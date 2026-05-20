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サウサンプトンのCEOは「スパイゲート」スキャンダルを謝罪。それでもプレーオフ決勝の復帰を求め、処分は「罪に釣り合わない」と主張した。
セインツが「スパイゲート」の罪を認める
サウサンプトンは、ミドルズブラをスパイしたとしてチャンピオンシップ・プレーオフ決勝から追放された。デイリー・メール紙によると、準決勝の48時間前にジュニアアナリストのインターンをボロの練習を見学に派遣したことが発覚し、火曜日に独立懲戒委員会が出場停止を決定した。
クラブは規則違反を認めつつも、ハル・シティとの決勝戦復帰を求めて抗訴すると発表した。パーソンズCEOは「独立懲戒委員会の決定に対し抗訴した」と述べた。
「その上訴について触れる前に、サポーター、選手、そしてサッカー界全体に対し、率直かつ明確に語りかけたいと思います。」
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CEOがファンに謝罪した
クラブは除名処分の取り消しを求めて法的手段に訴えている。その一方で、パーソンズ氏は戦術スパイ行為について早期に反省の意を示した。 「今回の行為は間違いだった」と彼は認め、EFL規則3.4条と127条への違反をクラブとして認めた。 「関係クラブおよび、並外れた忠誠心と支援を寄せてくれたサウサンプトンのサポーターの皆様に、より良い対応をするべきだったと深くお詫びする」と述べた。
再発防止のため、今後はリーグの改革を主導すると表明。「EFLの調査と懲戒手続きには全面協力した。上訴後、規則127の実務適用を検討する作業部会への参加を申し出る書簡を送る。行動伴わない反省は空虚だ。我々は変わってみせる」と語った。
リーズとの比較
謝罪はあったが、サウサンプトンは処分が重すぎると主張している。パーソンズ氏は、2019年にマルセロ・ビエルサ監督が関与した類似のスカウト問題で20万ポンドの罰金のみだったリーズ・ユナイテッドの事例を挙げた。 「上訴については何らかの制裁が必要だと認める。だが、違反の程度に合わない罰は受け入れられない。リーズは同様の件で20万ポンドの罰金だったのに、サウサンプトンは2億ポンド以上の価値があり、スタッフ、選手、サポーターにとって極めて重要な試合の出場機会を奪われた」と声明は続けた。
「今回の制裁は、イングランドのクラブが受けた経済的損失としては史上最大級だ。2008-09シーズンのルートン・タウンに科された30ポイント減点は、当時リーグ2にいたクラブに対するもので、同等の収益は懸かってなかった。 2021年のダービー・カウンティーの21ポイント減点は残留を阻み、2023/24シーズンにエバートンに科された6ポイント減点は1億2450万ポンドの損失に続きましたが、いずれも今回の罰則ほど大きな金額ではありません。」
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チェルシー、利益、意義
パーソンズ氏は、この裁定をプレミアリーグの最近の処分、特に非公開支払いで1,075万ポンドの罰金を受けたチェルシーのケースと比較した。同氏は「今年3月、チェルシーにはリーグ史上最大の罰金が科されたが、7年間に4,750万ポンドの非公開支払いがあっても競技面の制裁はなかった」と述べた。
「ただし、当クラブの違反を軽視するわけではない。過ちは認める。それでも比例原則に照らして不当に重い処分だ。委員会に制裁権はあるが、歴史上類を見ないほど不均衡な罰を科す権限はない。本日控訴審が開かれ、進展があれば報告する。」