを助けるという点で非常に優れた選手だ」とシャビは語った。「個の面でも違いを生み出せる能力を持っている。彼の野心と情熱があればトッププレーヤーになれる。偉大な選手になるための能力をすべて備えている」
FWがパーソナルトレーナーとの長期計画を明かす
パーソナルトレーナーのイヴァンドロ・モンテイロとともに取り組む中で、サマーヴィルは欧州屈指のアタッカーになることが自身のキャリアプランにおける中心目標であり続けていると明かした。ロッテルダム生まれのFWは、国際レベルでの急成長を支えてきたのは自信だと説明した。
サマーヴィルは、今夏のアル・ヒラル移籍に金銭的要因が影響したことを認めつつも、自身の競技面での野心は変わっていないと強調した。
「僕には大きな野心がある」とサマーヴィルは語った。「パーソナルトレーナーは、僕がどれだけハードに取り組んでいるかを毎日見ている。僕たちにはプランがあり、そのプランは、いつの日か僕が欧州最高のアタッカーの一人になることだ。僕はただ、ずっと自分自身と自分の能力を信じてきただけだ」
- ANP
オランダ、ギリシャ戦に向けてテッサロニキでの試練に集中
サマーフィルとオランダ代表のチームメートは木曜夜、トゥンバ・スタジアムでグループ首位のギリシャと対戦するため、テッサロニキへ向かう準備を進めている。ウインガーのサマーフィルは、シャビ率いるチームがグループ2の首位に立てるよう、ゴールとアシストで貢献することを目指している。
オランダは日曜日、アイントホーフェンでセルビアと対戦し、今代表ウインドーを締めくくる。
サマーフィルはギリシャ戦でも先発で再びインパクトを残すことを狙っている。
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