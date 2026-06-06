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サイール・ラリンの不調で攻撃陣に不安が募る一方、リュック・ド・フジェロールが台頭。ワールドカップ前カナダ代表親善試合の勝者と敗者。

Winners & losers
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カナダ 対 アイルランド
カナダ
アイルランド
親善試合
J. Marsch
サイル・ラリン
リュック・デ・フーゲロールズ

ワールドカップ直前のカナダ代表親善試合は、期待と不安が交錯した。リュック・ド・フジェロールとイスマエル・コネが好印象だったが、カイル・ラリンの得点枯渇は続いた。

モントリオール発――カナダがアイルランドと1-1で引き分けた直後、ジェシー・マーシュ監督は悲観的な見方をする気はまったくなかった。

普段は前向きながら更なる向上を求めるカナダ代表監督は、W杯直前最後の調整試合後、慎重に言葉を続けた。

「前向きに考えたい」とモントリオールの記者団に語った。「ネガティブな質問に答えるためにここにいるわけではない。だが、もしネガティブな質問をされたら、次の質問に移るだけだ。このチームは強い。選手たちは献身的で、コンディションも良く、全力で挑む準備ができている。そう、我々はゴールを決めなければならないが、必ず決めるだろう」

この発言に苛立ちを覚えた者もいるだろう。戦力を落としたアイルランドに勝利を逃し、攻撃面の課題は明らかだったからだ。それでもマーシュ監督は冷静だった。大会を目前に控えた今、パニックを示す意味はない。

直前の親善試合では課題も露呈した。エドモントンでは4万3000人の観衆と土砂降りの中、ウズベキスタンに2-0で勝利。モントリオールの満員スタッド・サプトではアイルランドと引き分けた。

ここからはより細部まで詰めた準備に入る。チームは観客の熱気を体感し、大会モードを肌で感じ取り、複数の選手をテストした。問題は、グループB初戦でボスニア・ヘルツェゴビナ、スイス、カタールと対戦するまでに、チームがどこまで仕上がっているかだ。

チーム内は不安でも興奮でもなく、集中力が支配的だ。暑熱適応とフィジカル強化に費やした2週間の後、ここ数日は戦術練習、セットプレーの精度、試合を左右する細部確認に注力する。

「今この瞬間に与えられたこの機会を」とマーシュ監督は語った。「我々の主な焦点は、パフォーマンス、勝利、成功を通じてそれを掴み取り、祖国に心から誇れるものを届けることだ」

親善試合が終了した今、GOALはカナダ代表のワールドカップに向けた最後の調整試合における勝者と敗者を分析する。

  • Luc de Fougerolles, CanadaGetty

    優勝者：リュック・ド・フジェロール

    リュック・ド・フジェロールは2年前、18歳でコパ・アメリカウルグアイ戦で印象的なプレーを見せた。現在20歳の彼は、トロントで行われるカナダ代表のワールドカップ初戦で先発する。

    これは大きな飛躍だ。

    フルハムのアカデミー時代に代表招集された彼は、実戦経験を求めて昨年ベルギー・デンデルへレンタル移籍。以来、着実に成長を遂げた。

    モワーズ・ボンビトの骨折回復が遅れたため、ド・フジェロールは2試合で計150分出場。アイルランド戦では3月1日以来のフル出場ながら、任務を遂行する準備は整っていた。

    アイルランド戦ではトロイ・パロットら強力な前線にも動じず、1対1で冷静に立ち回り、適切なポジショニングと状況に応じたMFへの前進で存在感を示した。まさにマーシュ監督がCBに求める積極性だ。

    足は速くないが、危険を的確に読み、カウンターでは完璧な角度でパロットを遮り、ピンチを未然に防いだ。

    ボールを持つと、センターバックの体躯ながら創造性豊かなMF並みの視野を示す。余裕を持ってワンタッチでスペースに運び、プレッシャーの中でもパスを繰り出す。経験豊富なDFのように落ち着いてボールをキープする場面もある。

    「ボールを持ったとき、マークする選手に向かってステップを踏み出す瞬間、私は合図を探しています」彼はGOALに語った。「その選手の隣をフリーにしようとしているんです。相手がパスを予測したら、私はそのまま前進し続けるかもしれません。

