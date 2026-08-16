ワトフォードの2得点はいずれもサウサンプトンのミスパスから生まれ、アウェーのサウサンプトンに冷静さを欠いていたことを浮き彫りにした。ジャック・スティーブンスの当てもないキックを、夏にウディネーゼから加入したイケル・ブラボが見逃さなかった。21歳のスペイン人FWは迷うことなく前へ持ち出し、そのままボールを押し込んで先制点を奪った。

続いてワトフォードの下部組織出身アミン・ナビザダが、今度はライアン・マニングの不正確なパスを拾い、右サイドを一気に加速した。サウサンプトンのペナルティーエリア内へ持ち込んだ場面では、ティーンエイジャーの彼はボールを少し長く運びすぎたようにも見えたが、突然低いシュートをファーサイドのゴール右隅へ突き刺した。

サウサンプトンは後半に1点を返した。キャメロン・ブラッグがゴールまで10ヤードの位置にいたサイル・ラリンへボールを送り込むと、カナダ代表FWは56分、フェデリコ・ラヴァーリアの横を抜くシュートを流し込んだ。