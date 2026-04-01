サウジアラビアに歴史的な敗北を喫した試合も含まれる……レナール監督のガーナ代表初任期の軌跡

フランスの新聞『レキップ』は、レナール監督が、現在の状況下ではチームを成功に導くことが困難だと感じていることから、2026年ワールドカップ開幕前にサウジアラビア代表監督を辞任したい意向であることを報じた。

同紙は、ガーナサッカー協会が、ワールドカップ開幕まで2ヶ月半を切った今月3月に解任されたオットー・アドゥの後任として、このフランス人監督を代表チームの指揮官に招聘することを検討していると報じた。