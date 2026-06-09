サウジアラビアのクラブが本腰を入れる：FCバルセロナのスター選手に、現在の4倍の年俸が提示されたと報じられている

スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、サウジアラビアのアル・ナセルとアル・ヒラルが29歳のブラジル人選手を獲得し、年俸は1200万ユーロから4800万ユーロに引き上げる見込みだ。 両クラブの背後には国営ファンドPIFがあり、ラフィーニャのようなスターを獲得してリーグ価値を高める狙いだ。
移籍元バルセロナは8000万ユーロの移籍金を受け取る見込みで、この取引に同意する方向だ。
スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、サウジアラビアのアル・ナセルとアル・ヒラルが29歳のブラジル人選手を獲得し、年俸は1200万ユーロから4800万ユーロに引き上げる見込みだ。 両クラブの背後には国営ファンドPIFがあり、ラフィーニャのようなスターを獲得してリーグ価値を高める狙いだ。
移籍元バルセロナは8000万ユーロの移籍金を受け取る見込みで、この取引に同意する方向だ。
ラフィーニャは以前、サウジアラビアからのオファーを真剣に検討したと明かした。2024年夏、ハンス・フリック監督が就任する前、そのオファーを受け入れていたかもしれないと語った。
ラフィーニャは2025年10月、ESPNブラジルに「サウジアラビアからのオファーは私や家族の人生を変えるほど魅力的だった。バルセロナを離れることも考えた」と語った。
フリック監督の下、ラフィーニャは2024/25シーズンに34ゴール23アシストを記録し、ラミン・ヤマルと恐れられるウイングコンビを結成した。しかし今シーズンは怪我で前シーズンより24試合少ない出場にとどまった。
報道によると、バルセロナはラフィーニャが再びサウジアラビア移籍を拒否し、フリック監督の下でラ・リーガ2連覇に続きチャンピオンズリーグ制覇を目指すと確信している。
|ゲーム：
|33
|得点：
|21
|アシスト：
|7