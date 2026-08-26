一連の騒動を通じて、エメリは新たな挑戦を求める主力選手への対応の難しさについて率直に語ってきた。ブライトンとの開幕戦で大敗した後、アストン・ヴィラを率いる指揮官は当初、このFWの去就に関する質問をかわし、この件は「彼と彼の代理人の問題だ」と述べた上で、「私に答えられるのは沈黙だけだ」と付け加えた。

それでも、その後のエメリはこのイングランド代表FWに関するクラブの立場についてさらに踏み込み、この状況は市場の動向次第だと認めた。ブライトン戦前に語ったスペイン人指揮官は、ヴィラが「彼について問題を抱えている」と認めつつ、クラブのスタンスをこう説明した。「彼にはオファーが来ている。彼は我々の選手であり、私は売りたくない。だが、それが彼にとって良い選択肢であり、クラブにとっても良い選択肢で、さらに私が彼の代わりを見つけられるなら、状況は変わり得る。これが我々の通常のやり方だ」