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サウサンプトンの「スパイ」スキャンダルを受け、ミドルズブラの選手はテイラー・ハーウッド＝ベリスに対する差別訴訟を起こさない方針。
FA、差別に関する調査を終了
英紙『インディペンデント』によると、イングランドサッカー協会（FA）は、サウサンプトンが2-1で勝ったチャンピオンシップ・プレーオフの試合で問題となった差別的発言について、調査を正式に終了した。ミドルズブラのDFエイリングは、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの将来の義理の息子であるセインツ主将ハーウッド＝ベリスが、自身の吃音について発言したと主審のアンドルー・マドリーに申し立てていた。 FAが水曜日にミドルズブラに確認したところ、エイリングは追及しない意向であることが分かり、懲戒手続きは終了。混乱の一週間の中で、24歳のDFは処分を免れた。
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タッチラインでのドラマと試合の背景
38分、エイリングがレオ・シエンツァに悪質ファウルでイエローカード。スカイ・スポーツのジョナサン・オークス記者によると、エイリングは「差別的言動」を受けたと主張し、ベンチサイドが激高。ミドルズブラのキム・ヘルバーグ監督とサウサンプトンのトンダ・エッカート監督も口論となり、第4審判が制止した。 騒動発生時はライリー・マクグリーのゴールでミドルズブラが1-0でリードしていたが、その後ロス・スチュワートが同点弾、延長戦ではシェイ・チャールズが決勝点をアシストした。エイリングが申し立てを取り下げたことで、当面の緊張は和らいだ。
サウサンプトン、EFLの「スパイゲート」疑惑で告発される
差別訴訟は取り下げられたが、サウサンプトンはミドルズブラの練習を盗撮したとしてEFLから告発され、依然として組織的な問題に直面している。 水曜日、デイリー・メール紙は撮影者がエッカート監督のスタッフだと特定できる写真を掲載。フィル・パーソンズ最高経営責任者（CEO）は十分な調査時間を求めた。EFLは早期の独立委員会開催を要求しており、制裁は警告から除名まで及ぶ可能性があり、昇格へのプレッシャーが増している。
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プレーオフのライバルたち、次は？
両クラブはスパイ疑惑を調べる独立委員会の判断を待っている。ミドルズブラは今シーズンを終えたが、サウサンプトンは5月23日にウェンブリーでハル・シティと対戦する。彼らは昇格の夢を守るため、この法的難局を乗り切らなければならない。