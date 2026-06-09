サウジアラビアのクラブが本腰を入れる：FCバルセロナのスター選手に、現在の4倍の年俸が提示されたと報じられている

ラフィーニャは以前、サウジアラビアからのオファーを真剣に検討したと明かした。2024年夏、ハンス・フリック監督が就任する前、そのオファーを受け入れていたかもしれないと語った。

ラフィーニャは2025年10月、ESPNブラジルに「サウジアラビアからのオファーは私や家族の人生を変えるほど魅力的だった。バルセロナを離れることも考えた」と語った。