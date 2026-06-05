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サウサンプトンがバイエルン・ミュンヘンのGKを獲得。印象的なレンタル期間を経て、チャンピオンシップのプレーオフ進出を決めた。
セインツが正ゴールキーパーを獲得
サウサンプトンは、セント・メアリーズで6か月間活躍したペレツの完全移籍を正式に発表した。25歳のGKは1月にドイツから加入し、トンド・エッカート監督の下ですぐに正守護神となった。
公式戦26試合に出場し、国内リーグ終盤では21試合無敗を達成。全試合でフル出場し、敗戦はわずか2に留めた。
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ペレツ氏は家庭環境を称賛した
マッカビ・テルアビブからバイエルンへ移籍し、マヌエル・ノイアーの控えとして7試合に出場したペレツが、完全移籍決定に喜びを語った。 「とてもワクワクしています。
ここ数か月は私の「家」でした。良い時も緊張する瞬間もありましたが、ここ数週間、チームが一丸となって戦う姿を見て、この「家庭のような雰囲気」を強く感じました。
「それが私にとっての決め手でした。プレミアリーグや世界最高峰の舞台でプレーするのは夢ですが、それ以上に、サウサンプトンと共にその舞台に立つことが大きな夢です。私たちはそこに到達し、成し遂げられると心から信じています。」
経営陣は、その献身的な姿勢を高く評価している
このゴールキーパーの活躍はFAカップにも及び、プレミアリーグのチームを相手に好セーブを連発し、セインツの準決勝進出に貢献した。グループのテクニカルディレクター、ヨハネス・スポース氏は、複数のクラブからオファーがあったにもかかわらず、選手がサウスコーストに残ることを選んだと明かした。
スポース氏は「1月のレンタルで彼の能力は分かっていた。チームへの影響は明らかで、彼の自信は前線にも伝わった」と語った。
シーズン終了後に何度も話し合い、他の選択肢があっても彼はクラブへの献身を貫いた。長期契約で迎えられとても嬉しい。昨季の成功をさらに発展させる決意だ」
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論争の末、昇格の行方が注目される
スパイゲートで昇格の勢いが止まり、決勝進出も取り消されたサウサンプトンは、再起を図らなければならない。
就任直後の8試合で無失点を達成したペレツは、来季自動昇格を狙うエッカート監督の下、守備の要となる見込みだ。