サウサンプトンの「スパイ」スキャンダルを受け、ミドルズブラの選手はテイラー・ハーウッド＝ベリスに対する差別訴訟を起こさない方針。

38分、エイリングがレオ・シエンツァに悪質ファウルでイエローカード。スカイ・スポーツのジョナサン・オークス記者によると、エイリングは「差別的言動」を受けたと主張し、ベンチサイドが激高。ミドルズブラのキム・ヘルバーグ監督とサウサンプトンのトンダ・エッカート監督も口論となり、第4審判が制止した。 騒動発生時はライリー・マクグリーのゴールでミドルズブラが1-0でリードしていたが、その後ロス・スチュワートが同点弾、延長戦ではシェイ・チャールズが決勝点をアシストした。エイリングが申し立てを取り下げたことで、当面の緊張は和らいだ。