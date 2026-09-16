この衝撃的な場面は、サウジ1部リーグで活躍する著名な関係者たちの間に広範な怒りを引き起こした。アル・ナスルの象徴的存在であるクリスティアーノ・ロナウドは、公にサッカー当局へ一切妥協のない介入を求め、次のように述べた。「リーグは行動を起こし、この種のサポーターの振る舞いを処罰しなければならない。これはもはやサッカーではなく、一線を引く必要がある。こんな振る舞いをする者たちは、二度とスタジアムに入ることを許されるべきではない」。

同胞の葬儀で棺を担いだネベスは、試合終了の笛の後、自らの苦悩を隠すことができず、こう付け加えた。「自分たちがしたことの後で、こうした人々が祈りに行かないことを願う」