サウジアラビア、バルセロナほか：バストーニの移籍先候補

「私と私の選手たちは通常、契約を尊重しています。彼にはあと2年の契約が残っており、インテルを愛しています。今のところ、他のクラブへの移籍を考えてはいません。もちろん、クラブと選手の双方の条件を満たす関心のあるクラブがあれば、話し合いの席につくことは可能です。しかし、現時点では交渉は行われていません。 人生には良い時期も悪い時期もある。彼は人間として非常に厳しい1年を乗り越えた」と、1999年生まれのDFアレッサンドロ・バストーニの代理人トゥリオ・ティンティは語った。バストーニがインテルに加入した2019年以来、ティンティが退団の可能性に触れたのは初めてだ。