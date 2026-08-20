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サウサンプトンが1800万ポンドのオファーを拒否、アストン・ヴィラはテイラー・ハーウッド＝ベリス獲得で痛手
サウサンプトン、イングランド代表スターをめぐって強硬姿勢崩さず
アストン・ヴィラがサウサンプトンに対し、センターバックのハーウッド＝ベリス獲得へ、約1800万ポンドに出来高を加えたオファーを提示したものの、拒否された。国内と欧州での厳しいシーズンを見据えるミッドランズのクラブは、ヴィラ・パークからの大きな戦力流出を受け、守備の選択肢を強化する最優先ターゲットとして24歳をリストアップしていた。
サウサンプトンは、昨季チャンピオンシップで4位に入った後、『スパイゲート』スキャンダルを受けた物議を醸すプレーオフ敗退を経験したが、このDFに2500万ポンド前後の移籍金を求めているとみられている。クラブ自身も同選手への投資額が大きく、サウスコーストのクラブには現時点で即座に売却する圧力はなく、その価値はイングランドのフル代表という立場を反映したものだと考えている。
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コンサが残した穴を埋める
エメリがハーウッド＝ベリスの獲得を急ぐ背景には、エズリ・コンサの差し迫った退団がある。イングランド代表DFは現在、5000万ポンド超の移籍金でアーセナルに加わる見通しとなっており、これによってヴィラの守備中央には大きな穴が空くことになる。コンサがエミレーツへ向かう中、ヴィラは同様の落ち着きとビルドアップ能力を備えた後釜を見つけなければならない。
ハーウッド＝ベリスはもともとマンチェスター・シティのアカデミーでプロとしての歩みを始めた。複数のローン移籍を通じて豊富な経験を積んだものの、マンチェスター・シティのトップチームで定位置を築くことはできなかった。その後、昨季はサウサンプトンの主軸となり、全公式戦で48試合に出場。内訳はチャンピオンシップ41試合に加え、昇格プレーオフ準決勝の2試合だった。DFは今季すでにセインツで2試合に出場しており、コルチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利したリーグカップ戦、そしてワトフォードに2-1で敗れたチャンピオンシップ開幕戦のいずれもフル出場している。
ビラ・パークでの移行の夏
5月にヨーロッパリーグ優勝トロフィーを掲げて以降、アストン・ヴィラにとってこの夏は大きな変化の連続となっている。収支のバランスを整え、スカッドを刷新する必要に迫られる中、クラブは大規模なチーム再編を進め、ユアリ・ティーレマンスのマンチェスター・ユナイテッド移籍、モーガン・ロジャーズのチェルシー移籍、ルカ・ディーニュのパリ・サンジェルマン移籍といった主力の注目度の高い退団を容認してきた。
さらに、他の象徴的な存在の去就にも懸念が残っている。GKエミ・マルティネスと、クラブのプレミアリーグ歴代最多得点者であるオリー・ワトキンスには、いずれもバーミンガムを離れる可能性を巡って強い憶測が向けられている。ヴィラは中核スターの引き留めに必死だが、欧州のエリートクラブが持つ資金力の引力は依然として大きくのしかかっている。
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エメリ、補強を継続へ
ハーウッド＝ベリスを巡る交渉ではつまずいたものの、アストン・ビラはチームの競争力を維持するため、市場で積極的に動いている。今週前半には、クラブが日本人GK鈴木彩艶と、才能豊かな左SBマッテオ・ルッジェーリの加入を発表。これに先立ち、ウルヴァーハンプトンからブラジル人MFジョアン・ゴメス、そしてドイツのフライブルクから将来有望なFWヨハン・マンザンビも獲得していた。
今後に目を向けると、サウサンプトンは8月22日土曜日にストーク・シティ戦で再び戦いに臨む。一方、アストン・ビラは今週日曜日、アメックス・スタジアムでブライトン＆ホーヴ・アルビオンと対戦し、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕を迎える。
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