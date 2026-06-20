ワールドカップでは、考えを巡らせたりミスを修正したりする時間はほとんどない。1度の敗北が危機を招き、1つの判断が代表チームの運命を左右する。

2026年W杯開幕戦でスウェーデンに敗れたチュニジアは、その余波を消化しようとしていた。しかしチュニジアサッカー連盟はサブリ・レムシ監督を解任し、ベテランのフランス人監督エルヴェ・レナールを緊急招聘した。

この電撃人事は「巻き返しを信じる」という強いメッセージだ。大敗でファンに疑念が生まれたものの、大会突破の夢はまだ消えていない。