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サウサンプトンの“スパイゲート”騒動でタッチライン禁止処分を免れたトンダ・エッカート、辛辣な返答で批判者に反撃
出場停止処分に安堵
フットボール・アソシエーションは、対戦相手のスパイ行為を認可した件におけるエッカートの関与をめぐり、同氏に6週間の出場停止処分を執行猶予付きで科し、2万8000ポンドの罰金を命じた。この処分により、33歳のエッカートは2027-28シーズン終了までに同様の違反を犯した場合にのみ、タッチラインでの活動停止処分を受けることになる。
独立委員会は、このドイツ人を「極めて印象的な」証人だったと評価し、審理で示した心からの反省を強調した。FAはまた、過去の処分も考慮に入れ、すでにイングリッシュ・フットボールリーグから勝ち点4の減点処分を受け、さらにチャンピオンシップ昇格プレーオフ決勝から衝撃的な排除を経験していたクラブに対し、追加処分を科さない判断を下した。
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エッカートが批判者に歯に衣着せぬ反論
即時の出場停止処分は免れたものの、この寛大な判断にはファンやメディアの一部から批判が集まった。しかし、試合前の記者会見で、自身の処分が軽すぎると感じている人々へのメッセージを問われたエッカートは、ひと言だけで答えた。「何もない」
その代わりに、セインツ指揮官はクラブの昇格という目標に集中したい考えを示し、より重い処分の可能性がチームに重くのしかかっていたことを認めた。
「クラブにとって大きな1週間だ」と同監督は説明した。「日曜日には非常に重要な試合を控えている。これほど重要な試合を前に、できるだけ早く状況がはっきりしたことは、私だけでなく関わる全員にとって安心材料になったと思う。
「評決が別の方向に進む可能性も十分にあった。これだけ長い時間がかかった末に、EFLからの評決が出た。今はもう評決が出ているし、何を予想していたとしても、最後に得られるものがその通りになるとは限らない。私にできるのは胸を張ることだけだし、またしても私はミスを犯した。その結果を受け入れるのは私自身だ」
サウサンプトン首脳陣、不変の支援を称賛される
このスキャンダルはサウサンプトン首脳陣に大きな圧力をもたらし、外部からは指揮官の解任を求める声が数多く上がっていた。しかし、オーナーのドラガン・ショラク氏と取締役会は監督を断固として支持し、その姿勢にエッカートは深く感謝している。
エッカートは「今はひと区切りつけられるというのは、明らかに大きな違いを生む。私だけでなく、私の身近な人たちにとってもそうだ。つらいことだし、人生が変わる。最初の瞬間からすべてが楽だったと言うつもりはないが、道を見つける必要がある。続けていきたいのであれば、夏のある時点で結論を出さなければならない。その最初の決断は私が下すものではなく、クラブが下すものだった」と述べた。
さらに「私はすぐにこのことを言ったが、支えてくれたことに感謝を伝えるのは私の役目だ。それはドラガンだけでなく、取締役会全体に対してでもある。多くのフットボールクラブなら夏に違う決断をしていたと思う。このクラブを特別なものにしているのは、はるかに厳しい時期、特に外部から大きな圧力がある中で、私たちがこのような形で決断に至ったことだ。それは今この瞬間だけではなく、これから先もずっと感謝し続けることになるものだ」と付け加えた。
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サウスコースト・ダービーが待ち受ける
FAの調査が正式に終了し、エッカートは今週日曜にサウサンプトンが宿敵ポーツマスをホームに迎える一戦で、ベンチに入ることが可能となった。サウスコースト・ダービーは、セインツにとって「スパイゲート」騒動を完全に過去のものとし、プレミアリーグ昇格への追い上げを再燃させるための重要な一戦となる。
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