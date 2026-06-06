ナゲルスマン監督は、エル・マラに競技面で付加価値を見いだしていないようだ。推測だが、アメリカに連れて行く他の理由もなさそうだ。

一方、アッサン・ウエドラオゴにはその価値を見出しているもよう。ウエドラオゴはW杯予選でデビューしたが、けがの影響で波乱のシーズンを送った。また、クリス・フューリッヒもVfBで好パフォーマンスを示しているものの、ナゲルスマンはすでに他の選手で補える要素しか持っていないと判断したようだ。

ここで代表メンバーを見ると、負傷中の正GKを含めGK3人、CB5人、LSB2人、CM8人、トップ下2人、右WG2人、CF4人がいる。 右SBや左WGは不在で、中央MFは8人と目立つ。守備的MFでも攻撃的MFでも、あるいは万能型でも状況は同じだ。もちろん、ウエドラオゴもその8人に含まれる。

それでもナゲルスマンやスタッフは、キュラソー戦を前に冷や汗で目覚め、左ウイングや右サイドバックの不在を呪うことはないでしょう。彼らにはそれなりの考えがあるはずで、もしなければヨシャ・ヴァグノマンやエル・マラが呼ばれていたかもしれません。

この采配を「大失敗」「極めて危険」と見るかは人による。だが、ナゲルスマンが専門家の助言を無視し、あえて罠を仕込むとは考えにくい。