2026年ワールドカップのサウジアラビア代表は、カボヴェルデ代表戦に勝利すれば突破の望みがある。
来週土曜未明のグループステージ最終戦で、カーボベルデ代表に勝利すれば突破の可能性が残る。
2026年ワールドカップのサウジアラビア代表は、カボヴェルデ代表戦に勝利すれば突破の望みがある。
来週土曜未明のグループステージ最終戦で、カーボベルデ代表に勝利すれば突破の可能性が残る。
試合まで約72時間前、国際サッカー連盟（FIFA）は主審にフランス人のフランソワ・リテクセール氏ら審判団を発表した。
副審は同胞のセリル・ムニエ氏とメフディ・ラフモニ氏、第4審判は南アフリカのアボンキル・トム氏、予備審判は同国のザケリ・シウェラ氏が担当する。
フランソワ・リテクシールは27歳のフランス人審判である。1989年4月23日、ブルターニュ地方ペディエ市生まれ。
14歳で審判キャリアを始め、2016年にフランスリーグでデビューするまで下部リーグやユースカテゴリーで経験を積んだ。
翌年には28歳の若さでFIFA国際審判員に認定され、転機となった。
それ以来、このフランス人審判は、クラブ・代表を問わずヨーロッパの主要大会で数多くのビッグマッチを裁いてきた。
2023年にはマンチェスター・シティ対セビージャのUEFAスーパーカップで主審を務め、PK戦の末マンチェスター・シティが勝利した。
さらに2024年にはスペイン対イングランドのユーロ決勝も担当し、ラミン・ヤマルは代表初タイトルを手にした。
その大会の約2ヶ月前、2024年4月のチャンピオンズリーグ準々決勝、レアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦で、リテックスが奇妙な場面を作り出した。
ハーフタイム中、レアル・マドリードのDFダニー・カルバハルと口論になり、誤ってマンチェスター・シティのFWエルリング・ハーランドの頬を平手打ち。すぐに謝罪したが、ハーランドは怒った。
さらに驚くべきは、彼がピッチ外で司法書士として働き、その仕事が人生のバランスを保っていると語っていることだ。
リテクサーはサウジアラビア代表戦で主審を務める。彼は1月、ロシェン・リーグのアル・ヒラル対アル・ナスルでも主審を担当し、このチームをよく知っている。
この試合ではアル・ヒラルに与えた2つのPKが特に注目された。サウジアラビア代表主将サレム・アル・ドスリが1つを決め、アル・ナスルのGKナワフ・アル・アクイディは退場した。
この退場によりアル＝アキーディはシーズン残り試合でベンチを温め、サウジ代表の座も危うくなった。
報道によると、アル＝アキーディはアル＝ドスリーに怒りのメッセージを送り、レティクサーに圧力をかけて自分を退場させたことで、ナスルでの立場が悪化し、代表でのポジションも失ったと非難した。