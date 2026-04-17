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サウジアラビア代表は、ワールドカップ開催までわずか2ヶ月を残し、象徴的な存在だったエルベ・ルナール監督を解任。後任には、元ブラックバーンおよびシェフィールド・ユナイテッドのスター選手が就任した。
フランス人監督の突然の解任
RMC Sportによると、レナール監督はサッカー連盟会長により即時解任された。サウジアラビア代表は3月の親善試合でエジプトに0-4、セルビアに1-2と連敗し、契約解除が決定した。 2022年の大会ではアルゼンチンに2-1で歴史的勝利を収めたが、3大会連続出場はならなかった。先月末、辞任説を問われた際、彼は「何も知らない」と語っていた。
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指揮を執ると見られるおなじみの顔
一方、『アシャーク・アル・アウサト』紙は、後任に元ブラックバーンとシェフィールド・ユナイテッドのスター、ゲオルギオス・ドニスとの最終合意が成立したと報じた。正式発表は2日以内に予定されている。 ギリシャ人監督はサウジ・プロリーグでアル・ヒラル、アル・ウェフダ、アル・ファテ、アル・ハリージを率いた豊富な国内経験を持ち、UAEのシャルジャでも短期間指揮した。
2人の監督の対照的な成績
ルナール監督の2度目の指揮は短期間で終了した。55歳の同監督は2018年W杯でモロッコを率い1ポイントしか獲得できなかった。2022年にはサウジアラビアを指揮し、アルゼンチンを2-1で破ったが、ポーランドとメキシコには0-2、1-2で敗れた。 昨年10月にはフランス女子代表を率いてパリオリンピック準々決勝に進出し、その後サウジアラビアに復帰。先週カルロス・ケイロスがガーナ代表監督に就任する前は候補に名前が挙がっていたが、現在は退任の見通し。後任候補には、2015-2016シーズンにアル・ヒラルで成功を収めた監督が挙げられている。
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サウジアラビア代表の今後
新監督はグループHの厳しい戦いに備え、早急な準備が必要だ。3大会連続出場のサウジアラビアは、6月16日にマイアミでウルグアイ、21日にアトランタでスペイン、27日にヒューストンでカーボベルデと対戦する。まずはエクアドルとの親善試合が控える。