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Daniel Buse

翻訳者：

サウジアラビアのクラブが本腰を入れる：FCバルセロナのスター選手に、現在の4倍の年俸が提示されたと報じられている

ラ・リーガ
バルセロナ
ハフィーニャ

サウジ・プロリーグがバルセロナのラフィーニャに年俸4倍を提示し移籍を勧誘していると報じられた。

スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、サウジアラビアのアル・ナセルとアル・ヒラルが29歳のブラジル人選手を獲得し、年俸は1200万ユーロから4800万ユーロに引き上げる見込みだ。 両クラブの背後には国営ファンドPIFがあり、ラフィーニャのようなスターを獲得してリーグ価値を高める狙いだ。 

移籍元バルセロナは8000万ユーロの移籍金を受け取る見込みで、この取引に同意する方向だ。 

  • ラフィーニャは以前、サウジアラビアからのオファーを真剣に検討したと明かした。2024年夏、ハンス・フリック監督が就任する前、そのオファーを受け入れていたかもしれないと語った。 

    ラフィーニャは2025年10月、ESPNブラジルに「サウジアラビアからのオファーは私や家族の人生を変えるほど魅力的だった。バルセロナを離れることも考えた」と語った。 

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    ラフィーニャは最近、怪我に悩まされていた。

    フリック監督の下、ラフィーニャは2024/25シーズンに34ゴール23アシストを記録し、ラミン・ヤマルと恐れられるウイングコンビを結成した。しかし今シーズンは怪我で前シーズンより24試合少ない出場にとどまった。 

    報道によると、バルセロナはラフィーニャが再びサウジアラビア移籍を拒否し、フリック監督の下でラ・リーガ2連覇に続きチャンピオンズリーグ制覇を目指すと確信している。 

  • 2025/26シーズン、FCバルセロナでのラフィーニャの成績：

    ゲーム： 33
    得点： 21
    アシスト： 7