デヤン・サヴィチェヴィッチへのインタビュー。元ミランの選手で、現在はモンテネグロサッカー協会の会長を務める彼が、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙の取材に答えた。以下は彼の言葉である。
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翻訳者：
サヴィチェヴィッチ：「ミランはレアオを売却すべきだ。理解できない。アッレグリ？ 責任は選手たちにある。クリスティアーノ・ロナウドは引退すべきだ」
「ミランの不調は予想外だ。シーズン前半はチャンピオンズリーグ出場圏内だったのに、気づけば5位に落ちた。責任は監督より選手にある。アッレグリがこんな形で終わったのは残念だ。彼は有能で、この扱いを受けるべきではなかった」。
最大の過ちはレアオを手放さなかったことだ。彼はサッカーより音楽に興味があると言われており、本当かどうかは分からないが、私なら放出した。全員が幸せになるには、それが最善だ。
経営陣には「クローシェに報酬？冗談だ。彼はアンチェロッティではない」と語った。
「いつも喜んで見ている選手は？ ムバッペだ。結局、彼は最強だと思う。正直、メッシがワールドカップでまだあんなプレーができるとは思わなかった。彼の言う通りだったよ。とはいえ、彼の3ゴールのうち2つは、アルジェリアのGKジダンの息子が挙げたものだけどね。ここ数日、GKのミスが多すぎる。ボールのせいなのか、他の理由なのかは分からない」。
メッシとロナウドなら、才能70％・努力30％のメッシだ。クリスティアーノは逆だが、年齢とともに体力は落ち、才能だけが支える。4年前も彼は良くなかった。 代表を辞めてクラブに集中すれば1000ゴールを達成してもファンとの関係は保たれる。人は最後の印象しか覚えないものだ」
W杯で敗退したイタリア代表については「何も変わらない。問題は連盟会長ではなく、選手と指導法だ。選手たちはドリブルをしない。2タッチでサイドに逃げるだけでは上達しない。イタリアサッカーはすべてが変わった。かつては優れたGKやDFがいたが、今はどこへ行ったのか」と語った。