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サウジアラビア行きへ！ニコラス・ジャクソンの加入が道を開き、アル・ヒラルがアストン・ヴィラのスター、オリー・ワトキンス獲得で5000万ポンド超の合意に接近
アル・ヒラル、ワトキンス獲得で合意
『ジ・アスレティック』によると、アル・ヒラルはワトキンス獲得に向け、アストン・ヴィラと大型契約の最終調整に近づいている。契約は、当初の移籍金5000万ポンドに加え、成果に応じたボーナスが含まれる形になるという。サウジ・プロ・リーグの同クラブは、3年契約にサインする前に、FWが間もなくメディカルチェックのためにリヤドへ向かうと見込んでいる。
この移籍により、ヴィラは投資に対する大きなリターンを確保することになる。クラブは2020年、当時のクラブ史上最高額となる2800万ポンドに加え、500万ポンドのボーナスでブレントフォードから同選手を獲得していた。ウェスト・ミッドランズのクラブで全公式戦278試合に出場したワトキンスは、108ゴール47アシストを記録。プレミアリーグを代表するストライカーの一人としての地位を確立し、イングランド代表にもなった。
- AFP
ニコラス・ジャクソンが後任として到着
アストン・ヴィラはワトキンス退団への道を整えるべく、その代役を迅速に確保し、水曜の早い時間帯にニコラス・ジャクソンについてチェルシーと総額6500万ポンドのパッケージで合意した。
ワトキンスはすでにブライトンに0-4で敗れたアストン・ヴィラの開幕戦のメンバーから外れており、月曜にトレーニングへ復帰し、続く不透明な状況についてチームメートに謝罪したものの、ヴィラ・パークからの退団はますます避けられないものに見えていた。
ウナイ・エメリが移籍のルーティンについて明かす
一連の騒動を通じて、エメリは新たな挑戦を求める主力選手への対応の難しさについて率直に語ってきた。ブライトンとの開幕戦で大敗した後、アストン・ヴィラを率いる指揮官は当初、このFWの去就に関する質問をかわし、この件は「彼と彼の代理人の問題だ」と述べた上で、「私に答えられるのは沈黙だけだ」と付け加えた。
それでも、その後のエメリはこのイングランド代表FWに関するクラブの立場についてさらに踏み込み、この状況は市場の動向次第だと認めた。ブライトン戦前に語ったスペイン人指揮官は、ヴィラが「彼について問題を抱えている」と認めつつ、クラブのスタンスをこう説明した。「彼にはオファーが来ている。彼は我々の選手であり、私は売りたくない。だが、それが彼にとって良い選択肢であり、クラブにとっても良い選択肢で、さらに私が彼の代わりを見つけられるなら、状況は変わり得る。これが我々の通常のやり方だ」
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ヨーロッパリーグでの成功と、深刻化するアストン・ビラの攻撃陣危機
ワトキンスは昨季、アストン・ヴィラで欠場したのはわずか1試合のみで、55試合に出場して21ゴール5アシストを記録。エメリ監督のチームがヨーロッパリーグ優勝を果たす一助となった。クラブは2028年までとなっている現行契約に代わる2030年までの延長契約を提示するなど、このスターFWの引き留めに必死だったが、イングランド代表の同選手は非公式なアプローチをすべて拒否し、新たな挑戦を求める意思を示した。
ジャクソン加入が目前に迫っているとはいえ、ヴィラは攻撃陣の枚数不足に直面している。タミー・エイブラハムは負傷のためシーズン開幕時点では離脱となり、17歳のブライアン・マジョも少なくとも9月までは欠場が続く見通しだ。この選手層の問題は、ブライトン戦でMFロス・バークリーが急造の9番として起用されたことでも浮き彫りになった。
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