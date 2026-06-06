レナート・カールがワールドカップを欠場するのは、チームにも本人にも大きな損失だ。彼はインスタグラムに「言葉にできないほど辛い」と綴った。サッカー界やファンにとっても痛手である。
彼の無邪気さと、一見意味不明な行動を平然とやり遂げる大胆さは、チームに驚きと成功をもたらし、戦術と情熱、選手とファンを結ぶ架け橋にもなっていた。
レナート・カールがワールドカップを欠場するのは、チームにも本人にも大きな損失だ。彼はインスタグラムに「言葉にできないほど辛い」と綴った。サッカー界やファンにとっても痛手である。
彼の無邪気さと、一見意味不明な行動を平然とやり遂げる大胆さは、チームに驚きと成功をもたらし、戦術と情熱、選手とファンを結ぶ架け橋にもなっていた。
ちょっと待って……無邪気で生意気、しかもとんでもないことをする。そんな選手、もう一人いたはず。
W杯代表、いやピッチ上で彼の姿を見たかったと願う声に同調する人もいるだろう。 特にケルンのファンや、スピードとテクニックを重視するサポーターは多い。彼らはナゲルスマン監督がなぜエル・マラを起用しないのかと疑問に思うだろう。ここではその理由には触れない。私個人としては、エル・マラはレナート・カールに引けを取らない魅力があると思う。
ナゲルスマンがエル・マラを招集しなかったのは予想通りで、ルクセンブルク戦でデビューさせず、19歳への熱狂に同調しなかったのも、スポーツ面での合理的な理由があるはずだ。
彼にはそれだけの理由があるはずだ。そうでなければ、サッカー専門家としての彼の能力に疑問を抱かざるを得なくなるが、そんなことは論点でも意図でもない。
ナゲルスマン監督は、エル・マラに競技面で付加価値を見いだしていないようだ。推測だが、アメリカに連れて行く他の理由もなさそうだ。
一方、アッサン・ウエドラオゴにはその価値を見出しているもよう。ウエドラオゴはW杯予選でデビューしたが、けがの影響で波乱のシーズンを送った。また、クリス・フューリッヒもVfBで好パフォーマンスを示しているものの、ナゲルスマンはすでに他の選手で補える要素しか持っていないと判断したようだ。
ここで代表メンバーを見ると、負傷中の正GKを含めGK3人、CB5人、LSB2人、CM8人、トップ下2人、右WG2人、CF4人がいる。 右SBや左WGは不在で、中央MFは8人と目立つ。守備的MFでも攻撃的MFでも、あるいは万能型でも状況は同じだ。もちろん、ウエドラオゴもその8人に含まれる。
それでもナゲルスマンやスタッフは、キュラソー戦を前に冷や汗で目覚め、左ウイングや右サイドバックの不在を呪うことはないでしょう。彼らにはそれなりの考えがあるはずで、もしなければヨシャ・ヴァグノマンやエル・マラが呼ばれていたかもしれません。
この采配を「大失敗」「極めて危険」と見るかは人による。だが、ナゲルスマンが専門家の助言を無視し、あえて罠を仕込むとは考えにくい。
ただし、これはナゲルスマンの采配を擁護するものではない。あくまで、「ドイツ代表監督は正気を失っている」と主張するポピュリストへの反論である。
むしろ彼は一貫している。特にコミュニケーションが不適切だ。W杯代表選考で「パフォーマンス主義」と曖昧な発言をしたり、3月にエル・マラについて「実戦経験不足」と評価したりした。
しかしエル・マラは3月7日以降、ケルンでブンデスリーガ10試合に先発し5ゴール1アシストを記録した。デニズ・ウンダフやGKバウマン・ノイアーの例でも、ナゲルスマンの説明は不運で不十分だったと言わざるを得ない。
とはいえ、「不運」という言葉では正確には言い表せない。矛盾した発言は常に良くない。インターネットや代表監督を注視する人々は、決して忘れないからだ。
ナゲルスマンのコミュニケーションは、時に不必要に攻撃的で外交的ではない。彼はしばしば防御的、弁明的な立場から議論を展開し、言葉で反撃することもある。もし事実をシンプルに明確に伝えれば、多くの批判を避けられるだろう。
そうすれば問題を小さくでき、解釈の余地が減り、プレッシャーも和らぐ。
プレッシャーがかかると意地を張る。
エル・マラの代表選考は、世間の支持と反比例しているように見える。
もちろん、これは単なる推測に過ぎない。
選手をゴールキーパー、ディフェンス、オフェンスに分ける方法は、ドイツサッカー連盟（DFB）の分類に基づいています。この分類では、ミッドフィールドやウイングの役割は区別しません。
ポジション
選手
所属
背番号
ゴールキーパー
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンシブ
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンダー
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナタン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・ベイヤー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハヴェルツ
アーセナル
7
攻撃
アッサン・ウエドラゴゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11