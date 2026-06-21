デヤン・サヴィチェヴィッチへのインタビュー。元ミランで現モンテネグロサッカー協会会長の彼が、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材にワールドカップ、イタリアサッカー、ロッソネリについて語った。以下、その言葉。
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翻訳者：
サヴィチェヴィッチ：「ミランはレアオを売れ。理解できない。アッレグリ？ 責任は選手にある。クリスティアーノ・ロナウドは引退すべきだ」
「ミランの不振は予想外だ。シーズン半ばまではチャンピオンズリーグ出場圏内だったのに、気づけば5位に落ちた。責任は監督より選手にある。アッレグリ監督がこんな結末を迎えたのは残念だ。彼は有能で、この扱いを受けるべきではなかった」。
最大の過ちはレアオを手放さなかったことだ。彼はサッカーより音楽に興味があると言われており、本当かは分からないが、私なら放出した。それが皆のためだ。
経営陣には「クローシェに報酬？冗談だ。彼はアンチェロッティではない」と突き放した。
「いつも喜んで見ている選手は？ ムバッペだ。結局、彼は最強だと思う。正直、メッシがワールドカップでまだあんなプレーができるとは思わなかった。彼の言う通りだったよ。とはいえ、彼の3ゴールのうち2つは、アルジェリアのゴールキーパーであるジダンの息子が決めたものだけどね。ここ数日、ゴールキーパーのミスが多すぎる。ボールのせいなのか、それとも他の理由なのかは分からないけど」。
メッシとロナウドなら、才能70％・努力30％のメッシが上。年齢を重ねても才能が支える。4年前もロナウドは良くなかった。 代表を辞めてクラブに集中すれば1000ゴールも達成でき、ファンとの関係も保てる。人は最後の印象しか覚えないものだ」
W杯で敗退したイタリア代表については「何も変わらない。問題は連盟会長ではなく、選手と指導法だ。選手たちはドリブルをしない。2タッチでサイドに逃げるだけでは上達しない。イタリアのサッカーはすべてが変わった。かつては優れたGKやDFがいたが、今はどこへ行ったのか」と語った。