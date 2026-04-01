サウジアラビア代表の監督を務めるフランス人のエルヴェ・レナール氏の名前が、同代表を去ってから約18年ぶりに、ガーナ代表と再び結びつけられるようになった。
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サウジアラビアに歴史的な敗北を喫した試合も含まれる……レナール監督のガーナ代表初任期の軌跡
ガーナでの交渉
フランスの新聞『レキップ』は、レナール監督が、現在の状況下ではチームを成功に導くことが困難だと感じていることから、2026年ワールドカップ開幕前にサウジアラビア代表監督を辞任したい意向であることを報じた。
同紙は、ガーナサッカー協会が、ワールドカップ開幕まで2ヶ月半を切った今月3月に解任されたオットー・アドゥの後任として、このフランス人監督を代表チームの指揮官に招聘することを検討していると報じた。
アフリカの旅の始まり
レナールは、アフリカ大陸での指導者としてのキャリアを、まさにガーナ代表でスタートさせた。具体的には2007年から2008年にかけて、フランス人監督クロード・ルロワのアシスタントコーチを務めたが、その後、コーチングスタッフ全員が解任された。
その後、レナールはアフリカ大陸でさらに4つの代表チームを指揮した。最初はザンビア代表で、2012年のアフリカネイションズカップで優勝を果たした。続いてアンゴラ代表、コートジボワール代表を率い、最後はモロッコ代表を指揮し、2018年のワールドカップ本大会への出場権を獲得した。
ガーナ代表の10試合
このフランス人監督は、2007年7月からガーナ代表でクロード・ルロワ監督のアシスタントコーチを務め始め、2008年5月に退任した。
その期間中、ガーナ代表は10試合を戦い、そのうち6勝（勝率60％）を挙げ、3敗、引き分けは1回だった。
アフリカのブロンズ像
その10試合のうち、ガーナ代表は2008年アフリカネイションズカップで、自国・自チームのサポーターの前で6試合を戦い、銅メダルを獲得した。
「ブラック・スターズ」は、ギニア（2-1）、ナミビア（1-0）、モロッコ（2-0）に勝利し、グループステージを全勝で首位通過。その後、準々決勝でナイジェリアを2-1で下した。
準決勝ではルロワやレナールら率いるカメルーン代表は0-1で敗れたが、3位決定戦でコートジボワールを4-2で下し、銅メダルを獲得した。
サウジアラビアに歴史的な敗北
アフリカネイションズカップとは別に、ガーナ代表はルロワとレナール監督の下で4試合の親善試合を行い、そのうち3試合はアフリカネイションズカップの前に行われた。初戦ではセネガルと1-1で引き分け、その後モロッコに2-0で勝利した。
しかし、3試合目の親善試合はレナール監督にとってガーナ代表での最悪の試合となった。2007年9月11日、アフリカネイションズカップ開幕直前の最後の親善試合で、サウジアラビア代表に0-5で完敗したのだ。
アフリカネイションズカップ終了後、レナールはガーナ代表としてさらに1試合の親善試合に臨み、メキシコに1-2で敗れた。その後、2008年5月、クロード・ルロワ率いるコーチングスタッフ全員が退任した。