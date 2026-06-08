負傷したレナート・カールに代わり招集されたアサン・ウエドラオゴは、早くもわずかなリードを得た。代表合宿に1日早く到着した彼は、笑顔で「Nice to meet you」と挨拶。その礼儀正しさは、ドイツ代表監督の第一印象通りだった。
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サイード・エル・マラへの皮肉を交えつつ、ユリアン・ナーゲルスマンはDFBの奇跡が続くことを願う。
サイード・エル・マラとは違い、ウエドラオゴは「絶好調」で「リズムに乗っている」。印象も「最高」だ。
ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ウエドラオゴについて「気さくでフレンドリー、非常にオープンな人柄であり、並外れた才能を持つ選手」と絶賛した。
ただ、チームがウィンストン・セーラムの広大なホテル「グレイリン・エステート」に滞在中、ファンは疑問を抱いた。「なぜウエドラオゴなのか。エル・マラやフューリッヒではいけないのか」。ナゲルスマンは、カールスがワールドカップで敗退したため「どうしても」別の若手を連れて行きたかったと説明した。 20歳のライプツィヒ所属で絶好調の彼は、チームに勢いをもたらすはずだ」と説明した。
11月の第2の故郷ライプツィヒでのデビュー戦では、途中出場からわずか102秒で初得点を挙げた。ナゲルスマンは「レニー（・レヴィ）と同様に、彼だけが即座に最高の印象を残した」と強調した。 さらにチーム全員から高い評価を得ているという。
南アフリカ遠征後にスペイン・マルベーリャで休暇中だった彼に声をかけ、代表入りを知った瞬間は「まず受け止める時間が必要だった」と語る。彼はこれを「大きな名誉」で「子供の頃の夢」だと話した。
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ウエドラオゴ：超新星か、それとも慢性的な故障者か
父は元プロサッカー選手で、1.FCケルンなどでプレーしブルキナファソ代表として62試合に出場したアラサン。息子は9歳からシャルケのユースで育ち、8年後にはU-17欧州選手権制覇、2023年のU-17ワールドカップ優勝に貢献した。
RBライプツィヒのオレ・ヴェルナー監督は「何でもできる」と期待し、チームメイトのデビッド・ラウムも「心は正しい場所にある」と信頼を寄せる。
攻撃陣の汎用性が高く、特に中央を好む。怪我歴があるものの、フィジカルとスピードに優れ、テクニックとスペースの感覚も突出している。ナゲルスマン監督は彼のボール奪取、ドリブル、得点力を高く評価する。
同僚のクリストフ・バウムガルトナーは、彼に「軽い尻蹴り」が効くと明かした。代表監督は言葉で勇気づける。「勇気を持って自由にプレーせよ。自信を持って素晴らしいW杯を戦え。そのわずかなアドバンテージを活かせ。」