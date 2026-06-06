エル・マラスの移籍が成立していれば、ケルンは5000万ユーロ（基本額4500万ユーロ、達成条件の緩いボーナス500万ユーロ）の移籍金を得られる見込みだった。 クラブ史上最高額で、さらに売却益の15％も分配されることで合意したと報じられた。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーはオファーを受け入れた。

エル・マラはブレントフォードと2030年までの契約を結び年俸400万ユーロを得る予定だったが、交渉責任者である母親サブリナ・エル・マラらが金曜日の期限前に移籍を白紙に戻した。スカイは彼がより大きなクラブのオファーを待っていると推測。彼の将来は再び「完全に白紙」だという。 一部報道では、ブンデスリーガのライバルBVBへの移籍が再浮上しているという。

ケルンとブレントフォードにとって、この移籍はクラブ史上最高額となるはずだった。エル・マラは、ケルンの売却記録（2018年、アンソニー・モデステ、天津権健へ2900万ユーロ）とブレントフォードの獲得記録（ダンゴ・ウアッタラ、AFCボーンマスから4280万ユーロ）を同時に更新することになっていた。