モントリオール発――カナダがアイルランドと1-1で引き分けた直後、ジェシー・マーシュ監督は悲観的な見方をする気はまったくなかった。

普段は前向きながら更なる向上を求めるカナダ代表監督は、W杯直前最後の調整試合後、慎重に言葉を続けた。

「前向きに考えたい」とモントリオールの記者団に語った。「ネガティブな質問に答えるためにここにいるわけではない。だが、もしネガティブな質問をされたら、次の質問に移るだけだ。このチームは強い。選手たちは献身的で、コンディションも良く、全力で挑む準備ができている。そう、我々はゴールを決めなければならないが、必ず決めるだろう」

この発言に苛立ちを覚えた者もいるだろう。戦力を落としたアイルランドに勝利を逃し、攻撃面の課題は明らかだったからだ。それでもマーシュ監督は冷静だった。大会を目前に控えた今、パニックを示す意味はない。

直前の親善試合では課題も露呈した。エドモントンでは4万3000人の観衆と土砂降りの中、ウズベキスタンに2-0で勝利。モントリオールの満員スタッド・サプトではアイルランドと引き分けた。

ここからはより細部まで詰めた準備に入る。チームは観客の熱気を体感し、大会モードを肌で感じ取り、複数の選手をテストした。問題は、グループB初戦でボスニア・ヘルツェゴビナ、スイス、カタールと対戦するまでに、チームがどこまで仕上がっているかだ。

チーム内は不安でも興奮でもなく、集中力が支配的だ。暑熱適応とフィジカル強化に費やした2週間の後、ここ数日は戦術練習、セットプレーの精度、試合を左右する細部確認に注力する。

「今この瞬間に与えられたこの機会を」とマーシュ監督は語った。「我々の主な焦点は、パフォーマンス、勝利、成功を通じてそれを掴み取り、祖国に心から誇れるものを届けることだ」

親善試合が終了した今、GOALはカナダ代表のワールドカップに向けた最後の調整試合における勝者と敗者を分析する。