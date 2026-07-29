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サヴィーニョ、出場機会増加を求めて6000万ポンドのトッテナム移籍を希望 マンチェスター・シティのウインガーが視線
サヴィーニョがノースロンドン移籍を視野に入れる
2季連続で17位に終わったことを受け、陣容の刷新を目指すトッテナムにとって、22歳のウインガーは主要ターゲットとして浮上している。スパーズの補強チームが以前から関心を寄せてきた存在であるサビーニョは現在、ロベルト・デ・ゼルビのもとでプレーするため、この移籍を積極的に望んでいると、『The Sun』が伝えている。
マンチェスター・シティは適正な金額であれば売却に応じる構えと報じられており、現在の交渉は6000万ポンドの評価額を軸に進んでいるという。これは、1年前にこのアタッカーに設定されていた7000万ポンドの値札からわずかに下がった額である。
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デ・ゼルビ、攻撃陣の補強を視野に
デ・ゼルビは、チームをより攻撃的な集団へと再構築したいという希望を公然と口にしてきた。このイタリア人指揮官は、サヴィーニョが持つ生来のスピードと創造性こそ、自身の戦術システムにとって完璧な要素だと考えている。クラブはすでに、元ブライトン指揮官に対して最初の大型補強によって巨額の資金援助を示しているが、デ・ゼルビはトッテナムの移籍市場での動きは「まだ終わっていない」と強調している。
トッテナムはすでに、ニューカッスルからサンドロ・トナーリを1億ポンド、ウェストハムからマテウス・フェルナンデスを8500万ポンド、そしてDFヤン・パウル・ファン・ヘッケを5200万ポンドで獲得するなど、複数の注目度の高い取引を完了している。こうした巨額投資にもかかわらず、クラブ首脳陣は少なくともさらに2人の攻撃的な選手を獲得する方針を崩していない。
エティハドで高まるプレッシャー
エティハド・スタジアムでのサヴィーニョの契約はまだ3年残っているが、出場機会の少なさが大きな障害となっている。昨季、このウインガーは負傷に悩まされたシーズンの中で、全コンペティションを通じて先発出場はわずか14試合にとどまった。ジローナでの成功した時期を経て、姉妹クラブであるトロワから高い期待を背負って加入したものの、シティの先発メンバーにいる確立されたスターたちを押しのけることはできなかった。
国外からの関心もさらに寄せられており、ACミランもこのブラジル代表の状況を注視している。だが、プレミアリーグにとどまり、デ・ゼルビのような攻撃的な志向を持つ指揮官の下でプレーできる魅力が、選手の希望を明確にロンドン行きへと傾けたようだ。
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「新たな野心」がクラブのメンタリティーの変化を示す
補強市場でのクラブの積極的なアプローチは、ミッキー・ファン・デ・フェンを含む主力選手たちから称賛されている。ファン・デ・フェンは、この「新たな野心」が過去の失敗に対する必要な対応だと考えている。DFは次のように語った。「クラブがいくつかの変化を起こしたことが分かるのは、本当にいいことだ。クラブに新たな野心があるのが分かる。これは長くここにいる選手たちにとって本当に重要なことだ。昨シーズンはストレスの多いシーズンで、僕たちの側からすれば受け入れがたいものだった。だから、そのすべてを置いて新シーズンにフレッシュな状態で入っていけることは、とても大きな意味がある」
チームがシドニーFC、チェルシーとの今後の親善試合に向けて準備を進める中、こうした注目度の高い新戦力をチームに組み込むことが、デ・ゼルビのテクニカルスタッフにとって引き続き最優先事項となっている。
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