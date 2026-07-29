補強市場でのクラブの積極的なアプローチは、ミッキー・ファン・デ・フェンを含む主力選手たちから称賛されている。ファン・デ・フェンは、この「新たな野心」が過去の失敗に対する必要な対応だと考えている。DFは次のように語った。「クラブがいくつかの変化を起こしたことが分かるのは、本当にいいことだ。クラブに新たな野心があるのが分かる。これは長くここにいる選手たちにとって本当に重要なことだ。昨シーズンはストレスの多いシーズンで、僕たちの側からすれば受け入れがたいものだった。だから、そのすべてを置いて新シーズンにフレッシュな状態で入っていけることは、とても大きな意味がある」

チームがシドニーFC、チェルシーとの今後の親善試合に向けて準備を進める中、こうした注目度の高い新戦力をチームに組み込むことが、デ・ゼルビのテクニカルスタッフにとって引き続き最優先事項となっている。