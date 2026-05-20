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サウサンプトンの控訴が棄却され、プレーオフ決勝での退場処分が確定。スパイ疑惑による処分は覆らなかった。
EFL委員会、スパイ行為への処分を維持
EFLは水曜日、サウサンプトンのプレーオフ出場停止処分への異議を完全却下したと発表した。リーグの独立仲裁委員会は公式声明で「EFL規定の複数違反が認められたため、サウサンプトンの異議を却下した」と表明した。 この結果、プレーオフ除外と2026-27シーズン4ポイント減点、全告発への戒告が維持される。」
これにより、準決勝で2－1で敗れていたミドルズブラがプレーオフ進出を決めた。
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セインツは深い失望を表明した
サウサンプトンは、処分が過度に厳しいとの立場を坚持したうえで、結果を受け入れる声明を発表した。声明では、「シーズンを通じて支援してくださったサポーター、選手、スタッフ、商業パートナー、地域社会の皆様にとって、この瞬間がいかに辛いものであるか理解しています。影響を受けたすべての方々に、改めてお詫び申し上げます。 クラブは経緯を慎重に検証し、学び、責任を持って前進します。今夜は苦しい瞬間ですが、謙虚さと責任感、事態を正す決意を持って対応します。」
練習場への侵入と相手側の反発
トンダ・エッカート監督の分析チームがミドルズブラの練習を撮影していたと報じられ、騒動が起きた。EFLは、サウサンプトンがオックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウン、ミドルズブラとの3試合で不正な視察を行ったと認めたと発表した。
この問題はハル・シティに大きな不満をもたらし、同クラブは急きょ異なる対戦相手への準備を強いられている。ハルのオーナー、アクン・イリカリ氏はスカイ・スポーツに対し不満を表明し、法的措置の可能性にも言及。「誰かを非難するつもりはないが、全容が明らかになるまでは控えたい。しかしこの件は我々に大きな影響を与えている。私は大きなクラブと大きな家族を代表している。不当な扱いによって我々の家族が傷つくことは決して許さない」と語った。
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チャンピオンシップ・プレーオフの次は？
注目は土曜のウェンブリー決勝へ。ミドルズブラとハルが対戦し、勝者はトップリーグと約2億ポンドの放映権収入を得る。一方、サウサンプトンは勝ち点マイナスで、また厳しいチャンピオンシップのシーズンに臨む。