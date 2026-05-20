謝罪はあったが、サウサンプトンは処分が重すぎると主張している。パーソンズ氏は、2019年にマルセロ・ビエルサ監督が関与した類似のスカウト問題で20万ポンドの罰金のみだったリーズ・ユナイテッドの事例を挙げた。 「上訴については何らかの制裁が必要だと認める。だが、違反の程度に合わない罰は受け入れられない。リーズは同様の件で20万ポンドの罰金だったのに、サウサンプトンは2億ポンド以上の価値があり、スタッフ、選手、サポーターにとって極めて重要な試合の出場機会を奪われた」と声明は続けた。

「今回の制裁は、イングランドのクラブが受けた経済的損失としては史上最大級だ。2008-09シーズンのルートン・タウンに科された30ポイント減点は、当時リーグ2にいたクラブに対するもので、同等の収益は懸かってなかった。 2021年のダービー・カウンティーの21ポイント減点は残留を阻み、2023/24シーズンにエバートンに科された6ポイント減点は1億2450万ポンドの損失に続きましたが、いずれも今回の罰則ほど大きな金額ではありません。」