サウサンプトンがバイエルン・ミュンヘンのGKを獲得。印象的なレンタル期間を経て、チャンピオンシップのプレーオフ進出を決めた。

マッカビ・テルアビブからバイエルンへ移籍し、マヌエル・ノイアーの控えとして7試合に出場したペレツが、完全移籍決定に喜びを語った。 「とてもワクワクしています。

ここ数か月は私の「家」でした。良い時も緊張する瞬間もありましたが、ここ数週間、チームが一丸となって戦う姿を見て、この「家庭のような雰囲気」を強く感じました。

「それが私にとっての決め手でした。プレミアリーグや世界最高峰の舞台でプレーするのは夢ですが、それ以上に、サウサンプトンと共にその舞台に立つことが大きな夢です。私たちはそこに到達し、成し遂げられると心から信じています。」