サウジアラビアの2034年ワールドカップ計画に大打撃、25億ドルのネオム・スタジアム計画が停止へ

リヤドで進められていた超高層ビル「ザ・ムカーブ」計画の中断を受け、ネオムでの後退はあったものの、サウジ当局は大会準備が引き続き順調に進んでいると主張している。サウジ・ワールドカップ2034招致高等当局は、大会インフラの「大部分の整備」がすでに進行中だとの見解を維持しつつ、代替会場の進捗状況も共有した。FIFAはこれに先立ち、同国の提案を「まったく信じられないほど素晴らしい」と称賛していた。