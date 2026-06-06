19歳のフォワードは先週、FCブレントフォードのオファーを拒否した。その前、クラブはケルンと今夏の移籍で合意していた。『エクスプレス』によると、この決定にケルンの関係者は「呆然」としている。
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サイード・エル・マラの行動に1.FCケルンは「呆然」としている。
エル・マラスの移籍が成立していれば、ケルンは5000万ユーロ（基本額4500万ユーロ、達成条件の緩いボーナス500万ユーロ）の移籍金を得られる見込みだった。 クラブ史上最高額で、さらに売却益の15％も分配されることで合意したと報じられた。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーはオファーを受け入れた。
エル・マラはブレントフォードと2030年までの契約を結び年俸400万ユーロを得る予定だったが、交渉責任者である母親サブリナ・エル・マラらが金曜日の期限前に移籍を白紙に戻した。スカイは彼がより大きなクラブのオファーを待っていると推測。彼の将来は再び「完全に白紙」だという。 一部報道では、ブンデスリーガのライバルBVBへの移籍が再浮上しているという。
ケルンとブレントフォードにとって、この移籍はクラブ史上最高額となるはずだった。エル・マラは、ケルンの売却記録（2018年、アンソニー・モデステ、天津権健へ2900万ユーロ）とブレントフォードの獲得記録（ダンゴ・ウアッタラ、AFCボーンマスから4280万ユーロ）を同時に更新することになっていた。
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サイード・エル・マラは1. FCケルンと2030年まで契約している。
エル・マラの移籍交渉白紙化で、ケルンの来季計画は難航。クラブ内では「全員の心が深く傷ついた」との声も。『エクスプレス』紙が伝えた。今夏は中程度の刷新が迫られ、多くの選手が退団見込み。移籍金が得られれば、補強もスムーズだった。
2030年まで契約が残るエル・マラが判断を先延ばしにし、移籍市場の終盤になって移籍を望む可能性もある。その場合、ケルンは移籍金で妥協を迫られ、自身も市場のプレッシャーにさらされる。
デビューシーズンでの活躍で、彼はブライトンだけでなくバイエルンからも注目されていた。 ドイツ人監督ファビアン・ヒュルツェラー率いるブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが本命視されたが、5000万ユーロの移籍金を用意できず、提示額は3500万ユーロにとどまった。
サイード・エル・マラはドイツ代表のW杯メンバーに選ばれなかった。
エル・マラは加入1年目で「エフツェー」の残留を導いた。ブンデスリーガ34試合で13得点5アシストを記録したが、ドイツ代表でのW杯出場は叶わなかった。
5月末の代表選考会見でユリアン・ナーゲルスマン監督は「彼は後半戦で見事なプレーを見せ、得点も重ねた」と評価しながらも、選外とした理由を明かした。 「もちろん、彼はケルンの戦術に非常に合っている。だが問題は、別の攻撃位置で我々の戦術に対応できる準備が彼に整っているかだ。ケルンのヒートマップを見れば、その位置は自陣ゴールに近い」と説明した。
大会直前にレナート・カールスが負傷しても、エル・マラは選ばれず、代わりにライプツィヒのアサン・ウエドラオゴが追加された。