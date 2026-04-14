『エクスプレス』紙によると、19歳選手がプレミアリーグに移籍する可能性が高いとして、特別な移籍方法が検討されている。
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サイード・エル・マラに驚き？1.FCケルンのスター選手に特殊な移籍モデルが浮上
報道によると、エル・マラは今夏売却されるが、新クラブから1年間レンタルでケルンに戻る可能性がある。チェルシーとブライトンが関心を示している。
一方、ケルン側は『エクスプレス』紙によると「極めて冷静」で、2030年まで契約があり契約解除条項はない。 ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラー氏は「現時点でU-21代表に本気のオファーはない」と強調し、「主導権はケルンにある」と語った。
この案が実現すれば、エル・マラは新天地に挑戦する前に慣れ親しんだケルンで1年間主力としてプレーし、さらに経験を積める。ただし、その前提としてケルンがリーグ残留を果たすことが必要だ。
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1. FCケルン：サイード・エル・マラ、ブライトンで大幅昇給へ
ブライトンは大幅な給与アップを提示し、エル・マラの獲得を狙っている。弟マレク（FCセカンドチーム）も移籍話に含まれる可能性がある。
移籍報道が絶えないが、彼はシーズン終盤と「ゲイスベック」での残留争いに集中している。エクスプレス紙によると、数週間は新オファーを知らせないよう両親に依頼したという。
エル・マラは近年急成長。2024年にヴィクトリア・ケルンからFCが獲得し、1年間レンタルバックしていた。 昨夏ケルンに正式加入し、スタメンこそコンスタントではないもののチームの中心へと成長。昨年11月にはドイツ代表に初招集され、このまま調子を保てばW杯代表入りの可能性も残る。
ケルンでは直近31試合で11得点4アシストを記録し、スタメンの座を確固たるものにしている。直近4試合で3得点を挙げ、重要な局面で「Xファクター」となれることを証明した。残り5節で降格圏との差は5ポイントだ。
サイード・エル・マラ：1. FCケルンとの残留争いにおける残りの試合日程
試合日
日付
対戦相手
30
4月17日（金）
FCザンクト・パウリ（アウェイ）
31
4月25日（土）
バイエル・レバークーゼン（ホーム）
32
5月2日（土）
ユニオン・ベルリン（アウェイ）
33
5月10日（日）
1. FCハイデンハイム（ホーム）
34
5月16日（土）
FCバイエルン・ミュンヘン（アウェイ）