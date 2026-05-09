サウサンプトンは、チャンピオンシップ・プレーオフ準決勝を前にミドルズブラを「スパイ」したとして告発された。

イングランド・フットボール・リーグ（EFL）は、チャンピオンシップの重要な一週間で規定違反の疑いがあるとして、サウサンプトンを正式に告発した。

発端はミドルズブラのロックリフ・パーク練習場。スタッフが無許可の第三者が非公開練習を覗き見しているのを発見したと報じられた。 サウサンプトン（通称「セインツ」）は、クラブ同士が「最大限の誠意」をもって行動するよう求めるEFL規則3.4条に違反したとして告発されている。

さらに、試合予定日の72時間以内に他クラブの練習を視察・試みることを禁じる規則127条の違反も疑われている。

しかもこの問題は、両チームがプレーオフ準決勝で対戦する直前に発生したため、波紋はさらに広がっている。



