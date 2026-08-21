Getty Images
翻訳者：
サヴィーニョ獲得へ！スパーズ、マンチェスター・シティへの大型強襲で総支出は3億ポンド超、移籍金は8500万ポンドに
目玉ターゲットの確保
『ESPN』によると、トッテナムはマンチェスター・シティと、ウインガーのサビーニョ獲得に向けて最大8500万ポンドの契約で合意した。トッテナムはまず7500万ポンドを支払い、さらに成績に応じたボーナスとして1000万ポンドを加える形となり、昨夏までさかのぼる長期の獲得交渉が決着した。
22歳の同選手は今後、メディカルチェックを受けた後、ロンドン北部で長期契約にサインする見通しだ。情報筋はまた、トッテナムがシティのFWオマル・マーモウシュを巡る別件の契約についても継続して交渉していることを認めている。
- Getty Images Sport
新たな章を求めて
サビーニョは2024年にトロワから4000万ユーロでマンチェスター・シティに加入し、公式戦通算53試合に出場して2得点12アシストを記録した。昨夏にはトッテナムがこのウインガーの獲得に向けて最初のオファーを出したものの不調に終わり、その後、本人は残留して自身の立場を勝ち取る道を選んだ。
しかし最終的に、ペップ・グアルディオラ監督が指揮を執った最後のシーズンにおけるプレミアリーグでの先発は7試合にとどまった。さらに重要なのは、交渉が進む中で、先週日曜日にカーディフで行われたアーセナル戦のコミュニティ・シールド敗戦では、シティの試合登録メンバーから外れていたことだ。
大規模な夏の大型補強
サヴィーニョの獲得により、トッテナムの今夏の総支出は3億ポンドを超えた。ロベルト・デ・ゼルビ監督のチームはこの移籍市場で陣容を大幅に強化しており、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケを獲得。さらに、フリーでマルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、マルティン・ドゥブラフカも加えた。
同時にクラブは、ルカ・ブスコビッチ、クリスティアン・ロメロ、ジェド・スペンスの退団によって約1億4000万ポンドの回収にも成功した。積極的な補強を進める中、こうした巧みな放出は収支の均衡を保つ助けとなっている。
- AFP
開幕戦へ準備万端
サビーニョのメディカルチェックが目前に迫る中、関心は早くもデ・ゼルビ監督の戦術的なチーム構成にどう組み込まれるかへと移っている。指揮官は金曜日、土曜日に敵地で行われるブレントフォードとのプレミアリーグ開幕戦を前に、メディア対応を行う予定だ。
スパーズにとって、サビーニョ級の選手を確保することは大きな意思表明となる。好スタートを切りたいチームにとって重要な補強だ。サポーターは、今季序盤に予定される正式発表とデビューの可能性を心待ちにしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。