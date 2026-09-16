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サウジアラビア・サッカー連盟、故ディオゴ・ジョタを標的にした不名誉なチャントを受けてアル・タアーウンに厳しい制裁
連盟がスタジアム使用禁止処分を科す
地元の統括団体は、10万リヤル（2万ポンド／2万3000ユーロ）の罰金に加え、次のホーム2試合を無観客で開催するよう命じた。この厳しい懲戒処分は、6-0の大勝中にホームサポーターが行った許し難いやじを受けて下されたものだ。それらの侮辱的なスローガンは、故ポルトガル人アタッカーと親しかったアウェーのMFルベン・ネベスに意図的に向けられていた。
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スターたちが不快極まりない行為を非難
この衝撃的な場面は、サウジ1部リーグで活躍する著名な関係者たちの間に広範な怒りを引き起こした。アル・ナスルの象徴的存在であるクリスティアーノ・ロナウドは、公にサッカー当局へ一切妥協のない介入を求め、次のように述べた。「リーグは行動を起こし、この種のサポーターの振る舞いを処罰しなければならない。これはもはやサッカーではなく、一線を引く必要がある。こんな振る舞いをする者たちは、二度とスタジアムに入ることを許されるべきではない」。
同胞の葬儀で棺を担いだネベスは、試合終了の笛の後、自らの苦悩を隠すことができず、こう付け加えた。「自分たちがしたことの後で、こうした人々が祈りに行かないことを願う」
屈辱的な敗戦が経営陣の刷新を引き起こす
6失点の大敗は、単にクラブの評判を傷つけただけではなく、ジャルコ・ラゼティッチ監督の即時解任を招いた。クラブ首脳陣は、分裂したロッカールームの立て直しを図るべく、元選手のジハード・アル＝フセインを迅速に後任として据えた。最初の7試合でわずか勝ち点3にとどまり、17位に低迷するチームは今、競技面での二重の危機に直面しており、今後のアル・ラーヤン戦とアル・カーディシーヤ戦では空席の目立つスタンドが待ち受けている。
- Anadolu Agency
大陸の一戦がつかの間の安らぎをもたらす
前季にまずまずの6位フィニッシュを確保したこのチームは、水曜日にオマーンのアル・ナフダとのAFCチャンピオンズリーグ2初戦に臨むにあたり、国内での混乱を脇に置いて素早く切り替えなければならない。インターナショナルブレーク明けには、10月11日にアル・シャバブとの難しいアウェー戦に臨み、その3日後にはアル・ラーヤンとの無観客試合を開催する。過酷な連戦は、序盤の降格圏争いから抜け出そうとする彼らにとって、真価が問われる厳しい試練となる。
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