アストン・ヴィラがサウサンプトンに対し、センターバックのハーウッド＝ベリス獲得へ、約1800万ポンドに出来高を加えたオファーを提示したものの、拒否された。国内と欧州での厳しいシーズンを見据えるミッドランズのクラブは、ヴィラ・パークからの大きな戦力流出を受け、守備の選択肢を強化する最優先ターゲットとして24歳をリストアップしていた。

サウサンプトンは、昨季チャンピオンシップで4位に入った後、『スパイゲート』スキャンダルを受けた物議を醸すプレーオフ敗退を経験したが、このDFに2500万ポンド前後の移籍金を求めているとみられている。クラブ自身も同選手への投資額が大きく、サウスコーストのクラブには現時点で即座に売却する圧力はなく、その価値はイングランドのフル代表という立場を反映したものだと考えている。