    「実際に試合に出て、そういう状況を経験できた今シーズンは大きかった。同じ場面に再び直面したとき、解決が簡単になるからだ」

    W杯を前にカナダ代表はセンターバックの台頭を必要としていたが、彼は期待以上の活躍でスタメンの座を射止めたかもしれない。

    • 広告
  • Derek Cornelius, CanadaGetty

    敗者：デレク・コーネリアス

    デ・フジェロールの台頭で、デレク・コーネリアスの立場はさらに複雑になった。

    レンジャーズでセンターバックを務める彼はアイルランド戦でフル出場したが、11月2日以来のフル出場であり、2026年はカナダ代表での4試合目だけだ。クラブでの出場機会不足はプレーに表れている。

    レンジャーズへのレンタル移籍は計画通りには進んでおらず、リズムの欠如が守備の判断にも影響している。ウズベキスタン戦ではボンビトと衝突し、エルドル・ショムロドフに決定機を許した。アイルランド戦でも、鋭い相手なら失点につながっていたかもしれないミスを連発した。

    とはいえ、空中戦での強さ、セットプレーでの脅威、直接FKの選択肢としては依然として価値がある。マーシュ監督の信頼も厚く、開幕戦ではボンビートまたはデ・フジェロールと並んで先発する見込みだ。

    とはいえ、このパフォーマンスでは安心できない。ボンビトが完全復活し、デ・フジェロールがこのまま成長すれば、カナダはセンターバックの第一選択肢を変えるかもしれない。

    当面の課題は試合勘を取り戻すことで、カナダ代表はそれを早急に求めている。

  • Ismael Kone, CanadaGetty

    優勝者：イスマエル・コネ

    イスマエル・コネはカナダ代表でも注目の選手だが、真価を見極めるのは難しい。

    マーシュ監督は常にこのMFの潜在能力を信じており、アイルランド戦でコネはその理由を証明した。ボールを持つと流暢に動き、相手をかいくぐって前線へ推進。守備でも鋭さを見せた。

    故郷モントリオールで開催された一戦では、落ち着きと自信を示し、90回のボールタッチ、76本中70本のパス成功を記録。セットプレーから放ったロングシュートもネットを揺らし、サッスオーロで磨いた役割に新たな一面を加えた。

    「彼は1対1に勝ち、ヘディングでも優位に立ち、セカンドボールを回収し、ボールを持てばドリブルで切り込み、チャンスを作っている」と、ウズベキスタン戦では厳しい評価を下したマルシュ監督も、アイルランド戦後に語った。

    「今夜のプレーこそ私が彼に求めていたものだ。激しい動きとボールを持ったときの創造性で相手は対策を立てられない。彼は私たちのXファクターだ」

    この言葉は重要だ。カナダには中盤でリズムを変えられる選手が少ないが、コネにはそれができる。ワールドカップでもこのプレーが続けば、カナダに必要な予測不可能性をもたらすだろう。

  • Cyle Larin, CanadaGetty

    敗者：カイル・ラリン

    アイルランド戦を前に、カイル・ラリンのクラブ去就が決定。レンタル先RCDマヨルカで8得点を挙げたラリンの完全移籍がサウサンプトンで成立した。

    かつてのラリンが戻った印象だ。カナダ代表歴代2位の得点王は好調で合宿に合流した。

    しかし親善試合では状況が一変。

    しかし2試合とも先発したラリンは、2024年から続く代表14試合無得点を打破できなかった。決定機はアイルランド戦の鋭角シュート1回だけだったが、GKマーク・トラバースに阻まれた。それ以外ではほとんど脅威を与えられなかった。

    ただし、カナダのFWは全員無得点だった。ジョナサン・デイヴィッドの代表最新得点は3月のアイスランド戦でのPK2本だけだ。それでもラリンの低調が際立った理由は、攻撃パートナーとの連係不足と、ペナルティエリアでの存在感の欠如である。

    さらに彼はアイルランドのPKを招いたハイキックに関与し、そのリバウンドから失点にもつながった。

    決定力不足は深刻だ。カナダはチャンスを作るものの、決定機が少なく、決め切る鋭さが欠けている。

    それでも現時点では、タニ・オルワセイやプロミス・デイヴィッドを抑え、ラリンがデヴィッドと並んでワールドカップ初戦の先発に名を連ねる可能性が高い。だが、残された時間は多くない。

    親善試合は終了。許される失敗の数は、もう少ない。

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