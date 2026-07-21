「私と私の選手たちは通常、契約を尊重しています。彼にはあと2年の契約が残っており、インテルを愛しています。今のところ、他のクラブへの移籍を考えてはいません。もちろん、クラブと選手の双方の条件を満たす関心のあるクラブがあれば、話し合いの席につくことは可能です。しかし、現時点では交渉は行われていません。 人生には良い時期も悪い時期もある。彼は人間として非常に厳しい1年を乗り越えた」と、1999年生まれのDFアレッサンドロ・バストーニの代理人トゥリオ・ティンティは語った。バストーニがインテルに加入した2019年以来、ティンティが退団の可能性に触れたのは初めてだ。
翻訳者：
サウジアラビア、バルセロナほか：バストーニの移籍先候補
複雑なシーズンを背景に、 バストーニと周辺関係者はミラノ離脱の可能性を否定しない。ピッチ上では2月14日の「イタリア・ダービー」でカルルが不当退場したシミュレーション、各地スタジアムでのブーイング、代表戦で退場したゼニツァの件。ピッチ外では未成年者売春の容疑が浮上している。 こうしたストレスの多い1年が、数か月前までは考えられなかった決断を迫る可能性もある。
昨季終了時、インテルの退団は避けられないと思われた。バルセロナとレアル・マドリードの関心は強く、移籍はほぼ確実視されていた。しかし、インテルが納得するオファーは届かず、彼はインテルの計画に100％復帰することになった。
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