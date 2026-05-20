サウサンプトンの控訴が棄却され、プレーオフ決勝での退場処分が確定。スパイ疑惑による処分は覆らなかった。

トンダ・エッカート監督の分析チームがミドルズブラの練習を撮影していたと報じられ、騒動が起きた。EFLは、サウサンプトンがオックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウン、ミドルズブラとの3試合で不正な視察を行ったと認めたと発表した。

この問題はハル・シティに大きな不満をもたらし、同クラブは急きょ異なる対戦相手への準備を強いられている。ハルのオーナー、アクン・イリカリ氏はスカイ・スポーツに対し不満を表明し、法的措置の可能性にも言及。「誰かを非難するつもりはないが、全容が明らかになるまでは控えたい。しかしこの件は我々に大きな影響を与えている。私は大きなクラブと大きな家族を代表している。不当な扱いによって我々の家族が傷つくことは決して許さない」と語った。