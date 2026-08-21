サビーニョは2024年にトロワから4000万ユーロでマンチェスター・シティに加入し、公式戦通算53試合に出場して2得点12アシストを記録した。昨夏にはトッテナムがこのウインガーの獲得に向けて最初のオファーを出したものの不調に終わり、その後、本人は残留して自身の立場を勝ち取る道を選んだ。

しかし最終的に、ペップ・グアルディオラ監督が指揮を執った最後のシーズンにおけるプレミアリーグでの先発は7試合にとどまった。さらに重要なのは、交渉が進む中で、先週日曜日にカーディフで行われたアーセナル戦のコミュニティ・シールド敗戦では、シティの試合登録メンバーから外れていたことだ。