ワールドカップでは、考えを巡らせたりミスを修正したりする時間はほとんどない。1度の敗北が危機を招き、1つの判断が代表チームの運命を左右する。
2026年W杯開幕戦でスウェーデンに敗れたチュニジアは、その余波を消化しようとしていた。しかしチュニジアサッカー連盟はサブリ・レムシ監督を解任し、ベテランのフランス人監督エルヴェ・レナールを緊急招聘した。
この電撃人事は「巻き返しを信じる」という強いメッセージだ。大敗でファンに疑念が生まれたものの、大会突破の夢はまだ消えていない。
ワールドカップでは、考えを巡らせたりミスを修正したりする時間はほとんどない。1度の敗北が危機を招き、1つの判断が代表チームの運命を左右する。
2026年W杯開幕戦でスウェーデンに敗れたチュニジアは、その余波を消化しようとしていた。しかしチュニジアサッカー連盟はサブリ・レムシ監督を解任し、ベテランのフランス人監督エルヴェ・レナールを緊急招聘した。
この電撃人事は「巻き返しを信じる」という強いメッセージだ。大敗でファンに疑念が生まれたものの、大会突破の夢はまだ消えていない。
スウェーデンに5-1で敗れたこの試合は、チュニジア代表が開幕戦で負けただけでなく、技術と精神の両面で深刻な課題を抱えていることを示した。
メキシコ・モンテレイのスタジアムでチュニジア代表はスウェーデンのペースについていけず、W杯史上屈指の惨敗を喫した。
だがこの敗北は突如起きたものではない。直前のベルギーとの親善試合でも0-5で敗れ、不安は顕著だった。
この結果を受け、関係者は迅速な対応を迫られ、サブリ・ラムシ監督が大会初の犠牲者となった。この動きは、チュニジアサッカー界内部に広がる懸念の大きさを示している。
選択肢が限られる中、プレッシャーや複雑な状況に対応してきたベテラン、エルヴェ・レナールが選ばれた。
紹介するまでもないほど有名なこのフランス人監督は、強力なリーダーシップと、どんな逆境でも選手から能力を引き出す手腕で、代表チーム監督として確固たる地位を築いている。
彼はロッカールームの信頼を再構築し、選手を精神的に鼓舞する才能にも秀でている。こうした資質が、チュニジアサッカー連盟が彼に白羽の矢を立てた理由だ。
2026年ワールドカップ・グループ5のチュニジア対日本戦がBBVAスタジアムで行われる。
チュニジア代表にとっては、勝たなければ予選突破が厳しくなる重要な一戦だ。
同組にはスウェーデンとオランダもおり、スウェーデンはチュニジアに大勝して勝ち点3で首位に立っている。
オランダと日本は第1節で2-2の引き分けとなり、勝ち点1で2、3位にいる。
勝ち点0で最下位のチュニジアは、日本戦で負けられない。
チュニジア代表合宿に到着した瞬間から、レナール監督は選手たちに「まだ巻き返す時間はある」と繰り返し伝えた。
まもなく、熱血演説の動画がSNSで拡散し、チュニジアファンから大きな反響を呼んだ。
レナール監督は力強い口調でこう語った。「もし今日母国に帰ったら、何が起こるか分かっているか？ 誰もが怒るだろう。当然だ。我々はワールドカップに出場している。戦わねばならず、持てる力をすべて出し切らねばならない。君たちはここにいることが幸運だ。次の試合で状況を正しい軌道に戻す」。
この演説は、彼が以前率いたチームでも見せた光景を思い出させる。失望を原動力に、疑念をエネルギーに変え、選手を最高パフォーマンスへ導いたのだ。
最近のコメントでレナール監督は、大敗の言い訳を探す意味はないと強調。迅速な解決策に集中すると語った。
フランス人監督は「言い訳は不要だ。私たちは内側からエネルギーと決意を引き出し、第1戦で失望した人々に希望と笑顔を取り戻せる試合を見せなければならない」と語った。
これは、責任から逃げるのではなく、結果で信頼を取り戻すというレナール流の哲学だ。
チュニジアのサポーターにとって、エルヴェ・レナール監督は、現代サッカー史で最も衝撃的な番狂わせの一つと直結する。
2022年カタール大会ではサウジアラビア代表を率い、グループリーグでアルゼンチンに2-1で勝利し、大会最大の番狂わせの一つを起こした。
そのアルゼンチン代表は後に大会を制したため、レナール率いるサウジアラビアの勝利はさらに価値を高めた。
この実績から、チュニジアでは多くの人が、現状が複雑でも彼は再び驚きをもたらせると信じている。
レナールはサウジアラビアでの実績だけでなく、アフリカでも成果を挙げている。
2012年には戦力に劣るザンビア代表を率いてアフリカネイションズカップで優勝し、大会史上最も感動的な物語の一つを紡いだ。
その3年後、コートジボワール代表でも優勝し、異なる2代表でアフリカネイションズカップを制した初の監督となった。
その他にもアフリカやアラブの代表チームを率いて成果を残し、プレッシャーや課題に対処した経験は群を抜き、世界屈指の指揮官として知られる。
レナールが短期間でチュニジア代表にどれほど影響を与えるかは不明だ。だが、スウェーデンに敗れ落胆したサポーターには、彼の就任が再び希望を与えた。
厳しい現実と依然として消えない競争復帰の夢のはざまで、チュニジア代表は新たな試練に直面している。チュニジア人は、フランス人監督の経験とリーダーシップ、そしてチームに闘志を蘇らせる手に期待を寄せる。
試合開始を前に最大の疑問が残る。レナールは again 魔法を使い、カルタゴの鷲に逆転をもたらすか。それとも、経験だけでは難しい任務なのか。
その答えは、今大会屈指の好カード、チュニジア対日本のピッチ上で明かされる。