「ミランの不振は予想外だ。シーズン半ばまではチャンピオンズリーグ出場圏内だったのに、気づけば5位に落ちた。責任は監督より選手にある。アッレグリ監督がこんな結末を迎えたのは残念だ。彼は有能で、この扱いを受けるべきではなかった」。





最大の過ちはレアオを手放さなかったことだ。彼はサッカーより音楽に興味があると言われており、本当かは分からないが、私なら放出した。それが皆のためだ。





経営陣には「クローシェに報酬？冗談だ。彼はアンチェロッティではない」と突き放した。