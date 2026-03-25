サウジアラビアのアル・カディヤでプレーするレテギの近況：ジョアン・フェリックスと同じ数のゴールを決めているが、現在はリーグ戦が中断中だ

2030年6月までの5年契約で、元アタランタの選手はサウジアラビアで1シーズン2000万ユーロという破格の年俸を得ることになった。この移籍により、インテルは今夏に6800万ユーロの移籍金を得た。 レテギはサウジアラビアでも得点を挙げているが、イタリア代表でも活躍している。直近の予選6試合で、このFWは5ゴールを決め、チームメイトに4アシストを記録した。ガットゥーゾ監督が代表監督に就任して以来、彼は最多得点選手となっている。移籍市場にも注目だ。ここ数週間、同選手はミランとの関連が報じられており、サウジアラビアへの移籍前からすでに非公式な接触があったとされている。