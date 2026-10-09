即時の出場停止処分は免れたものの、この寛大な判断にはファンやメディアの一部から批判が集まった。しかし、試合前の記者会見で、自身の処分が軽すぎると感じている人々へのメッセージを問われたエッカートは、ひと言だけで答えた。「何もない」

その代わりに、セインツ指揮官はクラブの昇格という目標に集中したい考えを示し、より重い処分の可能性がチームに重くのしかかっていたことを認めた。

「クラブにとって大きな1週間だ」と同監督は説明した。「日曜日には非常に重要な試合を控えている。これほど重要な試合を前に、できるだけ早く状況がはっきりしたことは、私だけでなく関わる全員にとって安心材料になったと思う。

「評決が別の方向に進む可能性も十分にあった。これだけ長い時間がかかった末に、EFLからの評決が出た。今はもう評決が出ているし、何を予想していたとしても、最後に得られるものがその通りになるとは限らない。私にできるのは胸を張ることだけだし、またしても私はミスを犯した。その結果を受け入れるのは私自身だ」



