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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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サウジアラビア対カーボベルデ戦の判定…ハーランドへのファウル、ヤマルの輝き、ドスリとアクイディの対立が火種に

カーボベルデ 対 サウジアラビア
カーボベルデ
サウジアラビア
ワールドカップ
F. Letexier
サーレム・アル・ダウサリ
ナワフ・アクイーディ
ラミン・ヤマル
アーリング・ハーランド
カーボベルデ
サウジアラビア
アメリカ
フランス
スペイン
ノルウェー

「アル・アハザル」は、ベスト32進出へ勝利を狙う。

2026年ワールドカップのサウジアラビア代表は、カボヴェルデ代表戦に勝利すれば突破の望みがある。

来週土曜未明のグループステージ最終戦で、カーボベルデ代表に勝利すれば突破の可能性が残る。

  • サウジアラビア対カーボベルデ戦の主審は誰ですか？

    試合まで約72時間前、国際サッカー連盟（FIFA）は主審にフランス人のフランソワ・リテクセール氏ら審判団を発表した。

    副審は同胞のセリル・ムニエ氏とメフディ・ラフモニ氏、第4審判は南アフリカのアボンキル・トム氏、予備審判は同国のザケリ・シウェラ氏が担当する。

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  • フランソワ・リテクシールとは誰か？

    フランソワ・リテクシールは27歳のフランス人審判である。1989年4月23日、ブルターニュ地方ペディエ市生まれ。

    14歳で審判キャリアを始め、2016年にフランスリーグでデビューするまで下部リーグやユースカテゴリーで経験を積んだ。

    翌年には28歳の若さでFIFA国際審判員に認定され、転機となった。

  • ユーロ2024決勝の優勝チーム

    それ以来、このフランス人審判は、クラブ・代表を問わずヨーロッパの主要大会で数多くのビッグマッチを裁いてきた。

    2023年にはマンチェスター・シティ対セビージャのUEFAスーパーカップで主審を務め、PK戦の末マンチェスター・シティが勝利した。

    さらに2024年にはスペイン対イングランドのユーロ決勝も担当し、ラミン・ヤマルは代表初タイトルを手にした。

  • ハーランドを殴った弁護士

    その大会の約2ヶ月前、2024年4月のチャンピオンズリーグ準々決勝、レアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦で、リテックスが奇妙な場面を作り出した。

    ハーフタイム中、レアル・マドリードのDFダニー・カルバハルと口論になり、誤ってマンチェスター・シティのFWエルリング・ハーランドの頬を平手打ち。すぐに謝罪したが、ハーランドは怒った。

    さらに驚くべきは、彼がピッチ外で司法書士として働き、その仕事が人生のバランスを保っていると語っていることだ。

  • アル＝ドゥスリとアル＝アクイディをめぐる論争

    リテクサーはサウジアラビア代表戦で主審を務める。彼は1月、ロシェン・リーグのアル・ヒラル対アル・ナスルでも主審を担当し、このチームをよく知っている。

    この試合ではアル・ヒラルに与えた2つのPKが特に注目された。サウジアラビア代表主将サレム・アル・ドスリが1つを決め、アル・ナスルのGKナワフ・アル・アクイディは退場した。

    この退場によりアル＝アキーディはシーズン残り試合でベンチを温め、サウジ代表の座も危うくなった。

    報道によると、アル＝アキーディはアル＝ドスリーに怒りのメッセージを送り、レティクサーに圧力をかけて自分を退場させたことで、ナスルでの立場が悪化し、代表でのポジションも失ったと非難した。

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