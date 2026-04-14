報道によると、エル・マラは今夏売却されるが、新クラブから1年間レンタルでケルンに戻る可能性がある。チェルシーとブライトンが関心を示している。

一方、ケルン側は『エクスプレス』紙によると「極めて冷静」で、2030年まで契約があり契約解除条項はない。 ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラー氏は「現時点でU-21代表に本気のオファーはない」と強調し、「主導権はケルンにある」と語った。

この案が実現すれば、エル・マラは新天地に挑戦する前に慣れ親しんだケルンで1年間主力としてプレーし、さらに経験を積める。ただし、その前提としてケルンがリーグ残留を果たすことが必要だ。