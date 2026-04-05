アーセナルにとって、この夜はさらに悪い方向へと転がり落ちた。主力DFのガブリエルが後半に途中交代を余儀なくされたのだ。このブラジル人選手の欠場は、アーセナルのプレミアリーグ優勝争い、そして控えるチャンピオンズリーグ準々決勝の試合にとって、大きな打撃となる可能性がある。センターバックがピッチからの退場を申し出た後、アルテタ監督は当初の兆候が懸念されるものだったことを認めた。

「分からない。彼自身、何かを感じたようだ」と、ディフェンダーの状態について問われたアルテタ監督は語った。「具体的に何が起きたのかは分からない。検査を行う必要がある。だが、選手が交代を求めてくるということは、明らかに良いニュースではない」