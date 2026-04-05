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サウサンプトンに敗れFAカップで衝撃の敗退を喫したアーセナルだが、ミケル・アルテタ監督は主力選手たちを擁護し、ガブリエルの負傷状況について最新情報を伝えた
カップ戦での痛恨の敗北後、アルテタ監督はチームを擁護した
アーセナルが2-1で敗れた直後、アルテタ監督は選手たちのプレーへの取り組みや献身性に対する批判を即座に一蹴した。ガンナーズは試合の大部分を支配していたが、決定力不足と守備のミスが響き、サウサンプトンにその隙を徹底的に突かれてしまった。試合後の会見で、アルテタ監督は自身の立場を明確にした。「私は選手たちを愛している。彼らがこの9ヶ月間、成し遂げてきたことを。 彼らが全力を尽くして戦ったにもかかわらず、ここで1試合負けたからといって、彼らを批判するつもりはない。そして、彼らが体を張ってすべてに挑んでいる姿勢もそうだ。中には、今日ここにいる必要さえなかった選手もいたかもしれない。私はそんなことはしない。これまで以上に彼らを擁護していくつもりだ。」
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ガブリエルは敗戦の終盤に負傷した
アーセナルにとって、この夜はさらに悪い方向へと転がり落ちた。主力DFのガブリエルが後半に途中交代を余儀なくされたのだ。このブラジル人選手の欠場は、アーセナルのプレミアリーグ優勝争い、そして控えるチャンピオンズリーグ準々決勝の試合にとって、大きな打撃となる可能性がある。センターバックがピッチからの退場を申し出た後、アルテタ監督は当初の兆候が懸念されるものだったことを認めた。
「分からない。彼自身、何かを感じたようだ」と、ディフェンダーの状態について問われたアルテタ監督は語った。「具体的に何が起きたのかは分からない。検査を行う必要がある。だが、選手が交代を求めてくるということは、明らかに良いニュースではない」
サウサンプトン戦敗北から得た戦術的な教訓
サウサンプトンの果敢な戦いぶりは、アーセナルの監督から称賛を浴びた。同監督は、過密日程を敗戦の言い訳にすることは拒んだ。アルテタ監督は、今季アーセナルが51試合を戦ってきたことは認めつつも、トンダ・エッカート率いるチームとの一戦において、最も重要な局面でチームが十分に効率的ではなかったと認めた。
アルテタ監督は次のように付け加えた。「彼らを称賛したい。本当に素晴らしいチームだと思う。彼らが現在のような好調を維持していることは驚きではない。そして、先ほども言ったように、最も重要な局面で彼らは我々よりもはるかに効率的だった。だからこそ彼らはウェンブリーに進出したのだ。彼らに幸運を祈る。今回の敗因は主に、私の見解では我々がもっと改善しなければならない点にある。」
- AFP
注目はスポルティング戦へ
チャンピオンズリーグの準々決勝とプレミアリーグ優勝争いが目前に迫る中、アルテタ監督は、この国内カップ戦での敗退がシーズン全体を台無しにしないよう注力している。アーセナルはリスボンへ遠征し、スポルティングCPと対戦する予定だが、監督は過密日程をパフォーマンス低下の言い訳にはしないとしている。
「誰かが責任を取らなければならない。それは私だ。そして、我々の前にはシーズンで最も素晴らしい時期が待っている」とスペイン人監督は締めくくった。「欠場している選手や、怪我を抱えながらプレーしている選手を言い訳にしたくない…現状を受け入れ、それに立ち向かい、再びポルトガルへ、新鮮な気持ちで、明確な目標を持って、そして楽しみにしながら向かうのだ。」