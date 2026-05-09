Getty Images
翻訳者：
サウサンプトンは、チャンピオンシップ・プレーオフ準決勝を前にミドルズブラを「スパイ」したとして告発された。
FA、「スパイ行為」をめぐる問題に対処
イングランド・フットボール・リーグ（EFL）は、チャンピオンシップの重要な一週間で規定違反の疑いがあるとして、サウサンプトンを正式に告発した。
発端はミドルズブラのロックリフ・パーク練習場。スタッフが無許可の第三者が非公開練習を覗き見しているのを発見したと報じられた。 サウサンプトン（通称「セインツ」）は、クラブ同士が「最大限の誠意」をもって行動するよう求めるEFL規則3.4条に違反したとして告発されている。
さらに、試合予定日の72時間以内に他クラブの練習を視察・試みることを禁じる規則127条の違反も疑われている。
しかもこの問題は、両チームがプレーオフ準決勝で対戦する直前に発生したため、波紋はさらに広がっている。
- Getty Images Sport
ロックリフ・パークでの発見の詳細
英紙『テレグラフ』によると、ミドルズブラのスタッフが練習場の茂みに潜む男を発見。問い詰めると名は明かさず、証拠隠滅を図ったという。
その人物は現場を離れる前に携帯電話から写真や動画を削除し、近くのホテルで着替えて身元隠しを図ったという。
男の身元は、現在も最大の焦点だ。ミドルズブラは、彼が別のプレミアリーグクラブで働いた後、1年以上前にサウサンプトンに加入したパフォーマンスアナリストだと疑っている。
ボロは厳しい懲戒措置を求めている
ミドルズブラはEFLに正式抗議し、厳しい処分を求めている。
同クラブは、罰金や勝ち点剥奪など、可能な限り厳しい制裁を要求していると報じられている。プレーオフ追放を主張する声もあるが、こうした前例はない。
とはいえ、大会失格の可能性は依然として低い。EFLには複数の罰則を科す権限があるが、現時点では金銭的・行政的な処分が中心となり、昇格争いからの即時排除には至らない見込みだ。
EFLはすでにサウサンプトンに書簡を送付し、見解を求めている。
- Getty Images Sport
「スパイゲート」とビエルサのリーズの思い出
この一件は、2019年にリーズ・ユナイテッドとダービー・カウンティを巻き込んだ悪名高い「スパイゲート」スキャンダルと即座に比較されている。当時、マルセロ・ビエルサ監督は、スタッフを派遣してフランク・ランパード監督率いるダービー・カウンティの練習を視察させたことを認めていた。
この騒動でリーズには20万ポンドの罰金が科され、EFLは今回サウサンプトンが違反したと指摘されている規則を制定した。