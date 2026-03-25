セリエAの得点王に輝いた後、マテオ・レテギは昨夏、荷物をまとめてイタリアを後にした。行き先はサウジアラビアだ。1999年生まれのこのFWはアル・カディヤと契約を結んだ。同クラブには、元カリアリのナイサン・ナンデスや、レアル・マドリードで長年プレーした後、サウジ・プロリーグへ移籍したスペイン人選手ナチョも在籍している。 レテギはブレンダン・ロジャース監督率いるチームの正ストライカーであり、プレミアリーグで長いキャリアを持つ北アイルランド人監督の3-5-2システムにおいて、メキシコ人のフリアン・キノエスと前線でコンビを組んでいる。 トップレベルから遠ざかっているとはいえ、レテギにはイタリア代表のリノ・ガットゥーゾ監督の目が常に注がれており、次期ワールドカップ予選の決勝戦を控えて彼を招集している。
Calciomercato
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サウジアラビアのアル・カディヤでプレーするレテギの近況：ジョアン・フェリックスと同じ数のゴールを決めているが、現在はリーグ戦が中断中だ
サウジアラビアにおけるレテギの記録
マテオ・レテギはサウジ・プロリーグ屈指のストライカーの一人であり、25試合で15得点を挙げ、同リーグの得点ランキングトップ5に入っている。彼の得点はジョアン・フェリックス、ヤニック・カラスコ、ラミロ・エンリケと同数であり、 彼らより上位には、ロジャー・マルティネス（20得点で4位）、クリスティアーノ・ロナウド（21得点）、フリアン・キノーネス（24得点）、そして25得点で得点王のイヴァン・トニーがいる。開幕から26節を終えた後、イラン情勢の影響で数週間前にリーグ戦は中断された。4月3日に再開される予定だが、その間、レテギは体調管理に専念し、今後の代表戦に向けた準備に集中することができた。
ガットゥーゾ監督率いる代表チームにおけるレテギの成績
2030年6月までの5年契約で、元アタランタの選手はサウジアラビアで1シーズン2000万ユーロという破格の年俸を得ることになった。この移籍により、インテルは今夏に6800万ユーロの移籍金を得た。 レテギはサウジアラビアでも得点を挙げているが、イタリア代表でも活躍している。直近の予選6試合で、このFWは5ゴールを決め、チームメイトに4アシストを記録した。ガットゥーゾ監督が代表監督に就任して以来、彼は最多得点選手となっている。移籍市場にも注目だ。ここ数週間、同選手はミランとの関連が報じられており、サウジアラビアへの移籍前からすでに非公式な接触があったとされている。