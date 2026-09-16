あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

サウジアラビア・サッカー連盟、故ディオゴ・ジョタを標的にした不名誉なチャントを受けてアル・タアーウンに厳しい制裁

アル・タアーウン
アル・タアーウン 対 アル・ヒラル
アル・ヒラル
プレミアリーグ
ディオゴ・ジョッタ
クリスティアーノ・ロナウド

サウジアラビアサッカー連盟は、リーグ戦の試合中にスタンドからディオゴ・ジョタの悲劇的な死去に言及する攻撃的なチャントが響いたことを受け、アル・タアーウンに厳しい処分を科した。規律委員会は、アル・ヒラル戦でのこのひどい事案を受け、多額の罰金に加えて2試合のスタジアム閉鎖を命じた。

  • 連盟がスタジアム使用禁止処分を科す

    地元の統括団体は、10万リヤル（2万ポンド／2万3000ユーロ）の罰金に加え、次のホーム2試合を無観客で開催するよう命じた。この厳しい懲戒処分は、6-0の大勝中にホームサポーターが行った許し難いやじを受けて下されたものだ。それらの侮辱的なスローガンは、故ポルトガル人アタッカーと親しかったアウェーのMFルベン・ネベスに意図的に向けられていた。


    • 広告
  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    スターたちが不快極まりない行為を非難

    この衝撃的な場面は、サウジ1部リーグで活躍する著名な関係者たちの間に広範な怒りを引き起こした。アル・ナスルの象徴的存在であるクリスティアーノ・ロナウドは、公にサッカー当局へ一切妥協のない介入を求め、次のように述べた。「リーグは行動を起こし、この種のサポーターの振る舞いを処罰しなければならない。これはもはやサッカーではなく、一線を引く必要がある。こんな振る舞いをする者たちは、二度とスタジアムに入ることを許されるべきではない」。

    同胞の葬儀で棺を担いだネベスは、試合終了の笛の後、自らの苦悩を隠すことができず、こう付け加えた。「自分たちがしたことの後で、こうした人々が祈りに行かないことを願う」

  • 屈辱的な敗戦が経営陣の刷新を引き起こす

    6失点の大敗は、単にクラブの評判を傷つけただけではなく、ジャルコ・ラゼティッチ監督の即時解任を招いた。クラブ首脳陣は、分裂したロッカールームの立て直しを図るべく、元選手のジハード・アル＝フセインを迅速に後任として据えた。最初の7試合でわずか勝ち点3にとどまり、17位に低迷するチームは今、競技面での二重の危機に直面しており、今後のアル・ラーヤン戦とアル・カーディシーヤ戦では空席の目立つスタンドが待ち受けている。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1066377701.jpgAnadolu Agency

    大陸の一戦がつかの間の安らぎをもたらす

    前季にまずまずの6位フィニッシュを確保したこのチームは、水曜日にオマーンのアル・ナフダとのAFCチャンピオンズリーグ2初戦に臨むにあたり、国内での混乱を脇に置いて素早く切り替えなければならない。インターナショナルブレーク明けには、10月11日にアル・シャバブとの難しいアウェー戦に臨み、その3日後にはアル・ラーヤンとの無観客試合を開催する。過酷な連戦は、序盤の降格圏争いから抜け出そうとする彼らにとって、真価が問われる厳しい試練となる。

AFCチャンピオンズリーグ2
アル・ナフダ crest
アル・ナフダ
ALN
アル・タアーウン crest
アル・タアーウン
ALT