ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ウエドラオゴについて「気さくでフレンドリー、非常にオープンな人柄であり、並外れた才能を持つ選手」と絶賛した。

ただ、チームがウィンストン・セーラムの広大なホテル「グレイリン・エステート」に滞在中、ファンは疑問を抱いた。「なぜウエドラオゴなのか。エル・マラやフューリッヒではいけないのか」。ナゲルスマンは、カールスがワールドカップで敗退したため「どうしても」別の若手を連れて行きたかったと説明した。 20歳のライプツィヒ所属で絶好調の彼は、チームに勢いをもたらすはずだ」と説明した。

11月の第2の故郷ライプツィヒでのデビュー戦では、途中出場からわずか102秒で初得点を挙げた。ナゲルスマンは「レニー（・レヴィ）と同様に、彼だけが即座に最高の印象を残した」と強調した。 さらにチーム全員から高い評価を得ているという。

南アフリカ遠征後にスペイン・マルベーリャで休暇中だった彼に声をかけ、代表入りを知った瞬間は「まず受け止める時間が必要だった」と語る。彼はこれを「大きな名誉」で「子供の頃の夢」だと話した。