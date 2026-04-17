ルナール監督の2度目の指揮は短期間で終了した。55歳の同監督は2018年W杯でモロッコを率い1ポイントしか獲得できなかった。2022年にはサウジアラビアを指揮し、アルゼンチンを2-1で破ったが、ポーランドとメキシコには0-2、1-2で敗れた。 昨年10月にはフランス女子代表を率いてパリオリンピック準々決勝に進出し、その後サウジアラビアに復帰。先週カルロス・ケイロスがガーナ代表監督に就任する前は候補に名前が挙がっていたが、現在は退任の見通し。後任候補には、2015-2016シーズンにアル・ヒラルで成功を収めた監督が挙げられている。