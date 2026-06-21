「ミランの不調は予想外だ。シーズン前半はチャンピオンズリーグ出場圏内だったのに、気づけば5位に落ちた。責任は監督より選手にある。アッレグリがこんな形で終わったのは残念だ。彼は有能で、この扱いを受けるべきではなかった」。





最大の過ちはレアオを手放さなかったことだ。彼はサッカーより音楽に興味があると言われており、本当かどうかは分からないが、私なら放出した。全員が幸せになるには、それが最善だ。





経営陣には「クローシェに報酬？冗談だ。彼はアンチェロッティではない」と語った。