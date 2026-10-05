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サウジアラビアの2034年ワールドカップ計画に大打撃、25億ドルのネオム・スタジアム計画が停止へ
湾岸の王国、未来型会場の計画を一時停止
サウジアラビアは、2034年ワールドカップの主要会場として予定されていたネオム巨大都市内の25億ドル（19億ポンド／22億ユーロ）規模の近未来型アリーナ建設を中断した。建設情報プラットフォーム『MEED Projects』によると、ロイター通信が報じた形で、4万6000人収容のこの施設は現在、「保留」と分類されており、再開時期は設定されていない。この動きにより、サウジアラビアが48チーム制大会の単独開催国として確定した際にFIFAへ提案した15スタジアムの整備を巡り、新たな疑問が浮上している。
- AFP
国家的な優先事項の中での戦略転換
「ザ・ライン」開発の一環として地上350メートルの高さに建設される設計だったこのアリーナの延期は、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子の『ビジョン2030』マスタープランの下で国の支出配分が見直されていることを反映している。巨大構造物を巡る重点の移行について、政府系基金パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）のヤシル・アル・ルマイヤン総裁は4月、「ザ・ラインはもはや優先事項ではなく、2030年以前に最重要ではない」と述べた。
国際統括団体が大会の青写真を称賛
リヤドで進められていた超高層ビル「ザ・ムカーブ」計画の中断を受け、ネオムでの後退はあったものの、サウジ当局は大会準備が引き続き順調に進んでいると主張している。サウジ・ワールドカップ2034招致高等当局は、大会インフラの「大部分の整備」がすでに進行中だとの見解を維持しつつ、代替会場の進捗状況も共有した。FIFAはこれに先立ち、同国の提案を「まったく信じられないほど素晴らしい」と称賛していた。
- Ali Issa
経済の逆風が野心的なスケジュールを試す
石油収入の減少を受け、サウジアラビア財務省が財政赤字と実質GDPの3.6％減を見込んだことで、同国は高まる経済的圧力に直面している。状況は、エネルギー輸出を巡る地域的な混乱に加え、最近リヤドのアラムコ施設近くの地域を標的にしたイエメンのフーシ派反政府勢力による安全保障上の脅威によって、さらに深刻化している。モハメド・ビン・サルマンにとって、2034年ワールドカップの実現は、王国の経済的な存在感と国際的地位を築く上で、依然として重要な柱である。
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