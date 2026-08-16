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サウサンプトン、ワトフォード戦での悪夢のチャンピオンシップ復帰で「スパイゲート」騒動をやゆされる
“スパイゲート”の余波続く中、サウサンプトンに悪夢
サウサンプトンは今季のチャンピオンシップが容赦ない舞台であることを思い知らされた。スパイゲートをやゆされる中、ヴィカレージ・ロードで新体制のワトフォードに1-2で敗れた。
5月にプレーオフから追放される原因となったスパイ疑惑騒動以降、初のリーグ戦に臨んだエッカート監督のチームは、ホームチームのエネルギーと粘り強さに対抗できなかった。雰囲気は立ち上がりから張り詰め、サウサンプトンの選手たちはピッチ内外でやじを飛ばされた。
この敗戦により、サウサンプトンはスパイゲート騒動による勝ち点4剥奪もあって、早くも最下位に沈んでいる。試合前、エッカート監督は試合前のメディア対応で「フットボールに語らせよう」と述べ、焦点を再びピッチに戻そうとしていた。だが、ハートフォードシャーでの苦しい90分を通して、この夏の亡霊はなおもチームにつきまとい、それは容易ではなかった。
ワトフォード、サウサンプトンのミスに乗じて序盤に先制
ワトフォードの2得点はいずれもサウサンプトンのミスパスから生まれ、アウェーのサウサンプトンに冷静さを欠いていたことを浮き彫りにした。ジャック・スティーブンスの当てもないキックを、夏にウディネーゼから加入したイケル・ブラボが見逃さなかった。21歳のスペイン人FWは迷うことなく前へ持ち出し、そのままボールを押し込んで先制点を奪った。
続いてワトフォードの下部組織出身アミン・ナビザダが、今度はライアン・マニングの不正確なパスを拾い、右サイドを一気に加速した。サウサンプトンのペナルティーエリア内へ持ち込んだ場面では、ティーンエイジャーの彼はボールを少し長く運びすぎたようにも見えたが、突然低いシュートをファーサイドのゴール右隅へ突き刺した。
サウサンプトンは後半に1点を返した。キャメロン・ブラッグがゴールまで10ヤードの位置にいたサイル・ラリンへボールを送り込むと、カナダ代表FWは56分、フェデリコ・ラヴァーリアの横を抜くシュートを流し込んだ。
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サウサンプトンはいまだに代償を払い続けている
サウサンプトンは終盤、ワトフォードのゴールに猛攻を仕掛けたが、テイラー・ハーウッド＝ベリスが最も決定的なチャンスを無駄にした。DFがアディショナルタイムに放ったシュートを大きく枠外へ外すと、この一件の“悪役”の一人と見なされているその選手は、ワトフォードの複数の選手から言葉で挑発を受けた。調査の暗雲はいまなお色濃く立ち込めており、クラブがスパイ行為を巡る最終判断を待つなか、エッカートは出場停止の可能性に備え始めている。
サウサンプトンの元FWケビン・フィリップス氏は『Sky Sports』に対し、次のように語った。「またプレッシャーがかかり始めることになるよね。今日は良いパフォーマンスではなかった。勝ち点4差で追っている状況で取りこぼしは許されない。まだ先は長いし、昨季も彼らは流れに乗れば連勝できることを示していた。彼はスタートのチーム選びを誤ったと思う。プレッシャーはあるし、その理由はみんな分かっている」
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レッドドラゴンズがSNSで反撃
サウサンプトンに対する嘲笑は夏の間も続き、チャンピオンシップの試合日程発表後にはレクサムがセインツを痛烈にからかった。
レクサムは9月にサウサンプトンと対戦する予定で、日程表を「代表ウィーク前に向けて」とのキャプション付きで共有。あわせて虫眼鏡とスパイの絵文字も添えた。さらに挑発は続き、試合の2日前にはカレンダーに「トレーニンググラウンドを確認」とスタッフ向けのリマインダーまで追加。これはいわゆる“スパイゲート”騒動を明確に示唆するものだった。
また、レクサムはサウサンプトンのエンブレムも改変し、木の陰に隠れる人物のシルエットを追加した。この画像は、調査の過程で流出した、サウサンプトンのインターンであるウィリアム・ソルトが森林地帯からミドルズブラの練習を撮影していた写真を踏まえたものだった。
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